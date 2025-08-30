Τροχαίο στη Θέρμη: Τι έδειξαν οι αιματολογικές της ιδιοκτήτριας της Porsche

Τι έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θέρμη.

Ενώπιον του Εισαγγελέα βρίσκεται η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι πληροφορίες ανέφεραν πως η 45χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στοιχείο που σήμερα διαψεύδεται.

Από την πλευρά της, πάντως, η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήγε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλων της που ακολουθούσαν με άλλο αυτοκίνητο.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το ποιος οδηγούσε την Porsche, καθώς το άτομο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα μετά το ατύχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά το ατύχημα, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η ιδιοκτήτρια του οχήματος και τελικά ομολόγησε την εμπλοκή της.

Υπενθυμίζεται πως στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

Το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα ενώ και η νεαρή συνοδηγός δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού.