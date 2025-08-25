Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της ΕΥΔΑΠ στον βιολογικό της Πάτμου για το καφέ νερό

Αυτοψίες πραγματοποιούν μηχανικοί της ΕΥΔΑΠ στον Βιολογικό Καθαρισμό Πάτμου ενώ στο νησί έχει φτάσει και κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της ΕΥΔΑΠ στον βιολογικό της Πάτμου ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη στον αγωγό που προκάλεσε σοβαρό υγειονομικό θέμα, με τις βρύσες των σπιτιών να τρέχουν… καφέ νερό.

Από το πρωί της Δευτέρας (25/8) έχουν αρχίσει οι αυτοψίες των 8 μηχανικών της ΕΥΔΑΠ, με τη συνδρομή και των 5 ειδικών οχημάτων. Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δημάρχου της Πάτμου κ. Νικήτα Τσαμπαλάκη για την αποστολή κλιμακίου που θα συνδράμει στην πλήρη επαναλειτουργία του αγωγού που εδώ και καιρό παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Το τελευταίο πρόβλημα παρουσιάστηκε στον αγωγό απορροής που σύμφωνα με την έκθεση του Λιμεναρχείου Πάτμου, που εστάλη στον Εισαγγελέα η παραλία Χοχλακάς εμφάνιζε “ρέοντα λύματα” με το σχετικό χρώμα. Το κλιμάκιο συνοδεύει ο δήμαρχος Πάτμου κ. Ν.Τσαμπαλάκης ο αντιδήμαρχος ΄Εργων κ. Αντώνης Φέγγαρος και υπάλληλοι του Δήμου.

Το κλιμάκιο από την ΕΥΔΑΠ θα συντάξει πόρισμα το οποίο θα παραδώσει στο Δήμο Πάτμου, με σκοπό να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της σωστής λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού ώστε να μην ξαναπαρουσιάσει προβλήματα.

Παράλληλα στο νησί βρίσκεται από το πρωί και κλιμάκιο, αποτελούμενο από 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί αυτοψίες.

Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή Πάτμου ζήτησε από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να αποσταλεί κλιμάκιο, με σκοπό να εξετάσει όλες τις αναφορές των κατοίκων που αφορούν στο χρώμα και την ποιότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες τους, καθιστώντας το ακατάλληλο.