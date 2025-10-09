Τα ελληνικά τούβλα και κεραμίδια κατακτούν τη ΝΑ Ευρώπη

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος κατέχει ηγετικό μερίδιο 50%–55% στην Ελλάδα σε μια αγορά που υπολογίζεται γύρω στα 80 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της μέσω επενδύσεων σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.

Τα ελληνικά προϊόντα κεραμουργίας, προϊόντα οικονομικά αλλά με μεγάλα κόστη μεταφοράς, λόγω βάρους, κατακτούν την αγορά της ΝΑ Ευρώπης με όχημα την καινοτομία και βέβαια το επενδυτικό πρόγραμμα μιας εταιρείας από το Κιλκίς.

Ο λόγος για την Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) που έχοντας ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά, επεκτείνεται περαιτέρω διεθνώς με αναφορά τη μεγάλη αγορά των Βαλκανίων με την έναρξη λειτουργίας νέας παραγωγικής μονάδας στη Σερβία εντός του Δεκεμβρίου.

Με εγκαταστάσεις σε Νέα Σάντα, Χρυσούπολη Καβάλας και Λάρισα, αλλά και πλέον στη σΕρβία, ποντάρει σε περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφρορίας. Λανσάρει, δε, νέα καινοτόμα προϊόντα.

Πρόκειται για τούβλα, που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, που διατηρούν τις ίδιες μηχανικές αντοχές, με σημαντικά χαμηλότερο βάρος. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη επιτύχει μείωση βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά τούβλα κατά 10%, με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026. Η μείωση βάρους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς βελτιώνει την καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τις ανάγκες μεταφοράς.

Η οικονομική χρήση

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις το 2024, η ΚΕΒΕ κατέγραψε κύκλο εργασιών 43,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 10,8 εκατ. ευρώ, διατηρώντας σταθερή κερδοφορία και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι επενδύσεις της χρονιάς ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,14 εκατ. ευρώ, με EBITDA 13,73 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από δομικά προϊόντα ανήλθαν σε 42,92 εκατ. ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριότητα συνεισέφερε 0,68 εκατ. ευρώ και η παραγωγή ενέργειας 3,52 εκατ. ευρώ.

Ενώ για τη φετινή χρήση η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν στα 51 εκατ. ευρώ

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται μερικά από τα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά έργα της χώρας. Στον δημόσιο τομέα ξεχωρίζουν το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο Μακεδονία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ενώ στα ιδιωτικά έργα περιλαμβάνονται εμβληματικές αναπτύξεις στο Ελληνικό όπως ο Riviera Tower, τα Little Athens – Promenade Heights και το Athletic Center, καθώς και εμπορικά ή βιομηχανικά έργα όπως οι εγκαταστάσεις της Lidl, η επέκταση του κτήματος Βίβλια Χώρα στην Καβάλα και το HUB26 στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικό portfolio έργων έχει και εκτός Ελλάδας σε χώρες όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία ή το Ισραήλ.

Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΒΕ, Αγις Κοθάλης, σε δημοσιογραφική παρουσίαση, η εταιρεία αγόρασε τη μονάδα κεραμουργίας στην οποία έγιναν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την επαναλειτουργία της. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ η οποία στοχεύει στην κάλυψη κυρίως της αγοράς της Σερβίας αλλά και των γειτονικών χωρών. Η μονάδα θα απασχολεί 52 εργαζομένους, με αρχική δυναμικότητα 600 τόνων ημερησίως, που προβλέπεται να υπερβεί τους 1.000 τόνους έως το 2028.

Με ΑΠΕ

Με δεδομένο δε ότι η παραγωγή των προϊόντων απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ διαθέτοντας αιολικό ισχύος 13,2 MW, όπως επίσης φωτοβολταϊκά, ενώ έχει αποκτήσει και άδειες αποθήκευσης ενέργειας. Σύμφωνα δε με τον επικεφαλής της εταιρείας εντός του 2026 πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού με κύριο στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας αλλά και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες παραγωγής της εταιρίας λειτουργούν κατά 100% με πράσινη ενέργεια.