TP Greece: “ASSOS” της καινοτομίας γίνεται ο Πειραιάς

Σε κόμβο καινοτομίας με αιχμή την ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετατρέπει τις “βάσεις” της στη χώρα η TP Greece και δη τον Πειραιά. Όπως ανέφερε σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της στον Πειραιά, εκεί που άλλοτε ήταν οι γραμμές παραγωγής του ιστορικού τσιγάρου “Άσσος” της Παπαστράτος, η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, η Ελλάδα “γίνεται ψηφιακός εταίρος για την υπηρεσίες υψηλής στάθμης”.

Με εύγλωττο τρόπο και με άπταιστα ελληνικά, ένεκα και της 20ετούς παρουσίας της στη χώρα, η Γαλλίδα επικεφαλής της TP Greece, σηματοδότησε, ένα νέο κύκλο εξωστρέφειας για την εταιρεία, που συμβαδίζει με μια νέα φάση ανάπτυξης μιας ιστορικής και εμβληματικής γωνιάς του Πειραιά. Στα άλλοτε εργοστάσια καπνού της Παπαστράτος, τώρα “βγαίνει” λευκός “καπνός” καινοτομίας από έναν άλλο κλάδο οικονομίας. Έτσι, από τη βιομηχανία ο Πειραιάς και η ακτή Κονδύλη, γίνεται σύγχρονο”εργοσστάσιο” προσφοράς υπηρεσίας, δείγμα του μετασχηματισμού της οικονομίας, μια και η εταιρεία προσφέρει Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη, Υπηρεσίες Δεδομένων Συμβουλευτική και Analytics & Τεχνολογία, εξελισσόμενη, όπως αναφέρθηκε σε Digital Partner for High-Value Services, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με ενσυναίσθηση και καινοτομία. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται στο Innovation Lounge, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά, στις παλιές εγκαταστάσεις της Παπαστράτος, όπου η τεχνητή και η συναισθηματική νοημοσύνη (AI & EI) συναντούν την ανθρώπινη εμπειρία για να μετατραπούν σε πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ανάπτυξη

Η εταιρεία τρέχει με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος. Πέρυσι είχε καταγράψει περίπου 5% άνοδο σε σχέση με το 2023 κι έκλεισε με πωλήσεις 467 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά της κέρδη ξεπέρασαν τα 84 εκατ. ευρώ. Διεθνώς η εταιρεία “γράφει”, με βάση τη διοίκηση, 10 δισεκ. τζίρο. Από την Ελλάδα όπου έχει “βάσεις” σε Πειραιά, Χανιά και Θεσσαλονίκη προσφέρει εξυπηρέτηση πελατών, με χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σε 78 εταιρείες, από κλάδους των τραπεζών, των αεροπορικών εταιρειών κτλ.

Μεταξύ αυτών“βαριά” ονόματα, όπως Netflix, Daimler κτλ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εγκαταστάσεις της στα Χανιά, όπου και περίπου 300 εργαζόμενοι καλύπτονται οι ανάγκες αγορών στη Βόρεια Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι κάθε μήνα η εταιρεία προσλαμβάνει 600 εργαζόμενους, με απολαβές, όπως αναφέρθηκε, άνω του 25-30% από τον κατώτατο μισθό. Κταγράφει έντονη κινητικότητα, μια και μετά από ένα μέσο όρο τριετούς παραμονής, πολλοί και πολλές αποφασίζουν να περάσουν σε μια νέα εργασιακή πορεία. Το 21% των εργαζομένων είναι από το εξωτερικό, ενώ να σημειωθεί ότι πχ στα Χανιά η πλειοψηφία είναι από τη Β. Ευρώπη.

Οι εργαζόμενοι

Σημειώνεται ότι η εταιρεία απασχολεί 12.000 εργαζόμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, που μιλούν 42 γλώσσες και προέρχονται από 110 εθνικότητες. Μάλιστα, η TP Greece εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, συνεργάζεται με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες και έχει εξελιχθεί, όπως αναφέρθηκε, από ένα παραδοσιακό call center σε Digital Partner for High-Value Services. Αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το customer journey, που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.

Το Innovation Lounge, που παρουσιάστηκε χθες, σε ειδική εκδήλωση, αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, “ένα σημείο αναφοράς συνεργασίας και παρουσίασης λύσεων. Φιλοξενεί πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία συναντά την εκπαίδευση και τη δημιουργία αξίας, με έμφαση στον πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο.”

Το ΑΙ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δε θεωρεί ότι η ανάπτυξη του ΑΙ θα επιφέρει μείωση θέσεων εργασίας. “Το ΑΙ έρχεται να απελευθερώσει” τόνισε η CEO της TP Greece τονίζοντας ότι πίσω από τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούνται άνθρωποι που αισθάνονται και μπορούν να καταλάβουν και να βελτιώσουν εφαρμογές.

Ενδεικτικό είναι ότι το 70% των αλληλεπιδράσεων το 2024 πραγματοποιείται ήδη μέσω ψηφιακών καναλιών, με την πρόβλεψη αυτό να φτάσει το 80% μέχρι το 2030.

Γι’ αυτό, όπως τόνισε η Charlotte Foucteau: «H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI – από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης – πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβε η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιωματικών έργων και τεχνολογιών με έμφαση στο storytelling και τις μοναδικές εμπειρίες.

«Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάγκη για έναν χώρο που δεν είναι μόνο όμορφος αλλά και λειτουργικός. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και την παρουσίαση σύνθετων λύσεων με τρόπο απλό και βιωματικό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», ανέφεραν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.