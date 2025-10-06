Τι να κάνει “η Ρουμάνα” μπροστά σε τέτοιους Ελληναράδες;

Όταν έχουμε τέτοιους Ελληναράδες, σαν τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” και προέδρους κρατικών οργανισμών που περιφρονούν τη Βουλή, ποιος σκοτίστηκε γι’ αυτά που λέει “η Ρουμάνα”; Εμείς έχουμε το άρθρο 86.

Πού να τα προλάβουμε όλα; Είναι τόσο πολλές οι αφορμές για σχολιασμό που ένας επικαιρογράφος φτάνει σε αδιέξοδο. Ευχάριστο πάντως. Τι να πιάσουμε και τι ν’ αφήσουμε;

Τις μέρες που πέρασε ήταν εδώ η ευρωπαία εισαγγελέας. Αυτή “η Ρουμάνα”, που έχει μπει στη μύτη των κυβερνητικών. Αυτή για την οποία ο…αψύς (α λα Πολάκη) Άδωνις έλεγε πέρσι ότι η παρέμβασή της στα ελληνικά πράγματα “ήταν εντελώς απαράδεκτη”, ότι έπρεπε “να αμφισβητήσουμε τη θέση της” και ότι “οι Βρυξέλλες έπρεπε να την τιμωρήσουν“!

Αυτά πέρσι. Βέβαια, εν τω μεταξύ αποκαλύφθηκαν σημεία και τέρατα με τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” και τρεις συνάδελφοι του Αδώνιδος (Πιερακάκης, Φλωρίδης, Χρυσοχοίδης) την υποδέχτηκαν χαμογελαστοί. “Ανάγκα και θεοί πείθονται”.

Την ώρα, λοιπόν, που η ευρωπαία εισαγγελέας μιλούσε για τη “διαφθορά που σκοτώνει“, σε μια αίθουσα της Βουλής παιζόταν ένα επεισόδιο της κωμωδίας “ο Φραπές, ο Μάκης και ένας πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που κάνει τον Κινέζο”.

Στην επιτροπή, λοιπόν, αυτήν κατέθετε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, τον οποίο είχε τσακώσει ο κοριός της Αστυνομίας να συνομιλεί με τον διαβόητο “Φραπέ”. Ο οποίος του έλεγε: “Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν, πάτα εκεί να τα γ…σεις όλα“.

Ευλόγως η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, που εξέταζε τον μάρτυρα, τον ρωτάει: “Ποιος είναι ο Μάκης;” . Και ακολούθησε ο εξής χαριτωμένος διάλογος:

Μπαμπασίδης (μάρτυρας): Τι απάντησα εγώ σε αυτό;

Ανδρέας Νικολακόπουλος (πρόεδρος της επιτροπής): Απαντήστε εσείς.

Αποστολάκη: Δεν θυμάστε;

Μπαμπασίδης: Είμαι υποχρεωμένος να θυμάμαι; Πείτε μου εσείς.

Νικολακόπουλος: Όχι, δεν θυμάται.

Αποστολάκη: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης;

Μπαμπασίδης: Εσείς ξέρετε;

Αποστολάκη: Δεν μιλάει με εμένα ο Ξυλούρης. Σε εσάς μιλάει.

Μπαμπασίδης: Και εγώ δεν απαντάω.

Κάπως έτσι τελείωσε το θέμα και ο μάρτυρας, κοροϊδεύοντας τη Βουλή, πήγε στο σπίτι του. Βεβαίως, η βουλευτής πού τον εξέταζε έκανε ένα λάθος. Όταν τη ρώτησε αν εκείνη ξέρει “ποιος είναι ο Μάκης;”, έπρεπε να του απαντήσει: “Μήπως το όνομά του αρχίζει από Β και τελειώνει σε -ίδης“;

Θα είχε την πλάκα του το συγκεκριμένο, αν και το σκάνδαλο δεν έχει καθόλου πλάκα. Απλώς και αυτή η κατάθεση επιβεβαιώνει ότι οι Επιτροπές της Βουλής είναι υποχείρια της πλειοψηφίας, που κάνει ό,τι γουστάρει (“έχουμε πλειοψηφία, που έκρινε αθώους Βορίδη και Αυγενάκη, δεν θα μας πει η ευρωπαία εισαγγελέας τι θα κάνουμε”, που έλεγε κι ο Άδωνις). Το είχε ομολογήσει και ο πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες, όταν για τα χάλια της άλλης Επιτροπής, για τα Τέμπη, είχε πει: “Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής“.

Τώρα τα ίδια. Ας προσέξουμε τι συνέβη με το περιστατικό που περιγράψαμε. Μια αρμόδια κρατική υπηρεσία, η Αστυνομία, καταγράφει έναν ανώτερο κρατικό υπάλληλο (τέτοιος είναι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ) να συνομιλεί με έναν κλέφτη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για το πώς θα γίνει η “δουλειά”. Και όταν ο υπάλληλος αυτός ερωτάται για ποιον “Μάκη” συνομιλεί με τον καλόν αυτόν άνθρωπο ονόματι “Φραπέ”, κάνει τον Κινέζο (“δεν θυμάμαι”, “δεν απαντώ”).

Και αντί η Επιτροπή σύσσωμη να ξεσηκωθεί για την περιφρόνηση που της δείχνει ένας μάρτυρας και ο πρόεδρός της να τον προειδοποιήσει για τις συνέπειες, τον αφήνει να πάει ήσυχος στο σπίτι του. Και όλα ωραία και καλά.

Όταν, λοιπόν, έχουμε τέτοιους Ελληναράδες, σαν τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” και προέδρους κρατικών οργανισμών που περιφρονούν τη Βουλή, ποιος σκοτίστηκε γι’ αυτά που λέει “η Ρουμάνα”; Εμείς έχουμε το άρθρο 86. Έχουν και την πλειοψηφία που απαλλάσσει προκαταβολικά όποιον γουστάρει.

Κάπως έτσι ο Μάκης, ο Λευτέρης και τ’ άλλα παιδιά, που έχουν αποδοθεί “λευκοί” χωρίς καν μια στοιχειώδη έρευνα, θα χαχανίζουν ακούγοντας τον εφευρετικό εκπρόσωπό τους Παύλο να αποφαίνεται ότι “τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς”!

Για τη “Ρουμάνα” δεν ξέρουμε. Μπορεί να ακούσει την…εντολή της Σοφίας΄(Βούλτεψη) “να πάει στην πατρίδα της”. Πώς να τα βγάλει πέρα με τέτοιους Ελληναράδες;Τι να κάνει “η Ρουμάνα” μπροστά σε τέτοιους Ελληναράδες;