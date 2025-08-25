Αδιανόητη δήλωση Νετανιάχου: “Τραγικό ατύχημα” αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Νάσερ

Ως “τραγικό ατύχημα” περιέγραψε ο Νετανιάχου την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως “τραγική ατυχία” που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον θάνατο έξι δημοσιογράφων, αρκετοί μεταξύ αυτών εργάζονταν για διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων έξι δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

“Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ” στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι “το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων”, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.