Aπόγνωση στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων

Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Γάζα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις που σκοτώνουν αμάχους σε ζώνες που έχουν κυρηχθεί «ασφαλείς».

Το Σάββατο (16/08), ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκινά προετοιμασίες για τον βίαιο εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος σε σκηνή, σκοτώθηκαν σε νέες επιθέσεις που φέρεται να έπληξαν πολίτες και σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρόθεση του Ισραήλ να ξεκινήσει νέα χερσαία επίθεση για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, σχέδιο που έχει προκαλέσει διεθνή συναγερμό.

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι θα παρέχεται εξοπλισμός για καταφύγια και σκηνές σε κατοίκους της Γάζας, ώστε να μετακινηθούν σε ζώνες νοτίως του θύλακα, «για λόγους ασφαλείας». Δεν διευκρινίστηκε πότε θα ξεκινήσει η μαζική εκκένωση.

Ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε χθες ότι «σκηνές και άλλοι εξοπλισμοί καταφυγίου θα παρασχεθούν» στο πλαίσιο των προετοιμασιών του ισραηλινού στρατού για να μετακινήσει τον πληθυσμό από τις ζώνες μάχης προς τον Νότο της λωρίδας της Γάζας «για την προστασία του».

«Ο εξοπλισμός θα μεταφερθεί μέσω της διέλευσης του Κερέμ Σαλόμ (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εμπεριστατωμένη επιθεώρηση ασφαλείας», πρόσθεσε ο COGAT.

Μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα –οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί επανειλημμένα, ζουν σε σκηνές ή στα ερείπια των σπιτιών τους, πεινούν και στερούνται βασικών ιατρικών προμηθειών– προετοιμάζονται για ακόμη μία ανθρωπιστική κρίση. Μια νέα επίθεση θα τους εξαναγκάσει να κινηθούν νοτιότερα, προς ένα αβέβαιο μέλλον.

«Ήδη είμαστε κατεστραμμένοι και εξαντλημένοι, σωματικά και ψυχολογικά, από τους επαναλαμβανόμενους εκτοπισμούς, από την έλλειψη φαγητού και νερού», δήλωσε ο 85χρονος Άκραμ Σλαμπία στον Guardian από τη συνοικία Σουτζάιγια της Πόλης της Γάζας. «Και τώρα θέλουν να πάμε νότια. Στο τίποτα, στο άγνωστο, σε ένα μέρος χωρίς καταφύγιο ή βασικά μέσα διαβίωσης – ούτε καν ασφάλεια».

«Θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα στον εκτοπισμό», είπε ο 40χρονος Μαζέν Χασανέχ από τη συνοικία Αλ-Τουφάχ, ο οποίος έχει εκτοπιστεί έξι φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να βρούμε τρόπο να μεταφέρουμε τα απαραίτητα πράγματα, όπως σκηνή και άλλα βασικά είδη, και φυσικά πολλοί οδηγοί θα εκμεταλλευτούν την απελπισία των ανθρώπων αυξάνοντας τις τιμές, ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα».

«Το δεύτερο πρόβλημα είναι να βρούμε έναν χώρο για να στήσουμε τη σκηνή και να εγκατασταθούμε, και επίσης η δυσκολία στην εύρεση και την παροχή νερού και τροφίμων. Όλα γύρω από τον εκτοπισμό είναι πόνος, ειδικά στις συνθήκες που ζούμε τώρα».

Ορισμένες οικογένειες έχουν ήδη αρχίσει να μετακινούνται νότια, αναζητώντας καταφύγιο εν αναμονή μιας πιθανής εκκένωσης, ενώ άλλες επικοινωνούν με συγγενείς για να μάθουν αν μπορούν να φιλοξενηθούν, σε περίπτωση που προχωρήσει το σχέδιο μετακίνησης. Πολλοί όμως δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην Πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας ότι προτιμούν να παραμείνουν παρά να υπομείνουν τις κακουχίες του εκτοπισμού.

«Αν προχωρήσει το σχέδιο, θα αναζητήσω ασφαλές μέρος για μένα και τα παιδιά μου εντός της Γάζας και δεν θα σκεφτώ να πάω στο νότιο τμήμα της Λωρίδας», είπε η 34χρονη Άσμα Αλ-Μπαράουι από τη συνοικία Αλ-Τουφάχ, μητέρα επτά παιδιών. «Δεν έφυγα την πρώτη φορά, και δεν θα φύγω ούτε τώρα. Τα βάσανα όσων πήγαν νότια ήταν σκληρά και αβάσταχτα». «Έχασα τα πάντα σ’ αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε. «Έχασα δύο αδέλφια, δύο θείες με τις οικογένειές τους, τον ξάδερφό μου και τον πεθερό μου. Και έχασα το καινούργιο μου σπίτι – έφυγα μόνο με λίγα ρούχα».

Τις τελευταίες ημέρες, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται από περιοχές στα ανατολικά της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένων βομβαρδισμών πυροβολικού και μιας νέας χερσαίας εισβολής στις παρυφές της συνοικίας Σάμπρα.

Το Σάββατο, ένα κοριτσάκι δυόμιση ετών και οι γονείς του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σκηνή στην περιοχή Αλ-Μουάσι, που προηγουμένως είχε χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη», στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες.

«Δύομισι μηνών… τι έχει κάνει;» αναρωτήθηκε ο γείτονάς τους, Φάθι Σουμπέιρ. «Ήταν άμαχοι σε περιοχή που χαρακτηρίστηκε ασφαλής».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα για την επίθεση.

Απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ η Χαμάς

Το σχέδιο του Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων από την πόλη της Γάζας αποτελεί ένα «νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, ανακοίνωσε την Κυριακή η Χαμάς.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ανάπτυξη σκηνών με το πρόσχημα ανθρωπιστικών σκοπών είναι μια κατάφωρη παραπλάνηση που αποσκοπεί στην «κάλυψη ενός βάναυσου εγκλήματος που οι δυνάμεις κατοχής ετοιμάζονται να εκτελέσουν».