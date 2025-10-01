Διεθνείς αντιδράσεις για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla – Καταγγελίες για παράνομες συλλήψεις

Έντονες αντιδράσεις και μεγάλες κινητοποιήσεις μετά την αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ, το οποίο κρατά αυτή την ώρα ακτιβιστές της αποστολής.

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, το βράδυ της Τετάρτης (01/10), καθώς πλησίαζε στη Γάζα.

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πραγματοποιούνται αυτή την ώρα μεγάλες κινητοποιήσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην αναχαίτιση του στολίσκου.

Σύμφωνα με βίντεο και ανακοινώσεις των ακτιβιστών που μετέχουν στην αποστολή, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Global Sumud Flotilla, τουλάχιστον έξι από τα πλοία του στολίσκου έχουν κατασχεθεί από το Ισραηλινό Ναυτικό. Τα ονόματα των σκαφών είναι Deir Yassin/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma και Sirius, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο διεθνής στολίσκος που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον της νηοπομπής Global Sumud Flotilla.

«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, στοχοποιήθηκαν με κανόνια νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.

Νωρίτερα, οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν την αναχαίτισή του “από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις”.

“Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα”, δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud. “Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη”, πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση με τίτλο “Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε”.

Δείτε LIVE EIKONA από το Global Sumud Flotilla

Ζωντανή εικόνα από τα ελληνικά σκάφη

Η Ρίμα Χασάν καταγγέλλει “παράνομες” και “αυθαίρετες” συλλήψεις μελών της αποστολής

Η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

“Δεν θα υπογράψουμε κανένα έγγραφο από τις ισραηλινές αρχές”

Οι συμμετέχοντες του στολίσκου δεν θα υπογράψουν κανένα έγγραφο που θα τους παρουσιαστεί από τις ισραηλινές αρχές, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του Global Sumud Flotilla που μίλησε στο Al Jazeera Arabic, ανέφερε πως “δεν θα υπογράψουμε κανένα έγγραφο που θα μας παρουσιαστεί από τις ισραηλινές αρχές“.

“Οι ισραηλινές αρχές συνέλαβαν ακτιβιστές της στόλου σε διεθνή ύδατα. Δεν πιστεύουμε τα ψέματα της κατοχής ότι θα παραδώσει τη βοήθεια που μεταφέρουμε στη Λωρίδα της Γάζας. Οι προσπάθειές μας να φτάσουμε στη Γάζα θα συνεχιστούν μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ“ ανέφερε σχετικά.

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: “Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς”

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει “αρκετά πλοία” του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε σήμερα το βράδυ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

“Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι”, έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

“Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς”, προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ τους ένα καπέλο με κεφάλι βατράχου, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Η Χαμάς καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στον στολίσκο

Η Χαμάς εξέδωσε δήλωση αναφέροντας:

“Καταδικάζουμε με τον πιο αυστηρό τρόπο την βάρβαρη επιθετικότητα κατά του Global Sumud Flotilla και τη θεωρούμε εγκληματική πράξη που πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου.

Η κατάσχεση του Global Sumud Flotilla από τον ισραηλινό στρατό κατοχής και η σύλληψη των ακτιβιστών είναι πειρατεία και τρομοκρατία και θα εντείνει την οργή των λαών του κόσμου.

Καλούμε την διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της καταδικάζοντας την πειρατεία και να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των ακτιβιστών και των πλοίων τους”.

Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο απελαύνει τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει “τρομοκρατική ενέργεια” την επίθεση στον στολίσκο

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Σημειώνει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προαναγγέλλει τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης.

Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Ιταλία: Μεγάλες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις και γενική απεργία την Παρασκευή

Σειρά κινητοποιήσεων αλληλεγγύης προς τα μέλη της Global Sumud Flottilla βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές ιταλικές πόλεις.

AP Photo/Luca Bruno

Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την αναχαίτιση της GSF από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως και για την στάση της κυβέρνησης Μελόνι.

AP Photo/Andrew Medichini

Στο λιμάνι του Λιβόρνο, φορτοεκφορτωτές διαδηλώνουν αυτήν την ώρα και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.

Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων, ενώ στη Ρώμη επιτρέπεται η είσοδος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι», μόνον σε όποιον έχει εισιτήριο.

Αθήνα: Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και έξω από το ΥΠΕΞ

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης (01/10) έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές – συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα και έξω από το ΥΠΕΞ ως απάντηση στην αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla, από το Ισραήλ.