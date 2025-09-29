“Ευτυχισμένοι οι γιοι έντιμων ανδρών” – Στο πλευρό του Σαρκοζί τα παιδιά του

Στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί, στέκονται, μετά την καταδίκη του, η κόρη του, Τζούλια, ο γιος του, Λουίς και η πρώην σύζυγός του.

Στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ποινική συνωμοσία, για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, στέκονται τα παιδιά του αλλά και η πρώην σύζυγός του.

Η 13χρονη κόρη του ζευγαριού, Τζούλια, δημοσίευσε στα social media μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: “Ο πιο δυνατός”.

Ο Λουί Σαρκοζί, γιος του Νικολά Σαρκοζί και της Σεσίλια Ατιάς, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του ως παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του και έγραψε: “Ευτυχισμένοι οι γιοι γενναίων πατέρων, σπουδαίων, ευγενικών, δίκαιων και τρυφερών. Ευτυχισμένοι είναι οι γιοι έντιμων ανδρών”.

“Πόσο τυχερός που είμαι Γάλλος και έχω έναν τέτοιο πατέρα. Συνεχίστε, προχωρήστε, μην τα παρατάτε ποτέ” πρόσθεσε.

Η μητέρα του Λουί, Σεσιλιά Ατιά επίσης υπερασπίστηκε τον πρώην σύζυγό της. “Είμαι πάνω απ’ όλα, λυπημένη για τη χώρα μας, η οποία έχει χάσει το αίσθημα δικαιοσύνης” έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ. “Η καρδιά μου είναι με τον Νικολά που ξέρω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος” πρόσθεσε.