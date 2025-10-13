Εγκώμια Τραμπ για Ερντογάν: “Είναι όσο πιο σκληρός γίνεται, αλλά τον αγαπάμε”

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συμβολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συμφωνία για τη Γάζα.

Άκρως κολακευτικά σχόλια για τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επεφύλασσε ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για τη Γάζα, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ όπου υπεγράφη και η σχετική συμφωνία.

Σε σύντομες δηλώσεις του στην έναρξη της Συνόδου, ο Τραμπ είπε για τον Ερντογάν ότι «έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο» κι ενώ είναι «δύσκολος χαρακτήρας, είναι φίλος μου, είναι φανταστικός τύπος».

Διαθέτει «μία από τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο» και «είναι πολύ πιο ισχυρός απ’ όσο αφήνει να φανεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν ζητά αναγνώριση. Θέλει απλώς να τον αφήνουν ήσυχο. Είναι σκληρός τύπος, αλλά φίλος μου, και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως, δεν έμεινε εκεί. Σε νέες δηλώσεις του, με τους παγκόσμιους ηγέτες στο πλευρό του, ευχαρίστησε αρκετούς για τη συμβολή τους καθώς, όπως είπε, βοήθησαν στην προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ξεχώρισε, ωστόσο, τον πρόεδρο της Τουρκίας λέγοντας ότι είναι πάντα «εκεί όταν τον χρειάζομαι».

«Είναι όσο πιο σκληρός γίνεται, αλλά τον αγαπάμε» πρόσθεσε ο Τραμπ, επαινώντας την «καλή σχέση» τους.

Σημειώνεται πως, λίγο πριν τη Σύνοδο στην Αίγυπτο, ο Ερντογάν είχε ασκήσει βέτο σε ενδεχόμενη παρουσία του Νετανιάχου αρνούμενος να προσγειωθεί με το αεροπλάνο του έως ότου βεβαιωθεί ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν θα έδινε το «παρών».