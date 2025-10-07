Έβερεστ: Αγωνία για τους 200 ορειβάτες – Όλο και πιο κοντά στον απεγκλωβισμό

Παρατείνεται η αγωνία για τους περίπου 200 ορειβάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ, την ώρα που συνεχίζεται η τιτάνια επιχείρηση διάσωσής τους.

Αντίστροφα μετρούν για τη διάσωσή τους οι περισσότεροι από 200 πεζοπόροι που βρίσκονται κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, μετά την ξαφνική χιονοθύελλα που έπληξε τη δυτική Κίνα και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν, ενώ προσπαθούσαν να δουν την πλευρά Kangshung του όρους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters οι προσπάθειες για τη διάσωσή τους αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Τρίτη.

Η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών, δήλωσε πηγή, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, λόγω έλλειψης επίσημης άδειας για να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Η τοπική κυβέρνηση του Θιβέτ δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής επίσημο σχόλιο για το θέμα.

“Ευτυχώς, κάποιοι μπροστά από εμάς έσπαγαν το μονοπάτι, αφήνοντας αποτυπώματα που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε – αυτό έκανε τα πράγματα λίγο πιο εύκολα”, δήλωσε ο 41χρονος Έρικ Γουέν, ο οποίος περπάτησε 19 χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι πυκνό, για να φτάσει σε ασφαλές μέρος. “Διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο για εμάς να τα καταφέρουμε μόνοι μας”, πρόσθεσε.

Οι περιφερειακές αρχές βοήθησαν τον Γουέν και τους άλλους συμμετέχοντες στην αποστολή του να φτάσουν στη θιβετιανή πρωτεύουσα Λάσα μέχρι τη Δευτέρα.

Η κοιλάδα, που εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από δυτικούς ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα, είναι σχετικά παρθένα. Σε αντίθεση με την άγονη βόρεια πλευρά του ψηλότερου βουνού του κόσμου, είναι καλυμμένη με πλούσια βλάστηση και ανέγγιχτα αλπικά δάση που τροφοδοτούνται από το λιώσιμο των παγετώνων.

Η χιονοθύελλα ανέτρεψε επίσης τα σχέδια των ορειβατών που καθοδηγούνταν από την αμερικανική εταιρεία Madison Mountaineering να κατακτήσουν την κορυφή Cho Oyu, ένα βουνό ύψους 8.188 μέτρων στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, το οποίο είναι το έκτο υψηλότερο βουνό στον κόσμο.

“Μια μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε ξαφνικά και έριξε πάνω από ένα μέτρο χιόνι στο Έβερεστ και στις γύρω κορυφές των Ιμαλαΐων”, δήλωσε ο αρχηγός της αποστολής Γκάρετ Μάντισον σε μήνυμα κειμένου που έστειλε στο Reuters την Τρίτη.

Βόρεια του Θιβέτ, ένας ορειβάτης έχασε τη ζωή του από υποθερμία και Οξεία ασθένεια του βουνού (AMS), μετά τον εγκλωβισμό του σε φαράγγι στα Όρη Qilian, στα σύνορα των δυτικών επαρχιών Τσινγκχάι και Γκανσού.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, 213 άτομα στην περιοχή Qilian είχαν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV) την Τρίτη.

Την Τρίτη, οι αρχές πιο δυτικά στη Σιντζιάνγκ ανέστειλαν τις πεζοπορίες και το κάμπινγκ στην περιοχή της λίμνης Κανάς στα Όρη Άλταϊ. Η αστυνομία κατάφερε μέχρι τώρα να πείσει περισσότερους από 300 πεζοπόρους που κατευθύνονταν προς την περιοχή να επιστρέψουν.

Την Τρίτη, το CCTV ανέφερε ότι οι εθνικές οδοί είχαν καθαριστεί από τον επικίνδυνο πάγο και χιόνι που τις είχε καλύψει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εγκλωβίζοντας τουριστικά οχήματα. Η αστυνομία που περιπολούσε την περιοχή την Κυριακή συνάντησε μια ομάδα 16 ορειβατών, εκ των οποίων ο ένας, παρουσιάζοντας συμπτώματα υποθερμίας και αδυνατώντας να κινηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε ο τηλεοπτικός σταθμός.