Έβερεστ: “Φοβήθηκα ότι θα θαφτώ ζωντανός” – Εγκλωβισμένοι στα χιόνια 200 ορειβάτες

Συνεχίζεται η τεράστια επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων ορειβατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ μετά από χιονοθύελλα. Παλεύουν με την υποθερμία οι πεζοπόροι.

Τουλάχιστον ένας πεζοπόρος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από 200 εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις θιβετιανές πλαγιές κοντά στο Έβερεστ, μετά τον αποκλεισμό τους από αιφνίδια χιονοθύελλα που σημειώθηκε κοντά στην ανατολική πλευρά του όρους.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με εκατοντάδες ντόπιους και διασώστες να έχουν αποσταλεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι διασώστες έχουν οδηγήσει ήδη 350 άτομα σε ασφαλές μέρος στη μικρή κωμόπολη του Κουντάνγκ, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με όλους τους πεζοπόρους που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι.

Πλήθη τουριστών είχαν ταξιδέψει στην περιοχή για τη “Χρυσή Εβδομάδα”, μια οκταήμερη περίοδο διακοπών στην Κίνα.

“Ήταν αναμφίβολα το πιο ακραίο καιρικό φαινόμενο που έχω αντιμετωπίσει σε όλες μου τις πεζοπορικές εμπειρίες“, δήλωσε ο Κινέζος ορειβάτης Ντονγκ Σουτσάνγκ στο Weibo, περιγράφοντας μια “βίαιη χιονοθύελλα” στην ανατολική πλαγιά του Έβερεστ.

“Σήκωσα το βλέμμα μέσα στη νύχτα και είδα ότι το χιόνι είχε σχεδόν καλύψει την κορυφή. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικά τον φόβο ότι θα θαφτώ ζωντανός“, είπε ένας άλλος στο πρακτορείο Xiaohongshu.

Ένας Κινέζος πεζοπόρος είπε ότι η ομάδα του φοβόταν να κοιμηθεί το Σάββατο, καθώς το χιόνι συσσωρευόταν γρήγορα γύρω από τις σκηνές τους, αναγκάζοντάς τους να το καθαρίζουν κάθε 90 λεπτά. Αποφάσισαν να κατέβουν την Κυριακή, καθώς ο καιρός επιδεινωνόταν.

“Στον δρόμο συναντήσαμε τον πατέρα του οδηγού μας, που είχε ανέβει να τον ψάξει. Τότε μάθαμε ότι το χιόνι ήταν πυκνό και στην κοιλάδα. Οι χωρικοί, ανήμποροι να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους στο βουνό, ήταν σε μεγάλη αγωνία”, ανέφερε.

Η Τσεν Γκεσουάνγκ, που ήταν μέλος της ομάδας πεζοπορίας του Ντονγκ, είπε ότι το χιόνι είχε ύψος περίπου ένα μέτρο όταν η ομάδα ξεκίνησε την επιστροφή της την Κυριακή. “Όλοι μας είμαστε έμπειροι πεζοπόροι”, είπε η ίδια, “αλλά αυτή η χιονοθύελλα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ήμουν πολύ τυχερή που κατάφερα να βγω“.

Μια άλλη γυναίκα μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος είχε παγιδευτεί στην χιονοθύελλα, κατέβαινε σιγά-σιγά από τα βουνά, αλλά το παχύ στρώμα χιονιού δυσχέραινε πολύ την κατάβασή του.

“Ακόμη και για τους διασώστες δεν είναι εύκολο, πρέπει να καθαρίσουν το χιόνι για να φτιάξουν ένα μονοπάτι”, είπε η γυναίκα. “Ελπίζω η ομάδα του συζύγου μου να φτάσει [στην ομάδα διάσωσης] με ασφάλεια”.

Ένας άλλος πεζοπόρος, ο Έρικ Γουέν, είπε στο Reuters ότι τρία άτομα από την ομάδα του υπέφεραν από υποθερμία, παρόλο που ήταν κατάλληλα ντυμένοι.

Δεν κοιμήθηκαν σχεδόν καθόλου επειδή χιόνιζε πολύ έντονα και η ομάδα του έπρεπε να καθαρίζει το χιόνι κάθε 10 λεπτά. “Αλλιώς οι σκηνές μας θα είχαν καταρρεύσει“, πρόσθεσε.

Πολλοί ορειβάτες έχουν επιλέξει το μονοπάτι Karma Valley, μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά γραφική διαδρομή προς τη βάση του Έβερεστ, η οποία προσφέρει θέα στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Αν και κάθε χρόνο αρκετοί προσπαθούν να κατακτήσουν την κορυφή, η ανάβαση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, με την περιοχή να βιώνει αυτή τη στιγμή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το γειτονικό Νεπαλ πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 47 ατόμων, έχουν πλημμυρίσει δρόμους και έχουν παρασύρει γέφυρες.

Από την άλλη πλευρά της Κίνας, ο τυφώνας Matmo έπληξε την ανατολική ακτή της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 150.000 άτομα να εκκενώσουν τα σπίτια τους.