Γαλλία – Ελιζέ: Ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον Λεκορνί για το έργο του τις τελευταίες 48 ώρες και αναγνώρισε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση του κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό ενός των επόμενων 48 ωρών, ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Λεκορνί: “Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε”

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε νωρίτερα το βράδυ ότι «υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση κι αφού πρώτα ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακρόν για τις επαφές του με τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί σημείωσε πως η Εθνοσυνέλευση «παραμένει κατακερματισμένη», αλλά «υπάρχει ακόμη δυνατότητα συμβιβασμού».

Πρόσθεσε ότι βλέπει περιθώριο για συμφωνία στον προϋπολογισμό και εκτίμησε πως «ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Ερωτηθείς αν θα είναι ο ίδιος αυτός ο πρωθυπουργός, απάντησε: «Είμαι ο απερχόμενος πρωθυπουργός. Υπέβαλα την παραίτησή μου τη Δευτέρα και αποδέχθηκα να συνεχίσω τις επαφές για 48 ώρες κατόπιν αιτήματος του προέδρου. Απόψε θεωρώ ότι η αποστολή μου ολοκληρώθηκε».

Συμπλήρωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακρόν για την ανάγκη «ουσιαστικού διαλόγου γύρω από το συνταξιοδοτικό σύστημα», τονίζοντας ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης «θα μπορούσε να κοστίσει 3 δισ. ευρώ το 2027».

Υπογράμμισε επίσης ότι «οι συνέπειες από το να μην εγκριθεί προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους θα ήταν δραστικές για τη χώρα», προσθέτοντας πως, παρά τη βαθιά πολιτική κρίση, «η Γαλλία θα σεβαστεί τον δημοσιονομικό της στόχο για φέτος».

Παραδέχθηκε ότι «το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σημεία εμπλοκής» στις πολιτικές διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι ο επόμενος πρωθυπουργός «θα πρέπει να συγκροτήσει μια ομάδα απολύτως αδιάφορη για τις προεδρικές εκλογές του 2027», υπογραμμίζοντας πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εστιασμένη στη σταθερότητα και όχι σε προσωπικές φιλοδοξίες.

Ισχυρίστηκε ότι οι απόπειρες συμβιβασμού τις τελευταίες εβδομάδες υπονομεύθηκαν από τις «μαχητικές πτέρυγες» των κομμάτων και επέκρινε την «απροθυμία δημιουργίας συμβιβασμού στο κοινοβούλιο», σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί τη βασική αιτία της πολιτικής παράλυσης στη Γαλλία.

Οπως είπε, ο ίδιος αρνήθηκε να επιβάλει τον προϋπολογισμό με ειδικές εξουσίες, διότι «ήθελε όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να αναλάβουν την ευθύνη των θέσεών τους».

Όπως και οι δύο προκάτοχοί του, βρέθηκε αντιμέτωπος με το ίδιο αδιέξοδο: τη διαχείριση του εκρηκτικού δημόσιου χρέους, που ανέρχεται στα 3,345 τρισ. ευρώ – περίπου 114% του ΑΕΠ – και τις ιδεολογικές διαιρέσεις ανάμεσα στα κόμματα του κέντρου.

Ο Λεκορνί τόνισε ότι «δεν θεωρεί πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει πρόεδρος η χώρα», στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης προς τον Εμανουέλ Μακρόν εν μέσω της πολιτικής κρίσης.

Ο Λεκορνί ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου «οι συνθήκες παραμένουν ίδιες». Ερωτηθείς αν η αποστολή του στέφθηκε με επιτυχία, απάντησε: «Οχι πλήρως… αλλά προσπάθησα».

Με τις αποψινές δηλώσεις Λεκορνί κλείνει ένα πυκνό πολιτικό 48ωρο, στη διάρκεια του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός προσπάθησε να διαμορφώσει συναινέσεις και να αποτρέψει τη διάλυση του κοινοβουλίου.

Η εξέλιξη δίνει προσωρινή ανάσα στον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος αναζητά σταθερότητα ύστερα από τρεις παραιτήσεις πρωθυπουργών σε λιγότερο από έναν χρόνο.