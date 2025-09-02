Global Sumud Flotilla: Σαλπάρει ξανά ο στόλος ελπίδας για τη Γάζα

Σκάφη της διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης, με 350 ακτιβιστές και τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για να σπάσουν την ισραηλινή πολιορκία στη Γάζα και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σκάφη της διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, με προορισμό τη Γάζα και 350 ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, ανάμεσά τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναχώρησαν ξανά από τη Βαρκελώνη, όπου είχαν επιστρέψει λόγω της κακοκαιρίας.

Περίπου 20 σκάφη με παλαιστινιακές σημαίες αναχώρησαν από το λιμάνι της Βαρκελώνης το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), φορτωμένα με φάρμακα και τρόφιμα.

Ο στόχος της αποστολής είναι «να σπάσει την παράνομη πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα», όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, αν και μια προηγούμενη προσπάθεια να φτάσουν στη Γάζα από θάλασσα είχε διακοπεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Η αποστολή Global Sumud Flotilla Mission θα εκκινήσει σε δύο φάσεις – η πρώτη από τη Βαρκελώνη και η δεύτερη από την Τυνησία στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι τα σκάφη θα συγκλίνουν στη Μεσόγειο πριν πλεύσουν προς τη Γάζα, ένα ταξίδι που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει επτά με οκτώ ημέρες.

«Σαλπάραμε ξανά για να σπάσουμε την πολιορκία και να ανοίξουμε ένα ανθρωπιστικό διάδρομο», δήλωσε η Τούνμπεργκ σε μήνυμά της.

Ο punk τραγουδιστής Bob Vylan, μίλησε κατά την αναχώρηση της φλοτίλλας την Κυριακή, αποκαλώντας τους ακτιβιστές «γενναίους ανθρώπους» που «προσπαθούν να κάνουν ό,τι έπρεπε να είχε γίνει μέσω κυβερνητικής παρέμβασης πολύ καιρό πριν».

Οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν μια προηγούμενη προσπάθεια να φτάσουν βοήθεια στη Γάζα ως επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ επέβαλε σχεδόν τρίμηνο πλήρες αποκλεισμό για τα αγαθά που εισέρχονταν στη Γάζα, πριν επιτραπεί η περιορισμένη είσοδος αγαθών στα τέλη Μαΐου υπό την πίεση διεθνών παραγόντων. Έκτοτε, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Ιούνιο, το σκάφος Madleen με την Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές, που μετέφερε συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, ακινητοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς επιχείρησε να φτάσει στη Γάζα. Οι ισραηλινές αρχές συνόδευσαν τους ακτιβιστές στο λιμάνι του Ασντόντ πριν τους απελάσουν από τη χώρα.

Το 2010, Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν 10 άτομα όταν επιβιβάστηκαν στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, το οποίο ηγείτο ενός σκάφους που μετέφερε βοήθειας προς τη Γάζα.