Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – “Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών”

Η Μπαρμπαρά Στράιζαντ και άλλοι μεγάλοι σταρ αποτίουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ μετά το θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Η Μπαρμπαρά Στράιζαντ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, χαρακτηρίζοντας τον «έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς» όλων των εποχών, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών, χθες, Τρίτη (16/9).

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έγινε γνωστός για τον ρόλο του στο The Way We Were το 1973, πέθανε στο Σάντανς, στην αγαπημένη του περιοχή στο Ουτάχ, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Στράιζαντ, η οποία συνεργάστηκε με τον Ρέντφορντ στην κλασική ρομαντική ταινία, μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τα γυρίσματα, γράφοντας: «Κάθε μέρα στο σετ του The Way We Were ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά. Ήμασταν εντελώς διαφορετικοί. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούσαμε να μάθουμε ο ένας για τον άλλον, όπως οι χαρακτήρες στην ταινία. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, ευφυής, έντονος, είχε πάντα ενδιαφέρον και ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για φαγητό, συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλον τα πρώτα μας σχέδια. Ήταν μοναδικός και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του».

Το The Way We Were ήταν τεράστια εμπορική, με το ομώνυμο τραγούδι της Στράιζαντ να γίνεται επιτυχία στα charts και να λαμβάνει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Ρέντφορντ.

Η Μέριλ Στριπ, η οποία συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία Out of Africa και στο Lions for Lambs, έγραψε: «Ένας από τους μεγάλους έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Η Τζέιν Φόντα, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του σε τέσσερις ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του Barefoot in the Park, δήλωσε: «Με χτύπησε πολύ το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σημαίνει πολλά για μένα και ήταν ένας όμορφος άνθρωπος σε κάθε πτυχή του. Αντιπροσώπευε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, σκηνοθέτης της ταινίας Quiz Show, είπε: «Ο Μπομπ ήταν μοναδικός καλλιτέχνης, μπροστά και πίσω από την κάμερα… και έδωσε στον αμερικανικό κινηματογράφο κάτι ανεκτίμητο και διαρκές με το Sundance. Είναι λυπηρό να ξέρω ότι δεν θα τον ξαναδώ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνεργασία μας».

Ο Ίθαν Χοκ θυμήθηκε τον Ρέντφορντ ως «τον απόλυτο υπερασπιστή του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ακούραστο υποστηρικτή της αυθεντικής αφήγησης και παθιασμένο ακτιβιστή για το περιβάλλον», ενώ ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο χαρακτήρισε τον θάνατο του Ρέντφορντ «μεγάλη απώλεια».

«Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός — όλοι γνωρίζουμε το έργο του — αλλά και ένας σκηνοθέτης με ταινίες όπως το Quiz Show», ανέφερε ο ΝτιΚάπριο. «Ήταν από τους πρώτους που έκαναν πολιτικά θρίλερ — Three Days of the Condor, All the President’s Men… Άνοιξε το δρόμο για τέτοιες ταινίες, αλλά το πιο σημαντικό, ήταν ένας ακλόνητος ηγέτης για την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Μόργκαν Φρίμαν έγραψε στο Instagram: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ξέρεις ότι θα τα πας καλά. Μετά τη συνεργασία μας στην ταινία Brubaker το 1980, γίναμε αμέσως φίλοι. Η συνεργασία μας και στο An Unfinished Life ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου».

Η Χίλαρι Κλίντον, μοιράζοντας φωτογραφία με τον Ρέντφορντ, έγραψε: «Υπερασπίστηκε προοδευτικές αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόσβαση στις τέχνες, ενώ δημιούργησε ευκαιρίες για νέες γενιές ακτιβιστών και κινηματογραφιστών. Ένα αληθινό αμερικανικό ίνδαλμα».

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του στην ταινία The Horse Whisperer, θυμήθηκε τη συνεργασία τους: «Ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός. Ο Μπομπ με δίδαξε τι μπορεί να είναι η υποκριτική και από τη γενναιοδωρία και την υπομονή του εμπνεύστηκα να ακολουθήσω τις δυνατότητες του επαγγέλματος».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γνωστός για τις ταινίες του The Sting, All the President’s Men και Spy Game, είχε επίσης καθοριστικό ρόλο στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance, το οποίο θεωρείται κορυφαία πλατφόρμα για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο των ΗΠΑ.

Η δήλωση του Sundance ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του ιδρυτή μας και φίλου μας Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Το όραμά του για έναν χώρο και πλατφόρμα για ανεξάρτητες φωνές δημιούργησε ένα κίνημα που, πάνω από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, συνεχίζει να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών και να επαναστατεί τον κινηματογράφο στις ΗΠΑ και παγκοσμίως».