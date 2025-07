Η Coca Cola ανακοίνωσε νέο προϊόν – Η αλλαγή σε σχέση με τη βασική συνταγή

Η Coca Cola ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να λανσάρει από το φθινόπωρο ένα νέο προϊόν, εν μέσω συνεχών πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Coca-Cola επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέα έκδοση του γνωστού αναψυκτικού, η οποία θα περιέχει ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, στο πλαίσιο της στρατηγικής καινοτομίας της. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα social media, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυριζόταν ότι έπεισε την εταιρεία να εγκαταλείψει το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα Coca-Cola με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο στην αγορά των ΗΠΑ. Ήδη κυκλοφορούν εκδοχές του αναψυκτικού με ζάχαρη, όπως για παράδειγμα στην αγορά του Μεξικού, ωστόσο πρόκειται για ξεχωριστό προϊόν και όχι για αλλαγή στη βασική συνταγή.

«Η νέα πρόταση έρχεται να ενισχύσει το βασικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, ανάλογα με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους» ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Δεν αλλάζει η βασική συνταγή

Ο CEO της Coca-Cola, James Quincey, μιλώντας σε αναλυτές, επεσήμανε ότι η έκδοση με ζάχαρη αναμένεται να αποτελέσει σταθερή επιλογή για το κοινό, προσθέτοντας ότι ήδη χρησιμοποιούν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο σε αρκετά προϊόντα τους. «Χρησιμοποιούμε ολόκληρη την εργαλειοθήκη των διαθέσιμων γλυκαντικών, ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρά την ανάρτηση του Τραμπ, που έκανε λόγο για “συμφωνία” με την Coca-Cola, η συνταγή της κλασικής Coca-Cola δεν πρόκειται να αλλάξει. Το προϊόν που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ εξακολουθεί να περιέχει σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, ένα φθηνό συστατικό το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες λόγω κόστους.

Το διατροφικό debate και η παρέμβαση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Στο θέμα έχει παρέμβει και ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει ζητήσει την απομάκρυνση επεξεργασμένων και τεχνητών συστατικών από τα αμερικανικά τρόφιμα. Σε podcast του Jordan Peterson, είχε χαρακτηρίσει το σιρόπι καλαμποκιού «συνταγή για παχυσαρκία και διαβήτη».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για την υγεία δεν αφορά τόσο το είδος της ζάχαρης όσο την υπερκατανάλωση. «Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης από οποιαδήποτε πηγή είναι επιβλαβής» δήλωσε στο CNN η Eva Greenthal, ερευνήτρια του Center for Science in the Public Interest. «Αν η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να κάνει πιο υγιεινή τη διατροφή στις ΗΠΑ, πρέπει να εστιάσει στη μείωση της ζάχαρης, όχι στην αλλαγή του τύπου της».