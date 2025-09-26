Η πτήση Νετανιάχου υπό τον φόβο της σύλληψης και η “φιλική” Ελλάδα

Τα “Φτερά της Σιών”, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Ισραήλ, πέρασαν πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά στη συνέχεια κατευθύνθηκαν νότια προς τα στενά του Γιβραλτάρ πριν διασχίσουν τον Ατλαντικό.

Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με την πτήση προς τις ΗΠΑ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος -προκειμένου να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- ακολούθησε μια παρακαμπτήρια διαδρομή, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Υπενθυμίζεται πως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός -σε βάρος του οποίου υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα- πραγματοποίησε ένα ταξίδι που, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, ακολούθησε τη διαδρομή της Μεσογείου αντί για την πιο άμεση πορεία πάνω από την Ευρώπη (372 μίλια περισσότερα).

Πιο συγκεκριμένα, τα “Φτερά της Σιών” -το ισραηλινό πρωθυπουργικό αεροσκάφος που είναι αντίστοιχο του Air Force One των ΗΠΑ- πέρασαν πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, ωστόσο στη συνέχεια κατευθύνθηκαν νότια προς τα στενά του Γιβραλτάρ πριν διασχίσουν τον Ατλαντικό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει δώσει επίσημη εξήγηση για την πορεία, ωστόσο ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο λόγος ήταν η αποφυγή υπερπτήσης πάνω από χώρα που θα ήταν υποχρεωμένη να τον συλλάβει.

Για ένα πιο σύντομο ταξίδι, το αεροπλάνο θα έπρεπε να περάσει πάνω από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, όλες αυτές οι χώρες -όπως παρεμπιπτόντως και η Ελλάδα- έχουν υπογράψει το καταστατικό του ΔΠΔ και θα ήταν νομικά υποχρεωμένες να συλλάβουν και να παραδώσουν τον Νετανιάχου στο δικαστήριο της Χάγης αν εισερχόταν στον εναέριο χώρο τους.

Σημειωτέον πως, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ερωτηθείς προ μηνών εάν θα συλληφθεί ο Νετανιάχου εφόσον έρθει στην Ελλάδα, όπως είναι υποχρεωμένη να πράξει η χώρα μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως. Είχε αποδοκιμάσει, όμως, ουσιαστικά την απόφαση του ΔΠΔ λέγοντας: “Δε νομίζουμε ότι βοηθάνε τέτοιες αποφάσεις”.

Απέκλεισαν δημοσιογράφους για να εξοικονομήσουν καύσιμα

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα συνοδεύεται από δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον ΟΗΕ, λόγω -όπως ανέφερε- ζητημάτων ασφαλείας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του i24News, πηγαίνοντας την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, οι αξιωματούχοι αποφάσισαν να περιορίσουν στο ελάχιστο τον αριθμό των επιβατών, αποκλείοντας έτσι τους δημοσιογράφους, προκειμένου να εξοικονομήσουν καύσιμα για την πτήση, η οποία αναμενόταν μακρά.

Ενώ υπάρχει διαφωνία σχετικά με το αν οι Ένοπλες Δυνάμεις μιας χώρας πρέπει να τηρήσουν το γράμμα του κανονισμού αναγκάζοντας το αεροπλάνο να προσγειωθεί, το ζήτημα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο αν το αεροσκάφος του Νετανιάχου πραγματοποιούσε μια μη προγραμματισμένη ή έκτακτη προσγείωση.

Η Γαλλία είχε προηγουμένως εγκρίνει τη χρήση του εναέριου χώρου της από το Ισραήλ για την πτήση της Πέμπτης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, το οποίο επικαλείται γαλλική διπλωματική πηγή. Ωστόσο, η πτήση δεν μπήκε στον γαλλικό εναέριο χώρο, πιθανώς λόγω αλλαγής σχεδίων.

Σημειωτέον πως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το αεροπλάνο του Νετανιάχου ακολουθεί μια περίπλοκη διαδρομή. Τον Ιούλιο, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη, Francesca Albanese, επέκρινε την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για την παροχή «ασφαλούς διέλευσης στον καταζητούμενο από το ΔΠΔ Μπενιαμίν Νετανιάχου» όταν πέταξε στις ΗΠΑ.

Τρεις μήνες νωρίτερα, η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter, δήλωσε ότι η πτήση του Νετανιάχου προς την Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο είχε λάβει μέτρα για να αποφευχθεί η αναγκαστική προσγείωση στην Ευρώπη.

Τότε, δε, υπήρχε ανησυχία για ιατρική έκτακτη ανάγκη που ίσως προέκυπτε εν πτήσει, καθώς ο Νετανιάχου είχε υποβληθεί σε αφαίρεση προστάτη στα τέλη του 2024. «Μόλις είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, συνοδευόταν από δύο γιατρούς, οι οποίοι του είπαν ότι ίσως χρειαστεί να προσγειωθεί για θεραπεία» ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη δηλώσεις του πρέσβη. «Αλλά, αν προσγειωνόταν οπουδήποτε στην Ευρώπη, θα μπορούσε να συλληφθεί ως εγκληματίας πολέμου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης είπε ότι η πτήση του Νετανιάχου παρέκκλινε για να βρίσκεται κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ώστε να μπορεί να προσγειωθεί σε αυτές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.