Jesse Jane: Νεκρή στα 43 της η πορνοστάρ

Σε ηλικία 43 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η πορνοστάρ Jesse Jane, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, πιθανόν από υπερβολική χρήση.

Νεκρή, σε ηλικία 43 ετών, βρέθηκε χθες, Τετάρτη (24/01) η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Τζέσι Τζέιν (Jesse Jane).

Σύμφωνα με το πρακτορείο TMZ, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για έλεγχο σε μια κατοικία στο Μουρ της Οκλαχόμα, τη γενέτειρα της Τζέιν. Η ίδια εντοπίστηκε νεκρή μαζί με τον φίλο της, Brett Hasenmuller, ο οποίος κατάγεται από το Σεντ Λούις του Μιζούρι.

Όπως αναφέρει το Rolling Stone, ο θάνατός της είναι πιθανόν να οφείλεται σε υπερβολική χρήση, με τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διάσημη πορνοστάρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Τζέιν ξεκίνησε την καριέρα της στη βιομηχανία του μόντελινγκ, συμμετέχοντας σε καλλιστεία, ενώ εμφανίστηκε και σε ένα επεισόδιο στη δημοφιλή σειρά “Baywatch”.

Είναι ίσως πιο γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία ενηλίκων “Pirates” του 2005, η οποία γυρίστηκε με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου δολαρίων και θεωρείται μία από τις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών.

Η Τζέιν ήταν επίσης και μία από τις πορνοστάρ της εποχής της που μεταπήδησαν στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, αφού το 2004 εμφανίστηκε στο reboot του “Starsky and Hutch”, καθώς και σε ένα επεισόδιο της σειράς “Entourage” του HBO και στην ταινία “Bucky Larson: Born to Be a Star”.

Το 2017, η Τζέσι Τζέιν ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη βιομηχανία του πορνό, αν και επέστρεψε για λίγο το 2019.

Παλαιότερη συνέντευξη της Jesse Jane: