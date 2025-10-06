Κρίση στη Γαλλία: Χάνει έδαφος ο Μακρόν – Οσμίζεται “αίμα” η Λεπέν

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει, ο Μακρόν απομονώνεται και η αντιπολίτευση προετοιμάζεται για εκλογές.

Σε πολιτική κρίση βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες η Γαλλία, η οποία έγινε ακόμα εντονότερη τις τελευταίες ώρες, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σχεδόν έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Το νέο υπουργικό σχήμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις – τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμμάχους του Μακρόν – που το χαρακτήρισαν είτε “υπερβολικά δεξιό” είτε “όχι αρκετά σαφές πολιτικά”, με αποτέλεσμα ο Λεκορνί να υποβάλλει την παραίτησή του.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων έως το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί “μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα”. Ο Λεκορνί αποδέχθηκε το αίτημα του Μακρόν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Χ: “Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα”.

Ο Λεκορνί θα αρχίσει τις νέες διαπραγματεύσεις το πρωί της Τρίτης υποδεχόμενος τους ηγέτες του εύθραυστου συνασπισμού μεταξύ του προεδρικού στρατοπέδου και του δεξιού κόμματος Les Républicains (LR), του οποίου τα σημάδια διάλυσης τον ώθησαν να παραιτηθεί σήμερα το πρωί.

Σε περίπτωση νέας αποτυχίας την Τετάρτη, ο Μακρόν “θα αναλάβει τις ευθύνες του”, χωρίς να είναι σαφές τι σημαίνει αυτό, αφήνοντας πάντως να πλανάται εκ νέου η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης έπειτα από αυτήν του 2024.

Ο Μακρόν διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση επιτυχίας, ο Λεκορνί δεν θα διοριστεί εκ νέου αυτόματα πρωθυπουργός, καθώς ο ρόλος του σε αυτό το στάδιο περιορίζεται στο να αναφέρει εάν είναι ακόμη εφικτοί “τρόποι συμβιβασμού”.

Η αποτυχία του Μακρόν και το κενό εξουσίας

Μετά την αποτυχία του Εμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων του να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα μπορούσε να βγάλει τη Γαλλία από την κρίση, ο Μακρόν είναι πιο απομονωμένος από ποτέ. Η αδυναμία επίλυσης του πολιτικού αδιεξόδου έχει δώσει ισχυρό προβάδισμα στην ακροδεξιά, με την ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπεν, να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να ετοιμάζεται να διεκδικήσει την εξουσία σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, δήλωσε πως είναι “έτοιμοι να κυβερνήσουν” και κάλεσε τον Μακρόν να προκηρύξει άμεσα νέες εκλογές. Η ηγεσία του Εθνικού Μετώπου είναι σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα, με συγκεντρώσεις, αφίσες και καμπάνιες σε εξέλιξη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Εθνική Συσπείρωση να προηγείται με ποσοστό περίπου 33-34%, σχεδόν διπλάσιο από το τρίτο κόμμα του Μακρόν. Παρά τις προσπάθειες του Μακρόν για εναλλακτικές λύσεις, οι εκλογές μοιάζουν αναπόφευκτες.

Για την ίδια τη Λεπέν, μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα είναι και προσωπική δοκιμασία, καθώς εκτίει πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η ίδια, πάντως, δηλώνει ότι αυτό “δεν θα σταθεί εμπόδιο” στη στρατηγική του κόμματος.

Οι συνεργάτες της επιχειρούν να… λύσουν τις διαφορές τους κυρίως στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής καθώς η “παλιά φρουρά” μένει πιστή στην προστατευτική ατζέντα της Λε Πεν υπέρ της εργατικής τάξης, ενώ άλλοι προτιμούν μια πιο φιλελεύθερη αγορά που υποστηρίζεται από τον Μπαρντέλα.

“Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να τα σπάσουμε και με την Ευρώπη του Μακρόν”, έγραψε στο X ο Μπαρντέλα.

Οι τρεις επιλογές του Μακρόν

Συμπερασματικά, ο Γάλλος πρόεδρος μετά την παραίτηση Λεκορνί βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις πιθανές επιλογές για να βγει η Γαλλία από την κρίση (ή τουλάχιστον να προσπαθήσει):