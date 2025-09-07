Λισαβόνα: Σπασμένο καλώδιο η αιτία του δυστυχήματος με το τελεφερίκ

Το σπασμένο καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια “δείχνει” ως υπαίτιο για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα η πρώτη έκθεση. Τι αναφέρει για τα φρένα.

Στο “φως” έρχονται τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των πορτογαλικών αρχών για το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα την Τετάρτη (3/9), σύμφωνα με τα οποία ένα καλώδιο έσπασε στη διαδρομή του σιδηροδρόμου, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

«Μετά την εξέταση των συντριμμιών στο σημείο, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε σπάσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το εθνικό γραφείο ασφάλειας μεταφορών.

Ο χειριστής των φρένων προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό, πρόσθεσαν οι υπεύθυνοι των ερευνών, σύμφωνα με το BBC.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το άνω βαγόνι του εμβληματικού κίτρινου τελεφερίκ Γκλόρια συγκρούστηκε με κτίριο.

Από τους νεκρούς, πέντε ήταν Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Ουκρανός, ένας Ελβετός και ένας Γάλλος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, είναι σχεδιασμένο να κινείται πάνω-κάτω στις απότομες πλαγιές της Λισαβόνας και αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της πόλης – αλλά και δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Παρότι ο χειριστής ενεργοποίησε τα φρένα αέρος και ένα χειροκίνητο φρένο όταν το καλώδιο αποκολλήθηκε, δεν είναι σαφές αν λειτούργησε ένα ακόμη, αυτόματο φρένο, όπως θα έπρεπε, αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, το βαγόνι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα όταν έπεσε πάνω στο κτίριο.

Η επτασέλιδη ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι το καλώδιο βρισκόταν μόλις στις 337 ημέρες της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του που διαρκεί 600 ημέρες.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα από τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο βαγόνι – το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 επιβάτες – και πόσα στον δρόμο, σύμφωνα με το έγγραφο.

Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ τρεις υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιεύσουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας».