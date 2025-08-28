Μακελειό στη Μινεάπολη: “Ο δράστης είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά”

Το κίνητρο του δράστη που άνοιξε πυρ σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας 18 άτομα αναζητούν οι Αρχές. Τι αποκαλύπτουν γραπτά του 23χρονου που εξετάζουν οι ερευνητές.

Η Μινεάπολη πενθεί μετά το μακελειό στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» όπου δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν και 18 άτομα τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 8:30 π.μ., κατά τη διάρκεια λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε προσευχόμενους μαθητές.

Συνολικά, 18 άτομα τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά που γιόρταζαν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων. Συγκεκριμένα, 15 παιδιά ηλικίας 6-15 ετών βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες, με τους υπόλοιπους να είναι ενήλικες. Ανάμεσα στα παιδιά που τραυματίστηκαν βρίσκεται και ένα το οποίο, σύμφωνα με τον διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου Hennepin, «έπεσε πάνω σε ένα άλλο παιδί (για το προστατέψει) και δέχτηκε βολή από καραμπίνα στην πλάτη».

(AP Photo/Abbie Parr)

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και η Σοφία Φόρτσα, η 12χρονη ομογενής μαθήτρια της εβδόμης τάξης του καθολικού σχολείου που τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη Μινεάπολη, στην οποία ανήκει η οικογένειά της.

Ο δράστης, ο οποίος είναι νεκρός, ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Robin Westman. Ο Westman είχε κοινοποιήσει ένα “μανιφέστο” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ερευνάται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δράστης ήταν απόφοιτος του σχολείου, το οποίο φιλοξενεί μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και την όγδοη τάξη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Westman σκόπευε πιθανότατα να πραγματοποιήσει την επίθεση από το εσωτερικό της εκκλησίας όπου προσεύχονταν οι μαθητές. Σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το CNN, ο δράστης επισκέφθηκε την εκκλησία πριν από μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια δημιούργησε ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα του εσωτερικού της. Όμως οι πόρτες είχαν κλειδωθεί όταν ξεκίνησε η Λειτουργία, δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Brian O’Hara.

Το FBI ερευνά την υπόθεση ως έγκλημα μίσους

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, επιβεβαίωσε σήμερα ότι το FBI ερευνά την επίθεση ως έγκλημα μίσους, παρά το γεγονός ότι η τοπική αστυνομία δηλώνει πως ακόμη δεν έχει σαφές κίνητρο.

«Το FBI ερευνά αυτή την επίθεση ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους με στόχο τους Καθολικούς», δήλωσε η Leavitt κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επαναλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια του Διευθυντή του FBI, Kash Patel.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τι μπορεί να ώθησε τον δράστη στο μακελειό.

Η Leavitt ανέφερε επίσης ότι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Μινεσότα και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές. «Υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία που πρέπει να κατανοήσουμε γύρω από τις συνθήκες της επίθεσης, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Η Leavitt πρόσθεσε ότι μια «ιερή θρησκευτική τελετή βεβηλώθηκε από ένα μοχθηρό τέρας» όταν ο δράστης άνοιξε πυρ.

«Ο Λευκός Οίκος και το FBI θα συνεχίσουν να παρέχουν ενημερώσεις όταν υπάρχουν νέα δεδομένα», πρόσθεσε.

Από πλευράς του, ο αναπληρωτής ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Περιφέρειας της Μινεσότα, Joseph Thompson ανέφερε πως, κρίνοντας από το περιεχόμενο γραπτών κειμένων του δράστη τα οποία είναι στη διάθεση των Αρχών και ερευνώνται, ο 23χρονος «φαίνεται να μισούσε όλους μας». Συγκεκριμένα, ο Thompson είπε ότι οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης και, στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουν «εκατοντάδες σελίδες γραπτών κειμένων» του δράστη. Τα γραπτά περιλαμβάνουν σχόλια για το σχέδιο του δράστη και την ψυχική του κατάσταση, αλλά «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», περιγράφουν το μίσος του. «Καθαρό, αδιάκριτο μίσος», σχολίασε ο Thompson.

«Ο δράστης εξέφρασε μίσος σχεδόν προς κάθε ομάδα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Εξέφρασε μίσος προς τους μαύρους, τους Μεξικανούς, τους Χριστιανούς, τους Εβραίους», είπε ο Thompson. «Με λίγα λόγια, ο δράστης φαίνεται πως μισούσε όλους μας. Η καρδιά του ήταν γεμάτη μίσος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Thompson είπε πως ο δράστης «είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά». «Ο δράστης έβλεπε την επίθεση ως έναν τρόπο να στοχεύσει τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας, τη στιγμή που ήταν πιο απροστάτευτοι — στο σχολείο και στην εκκλησία», δήλωσε ο ίδιος σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο δήμαρχος ζητά την απαγόρευση των όπλων εφόδου

(AP Photo/Abbie Parr)

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Jacob Frey, ζήτησε την Πέμπτη την απαγόρευση, σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, των όπλων εφόδου και των γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας, ως «αναγκαίο βήμα δράσης».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να μπορεί να ρίξει 30 σφαίρες προτού καν χρειαστεί να ξαναγεμίσει», είπε ο Frey. «Δεν μιλάμε για το κυνηγετικό όπλο του πατέρα σας εδώ. Μιλάμε για όπλα που έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν θωράκιση και να σκοτώνουν ανθρώπους.»

Ο δήμαρχος κάλεσε τους νομοθέτες να σκεφτούν τα παιδιά που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση της Τετάρτης «όχι ως παιδιά κάποιου άλλου, αλλά ως δικά τους».

«Σκεφτείτε εκείνα τα τελευταία λόγια που ανταλλάξατε με το παιδί σας μόλις σήμερα το πρωί, πριν το στείλετε στο σχολείο. Το φιλήσατε στο μάγουλο. Του φορέσατε τα παπούτσια. Ίσως όλα αυτά να σας φάνηκαν μικρά, αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχει κάτι κοινό και όμορφο: Αγαπάμε τα παιδιά μας», είπε.

«Κάντε αυτές τις αλλαγές, όχι από μίσος. Κάντε τις από μια απλή και όμορφη, θεμελιώδη αγάπη για τα παιδιά μας», παρότρυνε ο Frey.