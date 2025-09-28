Ναμίμπια: Μεγάλη φωτιά σε καταφύγιο άγριων ζώων – Απειλούνται είδη υπό εξαφάνιση

Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριων ζώων της Αφρικής, στη Ναμίμπια. Τουλάχιστον εννέα αντιλόπες έχουν σκοτωθεί.

Η Ναμίμπια στέλνει εκατοντάδες στρατιώτες, στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει τη μεγάλη φωτιά που έχει καταστρέψει το ένα τρίτο του τεράστιου εθνικού πάρκου Etosha, ενός από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριων ζώων της Αφρικής.

Το πάρκο, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κατά κύριο λόγο ερημικής χώρας, φιλοξενεί 114 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων και τον απειλούμενο με εξαφάνιση μαύρο ρινόκερο, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

Η πυρκαγιά μαίνεται από τις 22 Σεπτεμβρίου και έχει προκαλέσει εκτεταμένες οικολογικές ζημιές σύμφωνα με τον Guardian, καταστρέφοντας ήδη περίπου το 34% του πάρκου, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το Σάββατο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από την Κυριακή θα αποσταλούν 500 επιπλέον στρατιώτες για να βοηθήσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις, την αστυνομία, τους ντόπιους και τους πυροσβέστες που βρίσκονται ήδη στο σημείο, σύμφωνα με ανάρτηση του γραφείου του πρωθυπουργού, Elijah Ngurare, στο Facebook.

«Δόθηκε η εντολή να αναπτυχθούν τα στρατεύματα και, αν δεν έχουν φτάσει ακόμη όλα στο έδαφος, θα φτάσουν σύντομα», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας, Frans Kapofi.

«Αναπτύσσονται από διάφορες περιοχές και θα αναπτυχθούν σε όλες τις πληγείσες περιοχές», είπε.

Τουλάχιστον εννέα αντιλόπες έχουν σκοτωθεί στην πυρκαγιά, η οποία πιστεύεται ότι ξεκίνησε από δραστηριότητες παραγωγής ξυλάνθρακα σε γειτονικές εμπορικές φάρμες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το κύριο χαρακτηριστικό του πάρκου έκτασης 22.270 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι η αρχαία αλυκή Etosha, η οποία έχει μήκος 80 μίλια και πλάτος 30 μίλια και προσελκύει τεράστια κοπάδια φλαμίνγκο κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών.