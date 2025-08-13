O IDF “ενέκρινε” το νέο σχέδιο και σφυροκοπά την Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός “ενέκρινε” το νέο σχέδιο επιχειρήσεων για τον παλαιστινιακό θύλακα. Σφυροκοπά την Πόλη της Γάζας, 123 νεκροί το τελευταίο 24ωρο.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού «ενέκρινε» το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο στρατός, με την Χαμάς να καταγγέλλει «επιθετικές» ισραηλινές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας και να κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είχε σήμερα συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας ενέκρινε το βασικό πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το κείμενο, στο οποίο ωστόσο δεν δίνεται καμία διευκρίνιση για το χρονοδιάγραμμα.

Μετά την εντολή του στρατιωτικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα για να απελευθερώσει όλους του ισραηλινούς ομήρους και να ‘νικήσει’ εκεί τη Χαμάς, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους του.

Ο στρατός σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες του παλαιστινιακού θύλακα.

Στη διάρκεια συζητήσεων σήμερα, «παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει από τον στρατό έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος στην ζώνη της Ζεϊτούν που ξεκίνησε χθες, Τρίτη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συνοικία της Ζεϊτούν, στην Πόλη της Γάζας, αποτέλεσε τις τρεις τελευταίες ημέρες στόχο πολλαπλών αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι επίσης ανέφεραν βομβαρδισμούς στη γειτονική συνοικία της Τελ αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπολύουν επιθετικές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαΐλ αλ-Ταουάμπτα, που κατήγγειλε «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

Οι επιδρομές αυτές γίνονται «κυρίως στη συνοικία της Ζεϊτούν και στη ζώνη γύρω από το νότιο τμήμα της Τελ αλ-Χάουα» και συνοδεύονται από σφοδρούς βομβαρδισμούς, κλοιούς πυρός και κατεδαφίσεις κατοικιών, «επιχειρήσεις που εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο ίδιος. «Οι επιθέσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση με στόχο να επιβληθεί μια νέα πραγματικότητα επί του πεδίου διά της βίας, μέσω της πολιτικής της καμένης γης», πρόσθεσε.

Η επίθεση της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 61.599 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

123 νεκροί σε 24 ώρες

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε σήμερα την Πόλη της Γάζας, με ακόμα 123 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ η Χαμάς είχε περαιτέρω συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές.

Ο 24ωρος απολογισμός νεκρών είναι ο βαρύτερος σε μία εβδομάδα.

Ισραηλινά αεροσκάφη και τεθωρακισμένα βομβάρδισαν στη διάρκεια της νύχτας τις ανατολικές περιοχές της Πόλης της Γάζας, όπως δήλωσαν κάτοικοι, ενώ πολλά σπίτια καταστράφηκαν στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σετζάια. Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί δήλωσε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε κατοικία στη Ζεϊτούν. Άρματα μάχης κατέστρεψαν επίσης σπίτια στην ανατολική Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, ενώ στο κεντρικό τμήμα ισραηλινά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους που προσπαθούσαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς.

Οκτώ ακόμα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του λιμού και του υποσιτισμού στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 235, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, από την αρχή του πολέμου.

Διαπραγματεύσεις

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε σήμερα συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την παράδοση της βοήθειας και τον «τερματισμό των δεινών του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο αξιωματούχος της Χαμάς Ταχίρ αλ-Νόνο.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι από τον τομέα ασφάλειας δήλωσαν ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωνόντουσαν επίσης στην πιθανότητα μια ολοκληρωμένης κατάπαυσης πυρός, στο πλαίσιο της οποίας η Χαμάς θα παραιτηθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα παραδώσει τον οπλισμό της.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση είναι ανοικτή σε όλες τις ιδέες, εάν το Ισραήλ αποσυρθεί. Ωστόσο, «η παράδοση όπλων πριν εκδιωχθεί η κατοχή είναι αδύνατη», δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.