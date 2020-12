Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ εμβολιάστηκε και δεν ειναι όνειρο θερινής νυκτός

Μετά την 90χρονη Margaret Keenan, ο δεύτερος που εμβολιάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία με το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech για τον COVID-19 είναι ο William Shakespeare από το Warwickshire.

Ο εμβολιασμός του 81χρονου ηλικιωμένου έγινε επίσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Coventry και έγινε viral για προφανείς λόγους. Ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται υπέροχα για τη σημερινή ημέρα.

Στα 30 χιλιόμετρα από το σημείο που εμβολιάστηκε ο 81χρονος βρίσκεται το Stratford-upon-Avon, η γενέτειρα του... συνονόματού του, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ο οποίος πέθανε στις 3 Μαΐου του 1616.

Φυσικά η είδηση σχολιάστηκε στο twitter με έναν χρήστη να γράφει το ευφάνταστο: "if Margaret Keenan was patient 1A, then was Shakespeare "Patient 2B or not 2B?".

Άλλοι έκαναν λογοπαίγνιο με Το Ημέρωμα της Στρίγγλας (The Taming of the Shrew), μετατρέποντάς το σε... "The Taming of the Flu".

Άλλος, έκανε το Οι δύο άρχοντες της Βερόνας (The Two Gentlemen of Verona), ως "The Two Gentlemen of Corona".

Λένε πως συνήθως κανείς δεν θυμάται τον δεύτερο, σε μια τέτοια ιστορία. Εν προκειμένω, τον δεύτερο θα τον θυμόμαστε σίγουρα.

Στις μνήμες μας θα μείνει πάντως χαραγμένη η στιγμή που οι υγειονομικοί χειροκροτούν την Margaret Keenan, την 91χρονη που έκανε πρώτη το εμβόλιο της Pfizer, γεννώντας ελπίδες σε όλο τον πλανήτη για το τέλος της πανδημίας.

