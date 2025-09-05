O Πούτιν απειλεί – “Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος”

Μία ημέρα αφότου ο Μακρόν είπε ότι 26 χώρες έχουν δεσμευθεί να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, ο Πούτιν αναφέρει πως ο ρωσικός στρατός θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί εκεί.

Λίγες ώρες από τη νέα συνεδρίαση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Η Ρωσία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ένας από τους λόγους που μπήκε σε πόλεμο στην Ουκρανία ήταν για να αποτρέψει το ΝΑΤΟ από το να δεχθεί το Κίεβο ως μέλος και να αναπτύξει δυνάμεις του στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

«Ως εκ τούτου, αν εμφανιστούν εκεί κάποια στρατεύματα, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι αυτά θα είναι νόμιμοι στόχοι προς καταστροφή», είπε ο Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις που οδηγούν σε ειρήνη, σε μακροπρόθεσμη ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία».

Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε, ενώ σε άλλο τόνο, δήλωσε έτοιμος για διεθνή συνάντηση με στόχο τη διευθέτηση του Ουκρανικού. Παρακαλώ ελάτε στην Ρωσία, παρέχουμε ασφάλεια, τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα εδαφικά προαπαιτούμενα που θέτει στο Κίεβο. Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό, είπε.

Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ

Τεράστια δουλειά, πρέπει να γίνει για αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο η επικοινωνία της Μόσχας με το Κίεβο, τόνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Aμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα», και, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επανέλαβε ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.