Συμμαχία των προθύμων: 26 χώρες δεσμεύτηκαν να είναι παρούσες στην Ουκρανία

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων» για την Ουκρανία. Οι πρώτες δηλώσεις.

Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των ηγετών της “συμμαχίας των προθύμων” στο Παρίσι την Πέμπτη (04/09) για να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο.

Ηγέτες από περίπου τριάντα χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές που παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία – συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποίησε επίσης συνάντηση το μεσημέρι με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της συνάντησης στο Παρίσι.

Μακρόν: 26 χώρες δεσμεύτηκαν να είναι παρούσες στην Ουκρανία

Είκοσι έξι χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν σε μια «δύναμη ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αναπτύσσοντας στρατεύματα στην Ουκρανία ή όντας «παρούσες στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή η δύναμη δεν έχει πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Παρίσι μετά τη σύνοδο, σύμφωνα με τη Le Monde. Μετά από μια τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η «αμερικανική υποστήριξη» για αυτές τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο θα ολοκληρωθεί «τις επόμενες ημέρες».

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Τραμπ: Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντησή τους για τη ‘Συμμαχία των Προθύμων’. Ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο. Ο πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των ρωσικών πολεμικών προσπαθειών», δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το Reuters.

Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και τον πόλεμο

«Την σημερινή συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων παρακολούθησαν ηγέτες αυτοπροσώπως αλλά και διαδικτυακά. Πάνω από 30 χώρες, όλες ενωμένες από τον ίδιο στόχο: να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος με μια αξιόπιστη ειρήνη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια» είπε αρχικά ο Ζελένσκι με ανάρτηση που πραγματοποίησε μετά το πέρας της συνόδου.

«Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συνεισφέρει στη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας στη έδαφος, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφάλειας. Είμαι ευγνώμων σε όλους για την κατανόηση ότι η κύρια εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» σημείωσε στη συνέχεια ο ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και τον πόλεμο. Η υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να αυξηθεί και η πίεση στη Ρωσία πρέπει να ενταθεί. Οι προετοιμασίες για το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ και η Ιαπωνία εργάζεται επίσης να επιβάλλει μέτρα και κυρώσεις» υπογράμμισε ο Ζελένσκι και έκλεισε την ανάρτησή του με αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τους ευχαριστώ για αυτή την σημαντική δουλειά, για την υποστήριξη στον λαό μας και για την προθυμία τους να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και να μας βοηθούν να προστατεύουμε ζωές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Τραμπ για όλες τις προσπάθειές του να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την Ουκρανία».

Κόστα: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Α. Κόστα στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Τι συζητήθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη στο Παρίσι – Οι δηλώσεις των ηγετών

Στις πρώτες τους αντιδράσεις μετά το πρώτο μέρος της συνόδου στο Παρίσι, πριν πραγματοποιηθεί το τηλεφώνημα προς τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ενότητας, ενώ νωρίτερα, με ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τις τρεις θεματικές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων ως εξής:

Τη μετατροπή της Ουκρανίας σε ατσάλινο σκαντζόχοιρο.

Τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Την ενίσχυση της αμυντικής στάσης της Ευρώπης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε μέσω του Reuters ότι οι ευρωπαίοι εταίροι ενημέρωσαν τον Τραμπ για το έργο τους και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν σημαντικά στις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μιχάιλ Μάρτιν, εξέδωσε δήλωση αναφέροντας ότι οι συνομιλίες «επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα απαιτηθούν για να στηρίξουν κάθε κατάπαυση του πυρός ή συμφωνία ειρήνης.»

Είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να πάρουν «διάφορες μορφές, από μια ‘δύναμη διασφάλισης’ στην οποία ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν μέχρι περαιτέρω εκπαίδευση για τις Ουκρανικές Δυνάμεις Άμυνας.»

Πρόσθεσε επίσης ότι θα μπορούσε να «περιλαμβάνει έναν ρόλο για τους ειρηνοφύλακες στην εξασφάλιση ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός ή η συμφωνία ειρήνης», με την Ιρλανδία «ανοιχτή να συμμετάσχει σε μια αποστολή αυτού του είδους με την κατάλληλη εντολή.»

Ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εγκλωβισμένος στη Μαδρίτη μετά την βλάβη του αεροπλάνου του, ζήτησε επίσης «διατλαντική ενότητα», λέγοντας ότι είναι «πιο αναγκαία από ποτέ», καθώς παρότρυνε τους εταίρους να μην κάνουν καμία παραχώρηση στην ρωσική επιθετικότητα.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, μίλησε επίσης για την ανάγκη συνέχισης της προσφοράς «ολοκληρωμένης βοήθειας στην Ουκρανία» και τόνισε την ανάγκη υποστήριξης των σχεδίων της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ.

Η Κρίστεν Μίχαλ από την Εσθονία δήλωσε ότι ενώ «ο Πούτιν ελπίζει ότι τα παιχνίδια του θα εξαντλήσουν τον δημοκρατικό κόσμο, η ενότητά μας και η αποφασιστικότητα μας έχουν αποδείξει το αντίθετο.»

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να ορίζονται από εκείνους που τις ζητούν και τις παρέχουν. Η Ρωσία δεν έχει λόγο για το μέλλον της Ουκρανίας – ή το μέλλον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Γκίτας Ναουσέντα της Λιθουανίας υπογράμμισε ότι «οι εγγυήσεις πρέπει να παρέχουν πραγματική αποτροπή, όχι ένα ακόμη Μνημόνιο της Βουδαπέστης.»

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα μεταξύ των ηγετών.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε στους άλλους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων ότι«δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη» στον ο Πούτιν καθώς η Ρωσία συνεχίζει να καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες και να διεξάγει επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Αυτό υπογραμμίστηκε περαιτέρω από τις αδιάκριτες επιθέσεις στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο του British Council και της αποστολής της ΕΕ», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ο Στάρμερ τόνισε επίσης ότι η συμμαχία «είχε μια αδιάσπαστη δέσμευση προς την Ουκρανία, με την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ», και είπε στους ηγέτες ότι είναι σαφές πως «τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα για να ασκήσουμε πίεση στον Πούτιν και να εξασφαλίσουμε την κατάπαυση των εχθροπραξιών.»

Χαιρέτισε επίσης τις ανακοινώσεις άλλων μελών της συμμαχίας ότι θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς «για να ενισχύσουν περαιτέρω τις προμήθειες της χώρας». Ο Στάρμερ δεν ήταν στο Παρίσι, αλλά συμμετείχε διαδικτυακά, όπως επιβεβαιώθηκε.