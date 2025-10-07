Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα εξετάσει την υπόθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ και ότι θα συζητήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης το εάν θα της απονεμηθεί χάρη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες, Δευτέρα ανοικτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στην 63χρονη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία είναι καταδικασμένη για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον εκλιπόντα χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να εξετάσει προσφυγή της Μάξγουελ για να αναιρεθεί η καταδίκη της, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς αν θα έδινε χάρη στην άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, απάντησε πως θα το συζητήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

“Είχα τόσο καιρό να ακούσω αυτό το όνομα. Μπορώ να πω το εξής, ότι θα πρέπει να το δω. Θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης”, είπε ο 79χρονος μεγιστάνας.

Η υπόθεση Έπσταϊν σταδιακά μετατράπηκε σε βραχνά για τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία: προκάλεσε ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και μέρος της πολιτικής του βάσης, που απαιτεί περισσότερες αποκαλύψεις για τα εγκλήματα και τους φερόμενους πελάτες ή συνεργούς του μαστροπού, μιας και ο εκλιπών φέρεται να ήταν δικτυωμένος με Αμερικανούς και ξένους πολιτικούς ηγέτες, εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και την υψηλή κοινωνία, μεταξύ άλλων. Η υπόθεση συνεχίζει ως ακόμη και σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως διατηρούσε στενή φιλική και κοινωνική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όμως τα χρόνια του 2000 ενεπλάκησαν σε διενέξεις.

Η απονομή χάριτος στην Γκιλέιν Μάξγουελ θα ενείχε πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο Τραμπ. Κάποιοι υποστηρικτές του και δημοκρατικοί αντίπαλοί του συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά τα εγκλήματα του θανόντα επιχειρηματία, που κατά ορισμένα δημοσιεύματα συνδιαλασσόταν με υπηρεσίες πληροφοριών.

Τραμπ: Ο Sean “Diddy” Combs μού ζήτησε χάρη

“Πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη”, δήλωσε χθες επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος ονομαστικά στον Sean “Diddy” Combs, ο οποίος καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών για υπόθεση που σχετιζόταν με πορνεία.

Τον Αύγουστο, ένα μέλος της ομάδας υπεράσπισης του Combs δήλωσε στο CNN ότι η ομάδα του ράπερ είχε επικοινωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με μία πιθανή απονομή χάρης, ωστόσο ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Newsmax ανέφερε πως ήταν απίθανο να χορηγήσει χάρη στον Combs, λέγοντας: “Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε πολύ καλά και μου φαινόταν καλός τύπος. Δεν τον ήξερα καλά. Αλλά όταν έθεσα υποψηφιότητα, ήταν πολύ εχθρικός”.

Ο Τραμπ πρόσθεσε τότε ότι αυτό έκανε τη χορήγηση χάρης στον Combs “πιο δύσκολη”.