Ο Τραμπ πείστηκε ότι η λύση για τη Γάζα είναι ο Τόνι Μπλερ

Το σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έχει σε περίοπτη θέση τον Τόνι Μπλερ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει πρόταση για τον Τόνι Μπλερ να ηγηθεί ενός προσωρινού κυβερνητικού σχήματος στη Λωρίδα της Γάζας την επόμενη μέρα (τουλάχιστον όπως την οραματίζονται οι Ισραηλινοί).

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι ο άλλοτε Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα ηγείται μιας «Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής της Γάζας», η οποία θα ενεργεί ως η ανώτατη πολιτική και νομική αρχή στην περιοχή για μια περίοδο έως και πέντε ετών, επιβλέποντας τις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, την ασφάλεια στη Γάζα θα την διαχειρίζεται πολυεθνική δύναμη που θα υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα από αραβικά έθνη.

Ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος ήταν εξέχων υποστηρικτής των εισβολών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν – στρατιωτικές ενέργειες που επικρίθηκαν ευρέως ως παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου – είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

Δεν έχει να κάνει ότι είναι σαφώς μία “δυτική” επιλογή αλλά και με το γεγονός ότι οι “πόλεμοι κατά της τρομοκρατίας” που στήριξε είχαν χιλιάδες αθώα θύματα ενώ αν μιλήσουμε ειδικά γι’ αυτόν εναντίον του Ιράκ είναι αποδεδειγμένο ότι ο ισχυρισμός ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής δεν επαληθεύτηκε.

Όπως αναφέρει ο Economist, ο Μπλερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του προέδρου στη Μέση Ανατολή, παρουσίασαν το σχέδιο σε συνάντηση με τον πρόεδρο στις 27 Αυγούστου. Στις 23 Σεπτεμβρίου, λέγεται ότι ο κ. Τραμπ παρουσίασε με τη σειρά του την ιδέα στους ηγέτες της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας και πέντε αραβικών χωρών. «Ίσως μπορούμε να τερματίσουμε [τον πόλεμο της Γάζας] τώρα», τους είπε ο Τραμπ, ισχυρισμό που επανέλαβε δημοσίως την Παρασκευή.