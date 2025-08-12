“Παραλύει” το Ισραήλ – Εσωτερικό μέτωπο ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για τη Γάζα

Απεργία και διαδήλωση στο Ισραήλ την ερχόμενη Κυριακή, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

Κλιμακώνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ, όσο περνούν οι μέρες, οι αντιδράσεις στο νέο σχέδιο πλήρους κατοχής της Γάζας, το οποίο ενέκρινε προ ημερών το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ακολουθώντας πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το πρωί της Τρίτης (12/8), ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γαΐρ Λαπίντ κάλεσε σε απεργία, την ερχόμενη Κυριακή, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, συντασσόμενος με το κάλεσμα που απηύθυναν πρώτα οικογένειες ομήρων.

«Απεργήστε την Κυριακή» έγραψε ο Λαπίντ στο Χ, διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται «ακόμα σε αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι θέμα διαμάχης ή πολιτικής. Κάντε το από αλληλεγγύη» προς τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ, στη Λωρίδα της Γάζας καθώς και προς τους δικούς τους ανθρώπους.

«Ήταν οι οικογένειες που το ζήτησαν… και αυτός είναι αρκετός λόγος» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως, στις 10 Αυγούστου, γύρω στους 20 συγγενείς ομήρων κάλεσαν σε γενική απεργία και τη Δευτέρα το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, κάλεσε σε ανακοίνωσή της να «παραλύσει» η χώρα εκείνη την ημέρα.

Δεν κατάφεραν άμεσα να πείσουν το βασικό ισραηλινό συνδικάτο, το Histadrout. Το συνδικάτο αυτό αποφάσισε να «μην παραλύσει η οικονομία σε αυτή τη φάση», αλλά να στηρίξει «τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων» εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Φόρουμ.

Η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 7:00 πμ, σύμφωνα με τη Haaretz, με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, οργανισμών, εργατικών επιτροπών, ανθρώπων του εκπαιδευτικού χώρου και μεμονωμένων πολιτών.

Η Ανατ Άνγκρεστ, μητέρα του ομήρου Ματάν, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου: «Αγαπητοί πολίτες, σας παρακαλώ μην παραμείνετε σιωπηλοί. Η σιωπή σκοτώνει. Ζητώ από τους ηγέτες των επιχειρήσεων – έχετε τη δύναμη. Η σιωπή σας σκοτώνει τα παιδιά μας».

Η Βίκι Κοέν, μητέρα του ομήρου Νιμρόντ Κοέν, δήλωσε: «Τα λόγια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου προς τους υπουργούς είναι σαφή. Το αίτημά του να αφαιρεθεί ο στόχος της επιστροφής των απαχθέντων από τον στόχο της κατάληψης της Γάζας στέλνει ένα ξεκάθαρο και διακριτό μήνυμα: η ισραηλινή κυβέρνηση εγκαταλείπει τον Νιμρόντ μου και όλους τους ομήρους. Αυτός δεν είναι ένας προσωπικός αγώνας για εμάς, τις οικογένειες των ομήρων. Είναι ένας αγώνας για όλους τους πολίτες του Ισραήλ».

Ο Εγιάλ Εσέλ, πατέρας της στρατιωτικού παρατηρήτριας Ρόνι Εσέλ, η οποία σκοτώθηκε από τη Χαμάς στο στρατιωτικό φυλάκιο του Ναχάλ Οζ, δήλωσε: «Η επέκταση του πολέμου βαθιά μέσα στη Γάζα δεν είναι στρατηγική – είναι ένα σκληρό στοίχημα με τη ζωή των στρατιωτών μας και τη ζωή των ομήρων. Αντί να θυσιάζουμε κι άλλες ζωές, απαιτούμε την επιστροφή των ομήρων μέσω συμφωνίας, τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη της ανοικοδόμησης του Κράτους του Ισραήλ, πριν να είναι πολύ αργά».