Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις με σύνθημα “Μπλοκάρουμε τα πάντα”

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν μπλοκάρει αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, ανάβοντας φωτιές και χτίζοντας οδοφράγματα. Εκατοντάδες συλλήψεις από τη γαλλική αστυνομία.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Γαλλία λόγω των μεγάλων κινητοποιήσεις σε 216 πόλεις που βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης (10/09) σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία του κινήματος Bloquons tous («Μπλοκάρουμε τα πάντα») που διαμαρτύρεται κατά των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης. Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν μπλοκάρει αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, ανάβωντας φωτιές, χτίζοντας οδοφράγματα, ενώ υπήρξε απόπειρα αποκλεισμού του περιφερειακού δρόμου του Παρισιού και του σιδηροδρομικού σταθμού Gare du Nord. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν πάνω από 80.000 φοιτητές καθώς και αγροτικά συνδικάτα.

Η γαλλική αστυνομία έχει προχωρήσει από το πρωί της Τετάρτης σε περισσότερες από 300 συλλήψεις, καθώς οι διαδηλωτές του κινήματος “Bloquons tout” προσπάθησαν να παραλύσουν τις συγκοινωνίες, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των αντιλαϊκών μέτρων λιτότητας.

Οι αρχές ανέπτυξαν 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες καθώς χιλιάδες διαδηλωτές άναψαν φωτιές, έχτισαν οδοφράγματα και προσπάθησαν να αποκλείσουν τον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, τον πιο πολυσύχναστο αστικό αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης. Η νομαρχία ανέφερε 95 συλλήψεις στην περιοχή του Παρισιού καθώς και οκτώ έξω από την πρωτεύουσα νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Στην Porte de Montreuil στο ανατολικό Παρίσι, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προσπάθησαν να κλείσουν τις γραμμές του τραμ, προτού η αστυνομία διαλύσει τα εμπόδια και διαλύσει το πλήθος. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν επίσης στον αυτοκινητόδρομο σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την κυκλοφορία, αλλά επίσης εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν επίσης γύρω από τον Gare du Nord του Παρισιού, έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης, όπου μερικές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μέχρι τις 10:30 π.μ. Η αστυνομία έχει κλείσει την πρόσβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό, ωστόσο οι διαδηλωτές προσπαθούν να επιβάλουν την είσοδό τους.

AP @Philippe Magoni

AP @Pascal Bastien)

“Διαμαρτύρομαι σήμερα γιατί έχουμε βαρεθεί όλα αυτά”, δήλωσε στο Euronews η Μαρί, φοιτήτρια και ηθοποιός.

“Σήμερα είμαστε εδώ για να δείξουμε στον Μακρόν ότι έχουμε τελειώσει με όλα αυτά. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί εμάς και αυτά που θέλει ο λαός”, εξήγησε η Μαρί, προσθέτοντας ότι διαμαρτύρεται επίσης για τις περικοπές που θα επηρεάσουν τον τομέα του πολιτισμού.

Εν τω μεταξύ, ένας ανώνυμος οδηγός που ανέλαβε να καθαρίσει τα ποδήλατα και τους κάδους απορριμμάτων που είχαν φράξει τον δρόμο δήλωσε στο Euronews ότι υποστηρίζει τις διαδηλώσεις. “Καταλαβαίνω την οργή τους. Κάτι πρέπει να γίνει”, δήλωσε.

Άλλοι παρευρισκόμενοι ήταν πιο προσεκτικοί, αν όχι επικριτικοί για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη.

“Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε. Η τρέχουσα κατάσταση απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί”, δήλωσε στο Euronews η Νεσρίν, διαχειρίστρια έργων που ζει στην περιοχή Montreuil.

“Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να βανδαλίζουμε ή να σπάμε πράγματα. Γιατί ποιος πληρώνει; Εμείς οι φορολογούμενοι. Καταλαβαίνω την οργή, αλλά δεν είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα”

Οι πανεθνικές διαμαρτυρίες, που οργανώθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των καναλιών Telegram χωρίς κεντρική ηγεσία, προέκυψαν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης τη Δευτέρα και τον γρήγορο διορισμό από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του συμμάχου του Σεμπαστιάν Λεκορνού ως νέου πρωθυπουργού.

“Κανένας αποκλεισμός δεν θα γίνει ανεκτός”, προειδοποίησε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό, καθώς συγκλήθηκε διυπουργική ομάδα κρίσης στις 9 το πρωί της Τετάρτης.

Στην Τουλούζη, διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να μπλοκάρουν τον περιφερειακό δρόμο και να στήσουν οδοφράγματα σε αρκετούς δρόμους.

Στη Ρεν, ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν και στη Μασσαλία όπου σύμφωνα με τα συνδικάτα, περισσότερα από 80.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ,τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εινοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

French police walk through burning waste as they try to disperse protesters during a gathering of the "Block Everything" movement in Marseille, south of France, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Philippe Magoni) AP @Philippe Magoni

AP @Philippe Magoni

AP @Aurelien Morissard

Τι είναι το “Μπλοκάρουμε τα πάντα”

Το κίνημα χωρίς ηγέτη απέκτησε δυναμική από την οργή για τον πληθωρισμό, τα μέτρα λιτότητας και αυτό που οι υποστηρικτές του αποκαλούν δυσλειτουργική πολιτική τάξη. Σε αντίθεση με τις δομημένες διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων του 2018, το «Μπλοκάρουμε τα πάντα» εμφανίστηκε αυτό το καλοκαίρι με λιγότερη οργάνωση αλλά σημαντική διαδικτυακή υποστήριξη.

Δύο μεγάλα συνδικάτα, το CGT και το SUD, υποστήριξαν τις δράσεις της Τετάρτης, ενώ ευρύτερες απεργίες έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Δημοσκόπηση της Ipsos έδειξε ότι το 46% των Γάλλων υποστηρίζει το κίνημα, συμπεριλαμβανομένων πολλών αριστερών, αλλά και περισσότερων από τους μισούς ψηφοφόρους της ακροδεξιάς

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των φαρμακείων διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις ιατρικές αποζημιώσεις, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν ότι 6.000 από τα 20.000 φαρμακεία της Γαλλίας θα μπορούσαν να κλείσουν.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού που κατέρρευσε είχε προτείνει την περικοπή δύο τραπεζικών αργιών για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος της Γαλλίας, μεταξύ των μέτρων που προκάλεσαν ευρεία οργή. Ορισμένοι διαδηλωτές απαίτησαν από τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

“Ήρθε η ώρα ο Μακρόν και οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι μιλάμε σοβαρά”, δήλωσε ο φοιτητής Τομά στο Euronews πριν από τις διαδηλώσεις της Τετάρτης. “Είμαστε θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα και το γεγονός ότι οι υπερπλούσιοι και οι εταιρείες δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους”.