Πέθανε η Susan Buckner, η τσιρλίντερ του “Grease”

Σε ηλικία 72 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η ηθοποιός Susan Buckner, η οποία υποδύθηκε τη μαζορέτα “Patty Simcox” στο θρυλικό μιούζικαλ “Grease”.

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών η Σούζαν Μπάκνερ (Susan Buckner), η ηθοποιός και χορεύτρια που έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της τσιρλίντερ “Patty Simcox” στο μιούζικαλ “Grease” του 1978.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η εκπρόσωπος της οικογένειας Melissa Berthier, λέγοντας πως η Μπάκνερ πέθανε την Πέμπτη στο Μαϊάμι χωρίς να αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου της.

Η Σούζαν Μπάκνερ υποδύθηκε το κακό κορίτσι του Χόλιγουντ “Jean Harlow” δίπλα στον Τόμι Λι Τζόουνς στην τηλεταινία του 1977 “The Amazing Howard Hughes” του CBS και ήταν μία από τις χορεύτριες/συγχρονισμένες κολυμβήτριες γνωστές ως Kroffettes στην εκπομπή “The Brady Bunch Hour”. Πρωταγωνίστησε επίσης στο πλευρό της Σάρον Στόουν στην ταινία “Deadly Blessing” του Wes Craven το 1981.

Ο ρόλος όμως που απογείωσε την καριέρα της ήταν αυτός της “Patty Simcox” στο “Grease”.

Ποια ήταν η Σούζαν Μπάκνερ

Η Σούζαν Μπάκνερ γεννήθηκε στο Σιάτλ στις 28 Ιανουαρίου 1952.

Το 1971, όπως αναφέρει το hollywoodreporter, κέρδισε τα καλλιστεία Μις Ουάσινγκτον, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ως χορεύτρια των Golddiggers και σκιτσογράφος στην εκπομπή “The Dean Martin Show” του NBC το 1973. Αργότερα έγινε μέλος ενός γυναικείου συγκροτήματος που ονομαζόταν “Fantasy” και του μουσικού ντουέτου “Buckner & Pratt”.

Εμφανίστηκε επίσης σε επεισόδια των σειρών “Police Woman”, “Switch”, “Starsky and Hutch”, “The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries” ως Georgia ‘George’ Fayne – B.J. and the Bear και “The Love Boat” και είχε ρόλους στις ταινίες “The First Nudie Musical” (1976) και “Police Academy 6: City Under Siege” (1989).

ηθο