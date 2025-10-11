Σαρκοζί: Αποχαιρετιστήριο πάρτι με 100 καλεσμένους πριν από τη φυλακή

Ο Νικολά Σαρκοζί πραγματοποίησε δείπνο με εκλεκτούς καλεσμένους, λίγες μέρες πριν πάρει τον δρόμο για τη φυλακή

Αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν τη φυλακή πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) ο Νικολά Σαρκοζί, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 100 άτομα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, στη μέση του Bois de Boulogne, σύμφωνα με τη Le Figaro, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα, καθώς είχε διαρρεύσει στον Τύπο η εκδήλωση λίγες μέρες νωρίτερα.

Περισσότεροι από εκατό συνεργάτες του Νικολά Σαρκοζί παρευρέθηκαν στο δείπνο, ανάμεσά τους πρώην στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ελιζέ, υπηρεσίες ασφαλείας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέρ, σύμβουλοι, συγγραφείς λόγων, οργανωτές συσκέψεων.

Σχεδόν όλοι ήταν παρόντες. Μεταξύ τους, ο ναύαρχος Γκιγιό, ο πρώην αρχηγός του Επιτελείου του, η Εμανουέλ Μινιόν, η διευθύντριά του στα δύο πρώτα χρόνια, ο Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, ο διπλωματικός του σύμβουλος, και ο Φρανκ Λουβριέ, σημερινός δήμαρχος της Λα Μπόλ, ο οποίος ήταν ο επικοινωνιακός του σύμβουλος εκείνη την περίοδο. Ο Ενρί Γκαϊνό έλειπε από την εκδήλωση, αλλά είχε ζητήσει συγνώμη νωρίτερα. Ο Ρεϊμόν Σουμπί, ο σύμβουλος του προέδρου, με τον οποίο αποφασίστηκε η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62, ήταν επίσης παρών.