Το Ισραήλ πολιορκεί την Πόλη της Γάζας – Μαζική φυγή αμάχων εν μέσω βομβαρδισμών

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της χερσαίας επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Για μια ακόμη φορά, οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται βίαια από τις περιοχές τους, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εφαρμόζει ήδη το φονικό του σχέδιο, την χερσαία επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν λάβει θέσεις στα περίχωρα της πόλης, όπου ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, έπειτα από ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών του πυροβολικού.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να ανανεώσει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός «ώστε να αποφευχθεί ο θάνατος και η καταστροφή» που μια τέτοια επίθεση «αναπόφευκτα θα προκαλέσει».

Το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι προχωρά με το σχέδιό του να καταλάβει ολόκληρη την Πόλη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι από τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα της Πόλης της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και κατευθύνονται προς τα βορειοδυτικά της πόλης, σύμφωνα με το BBC.

Εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις ήδη επιχειρούν στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπαλίγια, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη χερσαία επίθεση, την οποία ενέκρινε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ και θα τεθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Περίπου 60.000 έφεδροι καλούνται να επιστρέψουν στην υπηρεσία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να απελευθερωθεί προσωπικό εν ενεργεία για τη μεγάλη επιχείρηση.

Στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας ο ισραηλινός στρατός

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «συντομεύει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη, όπως υποστήριξε, «των τελευταίων τρομοκρατικών προπυργίων» στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι συνεχίζει έναν «βάρβαρο πόλεμο ενάντια σε αθώους αμάχους στην Πόλη της Γάζας» και τον επέκρινε για την «αδιαφορία» του απέναντι σε νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός από περιφερειακούς μεσολαβητές. Το Ισραήλ, μέχρι στιγμής, δεν έχει απαντήσει επισήμως αν αποδέχεται ή όχι το σχέδιο, ενώ η Χαμάς απάντησε θετικά.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναμένεται να διαταχθούν να εκκενώσουν την Πόλη της Γάζας και να κινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες για το σχέδιο κατάληψης του Ισραήλ.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ έχουν καταδικάσει το σχέδιο, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να προειδοποιεί την Τετάρτη ότι αυτό «μπορεί μόνο να οδηγήσει σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και κινδυνεύει να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν κύκλο μόνιμου πολέμου».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), από την πλευρά της, τόνισε ότι ο περαιτέρω εκτοπισμός και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών «κινδυνεύουν να επιδεινώσουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τον πληθυσμό των 2,1 εκατομμυρίων της Γάζας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να κατακτήσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση, τον περασμένο μήνα, των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων.

Μιλώντας σε τηλεοπτική ενημέρωση την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι η Χαμάς είναι «τραυματισμένη και εξουθενωμένη» έπειτα από 22 μήνες πολέμου.

«Θα εντείνουμε το πλήγμα κατά της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας της οργάνωσης», πρόσθεσε. «Θα καταστρέψουμε περαιτέρω τις τρομοκρατικές υποδομές πάνω και κάτω από το έδαφος και θα αποκόψουμε τον πληθυσμό από την εξάρτησή του από τη Χαμάς».

Ωστόσο, ο Ντεφρίν τόνισε ότι ο IDF «δεν περιμένει» για να ξεκινήσει την επιχείρηση.«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες, και ήδη τώρα οι δυνάμεις μας κρατούν τα περίχωρα της Πόλης της Γάζας».

Δύο ταξιαρχίες επιχειρούν στο έδαφος στη συνοικία Ζεϊτούν, όπου τις τελευταίες ημέρες εντόπισαν υπόγεια σήραγγα που περιείχε όπλα, ενώ μια τρίτη ταξιαρχία δραστηριοποιείται στην περιοχή Τζαμπαλίγια, πρόσθεσε.

Υποστήριξε επίσης πως ο άμαχος πληθυσμός της Γάζας θα προειδοποιηθεί να εκκενώσει για την ασφάλειά του, για να «ελαχιστοποιηθεί η βλάβη στους αμάχους».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο AFP την Τρίτη ότι η κατάσταση στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα είναι «πολύ επικίνδυνη και αφόρητη».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις και τα πυρά σκότωσαν 25 ανθρώπους σε όλη τη Γάζα την Τετάρτη. Μεταξύ αυτών ήταν τρία παιδιά και οι γονείς τους, των οποίων το σπίτι στην περιοχή Μπαντρ του καταυλισμού προσφύγων Σάτι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, βομβαρδίστηκε.

Ο Ντεφρίν είπε επίσης ότι ο IDF κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τη βλάβη στους 50 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί. Όμως, οι οικογένειές τους έχουν εκφράσει φόβους ότι όσοι βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν από μια χερσαία επίθεση.

Άμαχοι και όμηροι σε κίνδυνο από τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους Παλαιστίνιους αμάχους όσο και για τους ομήρους, σε περίπτωση κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Ύστερα από μήνες ανελέητων εχθροπραξιών και επαναλαμβανόμενων εκτοπισμών, οι άνθρωποι στη Γάζα είναι εντελώς εξαντλημένοι. Αυτό που χρειάζονται δεν είναι περισσότερη πίεση, αλλά ανακούφιση. Όχι περισσότερο φόβο, αλλά μια ευκαιρία να αναπνεύσουν. Πρέπει να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια: τροφή, ιατρικές και υγειονομικές προμήθειες, καθαρό νερό και ασφαλές καταφύγιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα εμβαθύνει μόνο τα δεινά, θα διαλύσει ακόμη περισσότερες οικογένειες και θα απειλήσει με μια μη αναστρέψιμη ανθρωπιστική κρίση. Οι ζωές των ομήρων μπορεί επίσης να τεθούν σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και ταχεία, απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε επίσης για την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος προσπαθούν να εξασφαλίσουν συμφωνία εκεχειρίας και έχουν παρουσιάσει νέα πρόταση για 60ήμερη ανακωχή και απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, την οποία η Χαμάς είπε ότι αποδέχθηκε τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση, ωστόσο Ισραηλινοί αξιωματούχοι επέμειναν την Τρίτη ότι δεν θα δεχθούν πλέον μια μερική συμφωνία και απαιτούν μια συνολική που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Την Τετάρτη, η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αγνοεί την πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός και ότι αποτελεί «τον πραγματικό τροχοπέδη σε οποιαδήποτε συμφωνία», σύμφωνα με δήλωση που επικαλέστηκε το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 62.122 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε την Τετάρτη (20/08) υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο κ. Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA ανέφερε πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες. Το Ισραήλ όμως, κωφεύει στις εκκλήσεις, συνεχίζει με κλιμακούμενη ένταση το αιματοκύλισμα.

Δεκαεπτά Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν από το Ισραήλ πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα

Στο μεταξύ, αμερικανοί γερουσιαστές απέστειλαν την Τετάρτη (20/08), επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να του ζητήσουν να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοθετεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισαν στην επιστολή τους οι 16 Δημοκρατικοί γερουσιαστές και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς.

Εξάλλου «οι γερουσιαστές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στον θύλακα».

Ερωτηθείς για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ απάντησε: «θα μου άρεσε αν πήγαιναν οι δημοσιογράφοι» στη Λωρίδα της Γάζας. «Είναι πολύ επικίνδυνο για τους δημοσιογράφους, αλλά θα το ήθελα», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου στη Γάζα Άνας αλ Σαρίφ, καθώς και δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα. Η επίθεση αυτή προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

«Το Ισραήλ δεν προσέφερε κανένα σαφές στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ο αλ Σαρίφ ήταν μαχητής της Χαμάς. Απουσία πειστικής εξήγησης για τον στρατιωτικό στόχο αυτής της επίθεσης, το Ισραήλ φαίνεται να παραδέχεται δημοσίως ότι στοχοθετεί και σκοτώνει δημοσιογράφους που παρουσιάζουν στον κόσμο το εύρος των δεινών στη Γάζα, κάτι που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», κατήγγειλαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές στην επιστολή τους.

«Η προώθηση της ελευθερίας του Τύπου στον κόσμο, η διαφύλαξη της ασφάλειας των δημοσιογράφων και η προώθηση του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητες για την ηγετική θέση των ΗΠΑ και την προώθηση των συμφερόντων και των αξιών τους», σημείωσαν οι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Μπράιαν Σατς από τη Χαβάη, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη και ο Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια.

Στο μεταξύ η Washington Post ανέφερε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ο Σάχεντ Γκορέισι, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή, απολύθηκε επειδή πρότεινε η Ουάσινγκτον να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι περισσότεροι από 200 ντόπιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα πολλά μέσα σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ειδήσεις των ντόπιων, Παλαιστίνιων δημοσιογράφων προκειμένου να καλύψουν τον πόλεμο .