Το πλάνο της Ρωσίας με τα drones αποφέρει καρπούς

Κάθε άλλο, παρά τυχαία, είναι η παραβίαση εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones. Το πλάνο του Πούτιν και η επανατοποθέτηση του Ζελένσκι για τις κυρώσεις.

Η Ρουμανία έγινε η δεύτερη χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ και σήκωσε F-16, όταν ένα ρωσικό drone εισέβαλε στον εναέριο χώρο της.

Όπως ανέφερε το ACB News, ήταν η 11η παραβίαση του εναέριου χώρου της, από την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Μια ημέρα νωρίτερα, η κυβέρνηση της χώρας ενημέρωσε πως έγιναν περί τις 50 επιθέσεις που αφορούσαν ρωσικά drones σε ουκρανικά εδάφη, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Στις 30 κομμάτια από drones έπεσαν σε ρουμανικό έδαφος. Σε 10 «έγινε σύντομη παραβίαση του εναέριου χώρου».

Εν αντιθέσει με την Πολωνία, που προχώρησε σε εμπλοκή (κατέρριψαν τα drones από αφρολέξ και κόντρα πλακέ), οι Ρουμάνοι διευκρίνισαν ότι δυο F-16 στάλθηκαν «για να παρακολουθήσουν την αεροπορική κατάσταση στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, σε ουκρανικές υποδομές στο Δούναβη», όταν ένα μη επανδρωμένο ρωσικό αεροσκάφος εντοπίστηκε στον εθνικό εναέριο χώρο, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσίλια Βέτσε.

Έμεινε στη Ρουμανία για ώρα, πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ -επέστρεψε στην Ουκρανία.

Το υπουργείο εσωτερικών της Ρουμανίας ανέφερε ότι «το drone δεν πετούσε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια του πληθυσμού».

Η νέα νομοθετική ρύθμιση των Ρουμάνων, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιλαμβάνει τη χρήση «μη κινητικών (π.χ. ανάληψη του ελέγχου του drone μέσω συγκεκριμένων συσκευών) και κινητικών (καταστροφής) μέτρων», ανάλογα με τον δείκτη απειλής για την εθνική ασφάλεια, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών».

Τα drones είναι η προτεραιότητα του Πούτιν

Οι Ρώσοι πρωτοεμφάνισαν τα drones (ήταν τα Shahed) πριν τρία χρόνια, όταν τα εισήγαγαν από το Ιράν. Τότε ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πει πως η παραγωγή τους είναι προτεραιότητα για τη χώρα του.

Ακολούθησαν επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η δημιουργία διάσπαρτων εργοστασίων παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της στρατιωτικής λειτουργίας του έθνους.

Τα ρωσικά drones μπορούν να πετάξουν χωρίς να γίνουν αντιληπτά από ραντάρ (τα καλύπτουν με άνθρακα, που αντιστέκεται στην ανίχνευση, απορροφώντας τα “κύματα” -δεν τα αντανακλά), να προκαλούν πυρκαγιές και για «ανάκτηση πληροφοριών και αναγνώριση, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο, για τα συστήματα άμυνας του εχθρού και βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές επιλογές της Ρωσίας», όπως έχει αναφερθεί σε ανάλυση του Conversation.

Τονίστηκε πως οι αναβαθμίσεις των Ρώσων στα ιρανικά Shahed είχαν ως στόχο να είναι τα drones οικονομικά, αποτελεσματικά και μεγάλης εμβέλειας.

Συγκεκριμένα, υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι η Ρωσία κατασκευάζει περίπου 2.700 εποθετικά drones, τύπου Shahed, κάθε μήνα και παράγει περίπου 2.500 drones-προσομοιωτές (decoy), στο ίδιο διάστημα. Ένα σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να αναγνωρίσει αν πρόκειται για drone που φέρει κεφαλή ή ένα decoy.

Επιπλέον, η Ρωσία χρησιμοποιεί τα drones για ανάκτηση πληροφοριών και αναγνώριση, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο για τα συστήματα άμυνας του εχθρού και βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές της επιλογές.

Η database των New York Times δείχνει πως μέσα στο 2025 η Ρωσία έχει επιτεθεί με περισσότερα από 34.000 drones στην Ουκρανία. Ο αριθμός είναι 9 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του 2024. Σχεδόν τα μισά ήταν decoy.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν πως κατέρριψαν, είτε πυροβολώντας τα, είτε απενεργοποιώντας τα ηλεκτρονικά, το 88%. Το 2024 είχαν καταρρίψει σχεδόν το 93%. Σε κάθε περίπτωση, οι Ρώσοι ποντάρουν στον κορεσμό της άμυνας των αντιπάλων, από τις μαζικές επιθέσεις, ενώ εξελίσσουν την τεχνολογία του νέου τους, αγαπημένου, όπλου.

Οι NYT τόνισαν πως οι παραβιάσεις των εναέριων χώρων της Πολωνίας και της Ρουμανίας «καταδεικνύουν τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η Δυτική Συμμαχία στην άμυνα ενάντια στα είδη επιθέσεων που μπορεί πια, να εξαπολύει η Μόσχα. Στο μέλλον, οι μεμονωμένες ρωσικές επιθέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χιλιάδες drones».

Και για αυτό χρειάζεται να εξελιχθεί η άμυνα του ΝΑΤΟ απέναντι στα drones.

Ειρήσθω εν παρόδω, Shahed έχουν και οι Ουκρανοί.

Ο Ζελένσκι άλλαξε άποψη για τις πιο “αποτελεσματικές κυρώσεις”

Οι λεπτομέρειες που είχε να δώσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επί του θέματος, ήταν πως το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ταξίδεψε περίπου 10 χιλιόμετρα εντός του ρουμανικού εδάφους και λειτούργησε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ «για περίπου 50 λεπτά», πριν αναχωρήσει προς την Ουκρανία.

Προειδοποίησε ότι το περιστατικό ήταν «μια προφανής επέκταση» του πολέμου της Ρωσίας, πέρα ​​από τα σύνορα της Ουκρανίας και ζήτησε για άλλη μια φορά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας!

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει η Guardian η ρωσική και η ουκρανική κυβέρνηση ενημέρωσαν πως ουκρανικό drone επιτέθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου στα βορειοδυτικά της χώρας, μια εγκατάσταση που παράγει 350 βαρέλια ακατέργαστου πετρελαίου, κάθε ημέρα.

Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Κιρίσι, στα βορειοδυτικά της Ρωσίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Ουκρανοί ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με drone και σε χημικό εργοστάσιο, που παράγει συστατικά για εκρηκτικά, στο Περμ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν ένα εργοστάσιο στην πόλη Γκουμπάχα, ιδιοκτησίας της Metafrax, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το εξής: