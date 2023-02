5 μανό για να κάνεις επαγγελματικό μανικιούρ στο σπίτι

Glitter για extra λάμψη.

Όλες οι αποχρώσεις μανό μπορούν να συνδυαστούν με glitter έτσι ώστε να δημιουργήσετε ακαταμάχητα looks για τις βραδινές σας εξόδους!

Το Βερνίκι νυχιών Joyful Holiday Glitter Power Nail Lacquer 02 Light Glows είναι το ιδανικό για να προσθέσετε αστραφτερές αντανακλάσεις στο μανικιούρ σας. Είναι ξεχωριστό γιατί: έχει μια εξαιρετικά γυαλιστερή φόρμουλα με μεταλλικό φινίρισμα, εμπλουτισμένη με micro glitter, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή ως εκθαμβωτική επίστρωση πάνω από άλλο βερνίκι νυχιών για να δημιουργήσει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και απλώνεται εύκολα χάρη στο το πινέλο με τις μακριές, στρογγυλεμένες τρίχες, που ακολουθεί τέλεια το σχήμα του νυχιού.

ADVERTISING

Viva Magenta, στο χρώμα της χρονιάς.

Είναι το χρώμα που θα δούμε να πρωταγωνιστεί, φέτος, τον χειμώνα στο μακιγιάζ και στο μανικιούρ.. Το ζωηρό αυτό χρώμα αποπνέει αισιοδοξία και δυναμισμό καθώς επίσης θα κάνει την τέλεια αντίθεση με τα πιο σκουρόχρωμα και μουντά χρώματα των χειμερινών ενδυμάτων.





Όλοι θα κοιτούν τα περλέ φούξια νύχια σας με την συγκεκριμένη απόχρωση OPI Infinite Shine Pink, Bling, and Be Merry από τη limited edition collection OPI Jewel Be Bold. Αυτόν τον χειμώνα τολμήστε να κλέψετε τις εντυπώσεις με αποχρώσεις που θυμίζουν πολύτιμους λίθους και μας προσκαλούν στο πιο λαμπερό πάρτυ!

Neon απoχρώσεις για τολμηρή αισθητική

Επιλέγοντας ζωηρές και φωτεινές αποχρώσεις δημιουργείτε το τέλειο contrast με τον μουντό και χειμωνιάτικο καιρό. Τα χρώματα της neon παλέτας όπως το ρόζ, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο κλπ σας δίνουν μια παιχνιδιάρικη διάθεση στη καρδιά του χειμώνα.

Το Βερνίκι νυχιών UNICORN NO 053 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟΝ CINNAMON TASTE απλώνεται ομοιόμορφα, προσφέροντας πλούσιο χρώμα και λάμψη.

Κλασσικό κόκκινο για iconic εμφανίσεις

Αν προτιμάτε κάτι μονόχρωμο, διαχρονικό, chic & sexy η επιλογή είναι μία. Θα κινηθείτε σε ένα ακαταμάχητο κόκκινο μανικιούρ. Ο τόνος της επιδερμίδας σας θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο για το ποιο κόκκινο βερνίκι πρέπει να επιλέξετε. Οποιοδήποτε κόκκινο και αν διαλέξετε είναι σούπερ θηλυκό και κομψό.

Το Dior Vernis Nail Lacquer Long Wear & Gel Effect Finish κόκκινο βερνίκι 663 γίνεται το πρώτο βερνίκι νυχιών Dior, εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα λουλουδιών και δράση περιποίησης που προστατεύει τα νύχια. Ένα εξαιρετικά λαμπερό μανικιούρ για μακράς διάρκειας χρώμα, εμπνευσμένο από την υψηλή ραπτική. Εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα από παιώνια και φιστίκι, η νέα σύνθεση του Dior Vernis ενισχύει τα νύχια με νέες αρμονικές αποχρώσεις, πιο μοδάτες από ποτέ, εμπνευσμένες από τις τάσεις και τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του οίκου Dior. Εμβληματικό κόκκινο βερνίκι 999, διαχρονικό nude ή κομψό ροζ βερνίκι: κάθε απόχρωση κάνει το μανικιούρ την τελική πινελιά, που κλέβει τις εντυπώσεις, σε κάθε σας εμφάνιση.

Clean girl τα σχεδόν διάφανα νύχια

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα trend αυτή τη στιγμή στο Instagram. Το Clean girl manicure έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες σταρ και πρόκειται για ένα ανεπιτήδευτο φυσικό στυλ με περιποιημένα, σχεδόν διάφανα νύχια και πολύ γυαλιστερά. Ειναι ένα chic μανικιούρ και ταιριάζει με όλα τα looks.

Το Orly 22474 Rose-Colored Glasses αποτελεί μία τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις. Επαγγελματικό αποτέλεσμα, με μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Ειδική σύνθεση για πολύ γρήγορο στέγνωμα. Το εργονομικό καπάκι Gripper Cap προσφέρει εύκολο άνοιγμα, ενώ το πινέλο υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζει ομοιομορφία στην εφαρμογή.