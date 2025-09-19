Βρήκαμε τι κάνεις στο… ChatGPT

Η αλήθεια είναι πως δεν ψάξαμε στα κατάβαθα του dark web για να βρούμε τι αναζητά ο λαός στο ChatGPT. Απλά το ρωτήσαμε.

Στις 30 Νοεμβρίου το ChatGPT “κλείνει” τρία χρόνια παρουσίας στη ζωή μας. Στο μεσοδιάστημα οι άνθρωποι που το εμπιστεύτηκαν, που το έβαλαν στην καθημερινότητα τους οκταπλασιάστηκαν: από τους 100.000.000 χρήστες μετά το πρώτο δίμηνο, ξεπέρασαν τους 800.000.000.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και για τα υπόλοιπα Large Language Models. Εμείς όμως, σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρώτο, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήσαμε πειραματικά (δεν ξέραμε τι μπορεί να κάνει και πώς μπορούσαμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα), πριν το κάνουμε προορισμό για δημιουργία περιεχομένου και φέτος το κάναμε σύντροφο και θεραπευτή μας.

Από τα 451.000.000 ημερήσια μηνύματα τον Ιούνιο του 2024, ένα χρόνο μετά το chatbot παραγωγικής AI διαχειριζόταν 2.630.000.000 μηνύματα κάθε ημέρα, με το ποσοστό αυτών που αφορούσαν την εργασία να μειώνεται, στο ίδιο διάστημα, από το 47% σε 27%.

Παγκοσμίως, λοιπόν έγινε μια στροφή προς την πιο προσωπική χρήση.

Πολλοί χρησιμοποιούν πια τα LLM ακόμα και για τα γραπτά μηνύματα και τα emails που στέλνουν σε συνανθρώπους τους, όπως φυσικά και για τα posts στα social media. Ζητούν την σύνταξη και τον έλεγχο της πολιτικής ορθότητας.

Ποια chatbot AI δίνουν τις καλύτερες συμβουλές

Η συντροφικότητα και η θεραπεία είναι τομέας στον οποίον διακρίθηκε το Claude της Anthropic, χάριν «της ικανότητας του να διαχειρίζεται συναισθηματικά φορτισμένες συνομιλίες, με ευαισθησία», όπως ανέφερε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature.

Aκολουθούν το Gemini της Google που «έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υποστήριξη, σε συναισθηματικά φορτισμένες συνομιλίες» και το κινεζικό DeepSeek που«έχει επιδείξει υψηλή απόδοση σε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, καθιστώντας το κατάλληλο για υποστηρικτικές εφαρμογές».

Πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το ChatGPT τη σήμερον ημέρα;

Ιδού τι αποκάλυψε… το ίδιο το ChatGPT, που προφανώς και βρήκε πηγές με τα σχετικά στοιχεία, που αφορούν όλον τον κόσμο.

«Το Σεπτέμβριο του 2025, οι πιο διαδεδομένες χρήσεις του ChatGPT είναι:

1. Πρακτική καθοδήγηση

Παροχή οδηγιών

Προσφορά συμβουλών για γυμναστική και ευεξία

Βοήθεια με δημιουργικό καταιγισμό ιδεών και

Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη

Αυτές οι εργασίες αποτελούν περίπου το 28,3% όλων των αλληλεπιδράσεων του ChatGPT.

2. Αναζήτηση πληροφοριών

Έρευνα τρεχόντων γεγονότων

Συλλογή πληροφοριών προϊόντων

Αναζήτηση συνταγών

Αναζήτηση γενικών γνώσεων

Αυτή η κατηγορία έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, από το 14% στα μέσα του 2024 στο 24% μέχρι τα μέσα του 2025.

3. Βοήθεια στη Συγγραφή

Σύνταξη και επεξεργασία email

Σύνταξη δοκιμίων και ιστοριών

Σύνοψη και μετάφραση κειμένου

Παροχή κριτικών και σχολίων

Αυτή η κατηγορία έχει μειωθεί ελαφρώς από 36% στα μέσα του 2024, σε 24% μέχρι τα μέσα του 2025.

4. Συναισθηματική Υποστήριξη και Συντροφικότητα (1,9%)

Συζήτηση προσωπικών στοχασμών

Αναζήτηση συναισθηματικής υποστήριξης

Συμμετοχή σε σενάρια παιχνιδιού ρόλων

Αυτή η περίπτωση χρήσης παραμένει σχετικά μέτρια, αποτελώντας περίπου το 1,9% των αλληλεπιδράσεων.

5. Προγραμματισμός και Τεχνική Βοήθεια

Συγγραφή και εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα

Εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού

Εξερεύνηση τεχνικών θεμάτων

Αυτά τα θέματα αποτελούν το 1.9% της συνολικής χρήσης. Το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με ανταγωνιστές, όπως το Claude, όπου το 1/3 των μηνυμάτων σχετίζονται με κώδικα».

Τι κάνουμε στο ChatGPT στην Ελλάδα

Μoλονότι υπάρχουν ουκ ολίγες προβλέψεις, από τους “αρχιτέκτονες” της επανάστασης της ΑΙ, για τα επαγγέλματα που θα εκλείψουν την προσεχή πενταετία -γιατί θα τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη-, στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε αυτές τις εργασίες έχουν παραδώσει ήδη την σκυτάλη στα LLM.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία του ChatGPT στη χώρα μας παραμένει στην πρώτη θέση των πιο συνηθισμένων χρήσεων η Αναζήτηση και η Επεξεργασία Πληροφοριών, με έμφαση σε ερμηνεία δεδομένων και συνοψίσεις κειμένων.

Στο Νο2 είναι η Δημιουργία και η Διόρθωση Κειμένων (από τη συγγραφή άρθρων, έως την παραγωγή περιεχομένου), με την Υποστήριξη στη Μελέτη για Σπουδές, να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Γίνεται ένα διάλειμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Εκμάθηση Γλωσσών) και επιστρέφουμε δυναμικά, με τη Δημιουργία Ιδεών και Επίλυση Προβλημάτων. Αντί δηλαδή, να κάνουμε εμείς brainstorming, ζητάμε να το κάνει το ChatGPT.

Καλή μας τύχη.