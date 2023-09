Ο Ντουέιν Τζόνσον είναι πολύ κοντά στο να γίνει δισεκατομμυριούχος. Η ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία του είναι πως δεν τον βρίζει κανείς στα social -γιατί από κοντά αυτό θα ήθελε πολύ θράσος.

Το Hollywood έχει ‘κατεβάσει’ ρολά εδώ και μήνες, με την απεργία των ηθοποιών να διαδέχεται εκείνη των σεναριογράφων, που ‘τρέχει’ από το Μάιο.

Το κοινό έχει χάσει τα live θεάματα (σύντομα θα του λείψουν και οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές) και οι ηθοποιοί έχουν βρεθεί με άδεια προγράμματα που κάπως πρέπει να γεμίζουν, για να μην πλήξουν παράφορα.

Κάπως έτσι, την Παρασκευή 15/9, ημέρα που το WWE και το UFC έγιναν ένα (TKO) έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Dwayne Johnson εξέπληξε όσους βρίσκονταν στο Ντένβερ για το Friday Night SmackDown. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Rock σε event του WWE από τον Οκτώβριο του 2019.

Η τεράστια δυναμική του πιο ακριβοπληρωμένου ηθοποιού του Hollywood (ναι, είναι ο Τζόνσον) επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, μέσω των δεκάδων εκατομμυρίων προβολών των videos της εμφάνισης του, σε όλες τις πλατφόρμες.

‘Κέρασε’ και ένα ρεκόρ (κοντά στας 5.000.000 views) το κανάλι του WWE στο YouTube, με το 12λεπτο content της παρουσίας του στο ρινγκ.

Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι ό,τι κι εγώ, το πώς δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο διάσημος και πολυεκατομμυριούχος, χωρίς να είναι φανταστικά ξεχωριστός/μοναδικός σε κάτι.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το task για σήμερα: να αποκωδικοποιήσουμε το «φαινόμενο Ντουέιν Τζόνσον».

ΜΙΑ ΕΞΩΣΗ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΗ

Το Μάιο ‘έκλεισε’ τα 51. Η ιστορία του άρχισε το 1972, στο Hayward της Καλιφόρνια, των 160.000 κατοίκων. Ο πατέρας του (Afro-Nova Scotian), Rocky Johnson ήταν wrestler. Μαζί με τον Τony Atlas ήταν οι πρώτοι μαύροι πρωταθλητές στην ιστορία του WWE.

Την ίδια δουλειά έκανε και ο πατέρας της -υιοθετημένης Σαμοανής- μητέρας του, Peter Maivia. Η γιαγιά του, Lia έγινε εκ των πρώτων γυναικών promoters, όταν ανέλαβε την Polynesian Pacific Pro Wrestling μετά το θάνατο του συζύγου της (1982).

Θα έλεγες πως το σπορ αυτό ήταν στο αίμα του.

Ως μαθητής, άλλαξε 7 σχολεία (και 4 πολιτείες και μια χώρα -στη Νέα Ζηλανδία όπου ζούσε η οικογένεια της μητέρας τους δοκίμασε το ράγκμπι «το πιο δύσκολο σπορ που έπαιξα ποτέ») πριν πάρει απολυτήριο λυκείου το 1990, για λόγους που είχαν να κάνουν και με την έλλειψη χρημάτων.

Η πιο έντονα χαραγμένη στιγμή ήταν η έξωση από το διαμέρισμα στο Μαϊάμι, όταν ήταν 14.

Τότε έκανε την στροφή προς την εγκληματικότητα και τη γυμναστική.

Έγινε μέλος κυκλώματος που είχε στο στόχαστρο τουρίστες και του γυμναστηρίου των προσκόπων.

«Στα 14 άρχισα τις προπονήσεις και τις συλλήψεις για όλους τους πιθανούς, ηλίθιους λόγους. Έκτιζα το σώμα μου, στη γενικότερη νοοτροπία της έξωσης που είχα ζήσει». ΝΤΟΥΕΙΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Η γυμναστική ήταν ο τρόπος που επιστράτευε πάντα, όταν ήθελε να διαχειριστεί την κατάθλιψη.

«Δεν πήρα ποτέ φάρμακα. Έπαιρνα τον πισινό μου και πήγαινα για προπόνηση. Εκεί εκτόνωνα πολύ ιδρώτα και σεβασμό. Αυτό ήταν το φάρμακο μου. Τώρα είμαι πολύ μακριά από το να ζήσω άλλη έξωση μεν, αλλά ήταν εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μαμά μου να κλαίει και τη σκέψη που είχα, πως το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι απλώς να πάω να φτιάξω το σώμα μου, αφού οι άντρες που γνώριζα ως επιτυχημένους -ο Σταλόνε, ο Άρνολντ, ο Μπρους Ουίλις-, ήταν άντρες της δράσης».

ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΣΕ «ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Στο τελευταίο του σχολείο (Freedom High School στο Bethlehem Township της Πενσιλβάνια, των 20.000 κατοίκων) έγινε μέλος κυκλώματος που διέπρεψε σε κλοπές, καυγάδες και απάτη με επιταγές. Πριν ‘κλείσει’ τα 17 είχε συλληφθεί «8 ή 9 φορές», όπως έχει πει.

Σε τοπική εφημερίδα είχε αναφερθεί ως «προβληματικός έφηβος, με ιστορικό συγκρούσεων με την αστυνομία».

Ο ίδιος έχει πει πως η ζωή του άλλαξε άρδην στην τελευταία του χρονιά, όταν τιμωρήθηκε με αποβολή δυο εβδομάδων για τη συμμετοχή του σε καβγά.

«Ενώ εξέτια την ποινή μου, άκουσα μια ατάκα που διαμόρφωσε την υπόλοιπη ζωή μου, σε επίπεδο προοπτικής και εργασιακής ηθικής».

Ποια ήταν αυτή;

«Είναι καλό να είσαι σημαντικός, αλλά είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός»

Η στροφή προς την πορεία του να γίνει αγαπημένος όλων ολοκληρώθηκε από έναν άνθρωπο, ονόματι Jody Cwik. Ήταν ο προπονητής της ομάδας football του σχολείου όπου ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο Τζόνσον και αυτός που ανακάλυψε πως «το προβληματικό παιδί» είχε δυνατότητες. Ο ίδιος του δίδαξε και τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας και της επιμονής.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας ήταν μέλος και της ομάδας πάλης και στίβου του σχολείου του.

«Όταν άρχισα να παίζω football, άρχισε να αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμουν. Τότε έθεσα και για πρώτη φορά στη ζωή μου στόχους που ήθελα να υλοποιήσω. Εν τω μεταξύ, βελτιώθηκαν και οι βαθμοί μου».

Στην ταινία Gridiron Gang, ο Τζόνσον εμπνεύστηκε το ρόλο του προπονητή προβληματικών νέων σε κέντρο κράτησης από τον άνθρωπο που του άλλαξε τη ζωή. Κυκλοφόρησε το 2006, τη χρονιά που πέθανε ο Cwik.

Ως απόφοιτος λυκείου ήταν πρωταθλητής το 1991 και μεταξύ των 10 κορυφαίων defensive tackles της χώρας. Κολέγια του πρόσφεραν πλήρη αθλητική υποτροφία. Πήγε στο University of Miami. Εκεί πήρε πτυχίο στις Γενικές Σπουδές, με masters στην εγκληματολογία και τη φυσιολογία, πριν πάει στην Canadian Football League (1995).

Όταν ‘κόπηκε’ από το ρόστερ «ένιωσα πως γκρεμίζονται τα όνειρα μου. Ήθελα να τα καταφέρω τόσο πολύ, αλλά κάποιες φορές στη ζωή τα όνειρα δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Έτσι δεν έγινε το δικό μου όνειρο να παίξω στο NFL, πραγματικότητα.

Με έδιωξαν, λέγοντας μου πως δεν είμαι αρκετά καλός. Είχα 7 δολάρια στο λογαριασμό μου και βυθίστηκα στην κατάθλιψη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πού να στραφώ.

Ώσπου αποφάσισα ότι δεν θα ξεμείνω ποτέ άλλοτε από λεφτά. Ότι θα δώσω όλο μου το είναι σε μια άλλη διαδρομή».

Έτσι, γύρισε στο σπίτι των γονιών του και άρχισε να διεκδικεί μια καριέρα στο World Wrestling Entertainment (ως Rocky Maivia), πριν υπογράψει συμβόλαιο το 1996 και γίνει θρύλος -ως The Rock-, μαζί με κάτοχος πολλών διαφορετικών ιστορικών ρεκόρ)

Στο WWE (1996-2004) έπαιρνε αρχικά, 40 δολάρια για κάθε αγώνα. Εξελίχθηκε σε έναν από τους top box office draws, αποκτώντας ένα τεράστιο κοινό.

Στα πρώτα πράγματα που αγόρασε, όταν πια είχε χρήματα ήταν ένα αυθεντικό Rolex κι έτσι πέταξε τις απομιμήσεις που χρησιμοποιούσε έως τότε. Έχει πει πως ήταν ένα από τα παιδικά του όνειρα. Μετά έκανε συλλογή.

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ

Μετά κάποια χρόνια εμφανίσεων στα ρινγκ και την αναρρίχηση του στα rankings έως την ανάδειξη του σε έναν από τους πιο δημοφιλείς wrestlers, λόγω του χαρίσματος, της λάμψης, της εργατικότητας, της ανταγωνιστικής του φύσης και του χιούμορ του.

Επίσης, δεν παραλείπει να μαθαίνει από τα λάθη του. Μηδέ να τα παραδέχεται. Όπως και ποτέ δεν έκανε πίσω όταν επρόκειτο να πάρει ένα ρίσκο. Κυρίως γιατί είχε μάθει να κάνει τα πάντα για να πετύχει. Και τις περισσότερες φορές δικαιώθηκε.

Η επιτυχία δεν έχει να κάνει με το μεγαλείο, αλλά με τη συνέπεια. Μαζί με την σκληρή δουλειά δίνουν την επιτυχία. Το μεγαλείο ακολουθεί.

Είναι από τους ανθρώπους που τραβούν το βλέμμα όταν μπαίνουν σε ένα χώρο. Όχι μόνο γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, αλλά γιατί λάμπει. Έχει και γενναία δόση χιούμορ και είναι πολύ καλός στο να κερδίζει το κοινό, αφού ανέκαθεν είχε ως στόχο «να στέλνω τον κόσμο σπίτι του χαρούμενο».

Ο σεβασμός που δείχνει σε όλους είναι το κατ’ εξοχήν στοιχείο που τον κάνει αγαπητό. Δεν επιστρέφει απλά την αγάπη που του προσφέρουν απλόχερα οι δεκάδες εκατομμύρια followers του. Ακούει τι θέλουν από εκείνον. Τον ενημερώνουν μέσω των social media, τα οποία δεν χρησιμοποιεί μόνο για να προωθεί τις δουλειές του.

Σε έναν κόσμο γεμάτο τοξική αρρενωπότητα, εκείνος μιλάει για συναισθήματα. Για κάτι που δεν μιλάει ποτέ, είναι η πολιτική. Εκτός και αν καλεί σε ενότητα.

Πολλοί του έχουν χρεώσει αυτήν την ουδετερότητα.

Έχει απαντήσει πως «δεν ξέρω πώς είναι να γεννιέσαι σε πλούτη, ούτε ξέρω πώς είναι να είσαι πολιτικός καριέρας. Ξέρω όμως, πώς είναι να καταβάλλω τη σκληρή δουλειά κάθε μέρα και με τα δικά μου χέρια, τον ιδρώτα που τρέχει από τα φρύδια, να κερδίζω ό,τι είναι δικό μου δικό μου».

Aποσύρθηκε από το WWE το 2004 για να απασχοληθεί full time στο Hollywood.

Από το 2001 είχε αρχίσει να παίρνει ρόλους σε ταινίες. Διαπίστωσε ότι ήταν κάτι που απολάμβανε. Φάνηκε να απολαμβάνουν την ύπαρξη του και οι εργοδότες του, όπως και οι θεατές που εν πολλοίς ήταν οι ακόλουθοι του από τα χρόνια του ως αθλητή.

Η αρχή έγινε με το Mummy Returns. Για τη δεύτερη ταινία του, το Scorpion King, πήρε το μεγαλύτερο ποσό που είχε δοθεί έως το 2002 (5.5 εκατομμύρια). Μετά άρχισε να κάνει και μαθήματα υποκριτικής και στο Be Cool κέρδισε την αποδοχή και των σκηνοθετών.

Το 2017, τρεις ταινίες (Τhe Fate of the Furious, Baywatch, Jumanji: Welcome to the Jungle) τον έκαναν κατά 65.000.000 δολάρια πλουσιότερο. Μπήκε στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς. Κατέκτησε το Νο1 της λίστας το 2018, χάριν των 124.000.000 δολαρίων που είχε πάρει για ταινίες και το σίριαλ Ballers.

Ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος και το 2020, ενώ επέστρεψε στην κορυφή φέτος. Έχει να ευχαριστεί την Amazon που του έδωσε 50.00.000 για το Red One.

Πλέον για κάθε ταινία παίρνει τουλάχιστον 20.000.000 δολάρια. Για ένα post δουλειάς του στα social media του, λαμβάνει 1.000.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Direct, οι ταινίες του έχουν ‘μαζέψει’ 12.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προφανώς και αυτά δεν είναι τα μόνα του έσοδα.

Από το 2016 έγινε παγκόσμιος πρεσβευτής της Under Armour, ενώ υπέγραψε συμφωνίες και τη Ford και την Apple. Οι τρεις τελευταίες του έδιναν 15.000.000 το χρόνο. Η πρώτη περιλάμβανε και τη δική του ‘κολεξιόν’ (DJ Inspired).

Μεταξύ όσων δηλώνει στην εφορία, είναι η εταιρία που έχει ιδρύσει και φτιάχνει τεκίλα, αυτή που παράγει ενεργειακό ποτό, ένα στούντιο παραγωγής (Seven Bucks Productions -από τα 7 δολάρια που του είχαν απομείνει, όταν έληξε άδοξα η καριέρα του ως footballer), διάφορα κτηματομεσιτικά (αγοράζει και πουλάει διαρκώς), πολλά αυτοκίνητα, ένα ιδιωτικό τζετ, μια φάρμα έξω από το Charlottesville της Βιρτζίνια και μετοχές στο XFL (μικρό πρωτάθλημα επαγγελματικού αμερικανικού ποδοσφαίρου).

Δεν παραλείπει να δίνει χρήματα σε όσους τα έχουν ανάγκη, μέσω και του φιλανθρωπικού ιδρύματος που δημιούργησε το 2006.

Από τα μεγαλύτερα έξοδα του είναι το φαγητό, αφού καταναλώνει 5.000 θερμίδες την ημέρα (5 κιλά φαγητού) ‘απλωμένες’ σε 7 γεύματα. Έχει πει πως κάθε χρόνο δίνει περισσότερα από 15.000 δολάρια προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλα μαζί δεν έχουν περισσότερα από 109 γραμμάρια λίπους.

Κάθε εβδομάδα έχει μια cheat day, την οποία μοιράζεται με τους φίλους του. Τον βλέπουν να τρώει 12 pancakes ή 21 μπισκότα με φυστικοβούτυρο ή τέσσερις πίτσες.

Βέβαια, ο ίδιος άνθρωπος κάθε ημέρα ‘καίει’ 3.550 θερμίδες, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχουν πάντα έως 3 ώρες γυμναστικής. Λογικό, αν σκεφτείς πως η καριέρα του εξαρτάται και από το σώμα του.

Θα ήθελα να σημειώσεις και ότι κάθε ημέρα ξυπνάει στις 3.30. Τα ξημερώματα. Φροντίζει να έχει κοιμηθεί 5 ώρες.

Μόλις ανοίξει τα μάτια του, κάνει ένα ελαφρύ cardio, ενώ απολαμβάνει τον πρώτο καφέ της ημέρας και ενημερώνεται για το τι γίνεται στον κόσμο. Μετά τρέχει. Αν έχει γεμάτο πρόγραμμα για το υπόλοιπο της ημέρας, αντί για cardio σηκώνει βάρη.

Έπειτα τρώει το πρώτο γεύμα (είναι όλα έτοιμα από την προηγούμενη).

Αν δεν έχει γυρίσματα, ασχολείται με την οικογένεια του και τις επιχειρήσεις του και το απόγευμα περνάει 2-3 ώρες στο γυμναστήριο. Αλλά και γυρίσματα να έχει, φροντίζει να έχει πάρει μαζί του το φορητό γυμναστήριο για να γεμίσει ευχάριστα τα κενά του.

Όταν τελειώσει τη δουλειά ή τακτοποιεί άλλες υποχρεώσεις ή επιστρέφει σπίτι για να χαλαρώσει και να απαντήσει σε emails. Κάπου στις 23.00 αρχίζει να αισθάνεται κούραση.

Είναι πατέρας τριών κοριτσιών. Απέκτησε την 22χρονη Simone (αθλήτρια του WWE, γνωστή ως Ava) με την πρώτη του σύζυγο, Dany Garcia και τις Jasmine (7 ετών) και Tiana (5 ετών), με τη δεύτερο σύζυγο του, Lauren Hashian.