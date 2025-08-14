Τον Δεκαπενταύγουστο η Αθήνα αδειάζει και η πόλη αποκαλύπτει τις πιο ήσυχες, γευστικές γωνιές της. Από εστιατόρια και μεζεδοπωλεία, μέχρι παγωτατζίδικα.

Τον Δεκαπενταύγουστο η Αθήνα μοιάζει να παίρνει ανάσα. Η κίνηση υποχωρεί, οι δρόμοι ζεσταίνονται κάτω από τον ήλιο και τα βήματα αποκτούν χώρο να απλωθούν. Είναι η ιδανική στιγμή να την εξερευνήσεις αλλιώς: μέσα από τις κουζίνες που μένουν ανοιχτές για τους «παραθεριστές» της πόλης.

Μεζεδοπωλεία που γεμίζουν το τραπέζι με εποχικούς μεζέδες, ζαχαροπλαστεία και παγωτατζίδικα με γεύσεις-έκπληξη με φρούτα του Αυγούστου. Εστιατόρια που σερβίρουν αργά, σαν να μη βιάζεται κανείς.

Σε αυτή την πιο αργή, καλοκαιρινή Αθήνα οι γεύσεις αποκτούν σημασία. Είναι πιο καθαρές, πιο απλές, αλλά ταυτόχρονα πλούσιες για όποιον ξέρει να προσέξει τις λεπτομέρειες. Είναι η ευκαιρία να την ανακαλύψεις ξανά πιάτο-πιάτο, αφήνοντας κάθε γεύση να αφηγηθεί τη δική της, μικρή ιστορία.

ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Λοστρέ Κουζίνα στον Νέο Κόσμο

Το Λοστρέ Κουζίνα είναι ένα νοσταλγικά παραδοσιακό, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά νέο και μοντέρνο εστιατόριο, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες για γευστική απόλαυση και διασκέδαση, το εστιατόριο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εστιατορίου είναι οι προσιτές τιμές, καθώς και τα φρέσκα και πεντανόστιμα φαγητά του. Στο μενού θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από μεζέδες, φρεσκοκομμένες σαλάτες, ψητά και πεντανόστιμα κυρίως πιάτα. Μεταξύ των γεύσεων που ξεχωρίζουν: ρολλάκια μελιτζάνας, μανιτάρια πλευρώτους, σαλάτα σταμναγκάθι και κριθαρότο. Ταυτόχρονα, το εστιατόριο προσφέρει προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά και ποτά που συνοδεύουν τα πιάτα.

Στεγάζεται σε ένα παλιό, κλασικό σπίτι, ανακαινισμένο με μεράκι, στην καρδιά του Νέου Κόσμου, στον λόφο Λαμπράκη. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τραπέζι είτε στο εσωτερικό του εστιατορίου, είτε στην πίσω αυλή, είτε στον μπροστινό πεζόδρομο, ανάλογα με τη διάθεση.

*Λοστρέ Κουζίνα: Πυθέου 32, Νέος Κόσμος.

Salero στα Εξάρχεια

Η λέξη Salero σημαίνει νόστιμο και παράλληλα σημαίνει αλατιέρα, αυτό το αξεσουάρ που νοστιμεύει τα πιάτα μας. Το Salero είναι ένα εστιατόριο με χαρακτήρα, που λειτουργεί από το 2007, σε μία μονοκατοικία Bauhaus του 1930 στην καρδιά των Εξαρχείων.

Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν στο μενού είναι τα χειροποίητα γεμιστά ρολάκια, γεμάτα αρώματα και γεύσεις που αιχμαλωτίζουν τον ουρανίσκο, η βελούδινη φάβα, τα φρέσκα ραβιόλια που ετοιμάζονται καθημερινά με μεράκι, οι ζουμερές μελιτζάνες φούρνου και η τάρτα με κολοκυθάκια και φέτα, ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και φινέτσα. Το Salero δίνει ίση προσοχή και στη λίστα ποτών, που περιλαμβάνει εκλεκτά κρασιά, δροσιστικά και πρωτότυπα cocktails, επιλεγμένες μπύρες και digestives για να ολοκληρώσουν την εμπειρία. Κάθε επιλογή συνοδεύεται με μεράκι, ώστε η γεύση και η απόλαυση να συνυπάρχουν σε κάθε στιγμή.

Πολύχρωμο, δροσερό και φιλόξενο, όπως ακριβώς και η μεσογειακή κουλτούρα και κουζίνα. Γεύσεις από Iσπανία, ποικιλίες τυριών, tapas, φρέσκιες σαλάτες και αγνό παρθένο ελαιόλαδο.

*Salero: Βαλτετσίου 51, Εξάρχεια.

Tre Sorelle στο Παγκράτι

Το Tre Sorelle συνδυάζει τη vintage ατμόσφαιρα με αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, δημιουργώντας έναν χώρο που προσελκύει τόσο τους λάτρεις της καλής πίτσας όσο και εκείνους που αναζητούν ένα προσεγμένο ποτό. Αν επισκεφθείς το Tre Sorelle, υπάρχουν μερικές πίτσες που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις. Η Margherita με Burrata είναι η απόλυτη επιλογή για όσους αγαπούν τις κλασικές γεύσεις, με ντελικάτη burrata που λιώνει υπέροχα στη ζύμη. Η Tartufo συνδυάζει τη φρέσκια μοτσαρέλα με αρωματική τρούφα και ντοματίνια, δημιουργώντας έναν πλούσιο και ισορροπημένο συνδυασμό.

Για πιο ιδιαίτερες γεύσεις, η Zucchini με κολοκυθάκι, ντοματίνια, γκοργκοντζόλα και μοτσαρέλα di bufala είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η Vegeteriana, με λαχανικά, καπνιστή μελιτζάνα και φρέσκο βασιλικό, αναδεικνύει τη μεσογειακή κουζίνα. Αν προτιμάς κάτι πιο καλοκαιρινό, η Greca με φέτα, γιαούρτι και δυόσμο δίνει μια ελληνική πινελιά στην ιταλική παράδοση.

Συνοδεύστε την πίτσα σας με ένα από τα κρασιά Girlemis, διαθέσιμα σε λευκό, κόκκινο και ροζέ, σε ειδική προσφορά. Για τους λάτρεις των cocktails, η λίστα του Tre Sorelle περιλαμβάνει προσεγμένες επιλογές που συμπληρώνουν ιδανικά το γεύμα. Είτε για φαγητό είτε για ένα χαλαρό ποτό, το Tre Sorelle προσφέρει μια εμπειρία που αξίζει να ανακαλύψεις.

*Tre Sorelle: Αρχελάου 19, Παγκράτι.

Meno Male στην Ακρόπολη

Το Meno Male, all-day ιταλικό μπιστρό, αποτυπώνει την αυθεντικότητα της ιταλικής κουζίνας μέσα από ένα προσεγμένο μενού που έχει επιμεληθεί ο σεφ Γιώργος Γαλάνης. Εδώ, η πίτσα παρασκευάζεται με ζυμάρι 48ωρης ωρίμανσης, βασισμένο σε μια παραδοσιακή ιταλική συνταγή, ενώ τα φρέσκα ζυμαρικά αναδεικνύουν την ποιότητα των υλικών.

Οι λάτρεις της πίτσας θα απολαύσουν Pizza Margherita, την κλασική επιλογή με σάλτσα ντομάτας, mozzarella και βασιλικό, αλλά και Pizza Funghi, με ποικιλία μανιταριών, πεκορίνο και παρμεζάνα. Για πιο μεσογειακές γεύσεις, η Pizza Greca συνδυάζει φέτα, ελιές, ντοματίνια και ρίγανη, ενώ οι vegan επιλογές, όπως η Pizza Vegan με κολοκυθάκι, αγκινάρα και σκόρδο, ικανοποιούν κάθε γευστική προτίμηση.

Στα ζυμαρικά, Spaghetti alla Pomodoro, αφού η απλότητα είναι το κλειδί της ιταλικής γαστρονομίας, αλλά και Pasta al Pesto Basilico με pecorino και αρωματικό βασιλικό, μια ελαφριά αλλά πλούσια επιλογή. Για πιο ιδιαίτερες γεύσεις επιλέξτε Penne Fresche Tartufate με πάστα τρούφας και γκοργκοντζόλα και Pappardelle Al Funghi Misti με σάλτσα demi-glace. Για τους λάτρεις του ριζότο, το Risotto Funghi με θυμάρι και λάδι τρούφας προσφέρει μοναδικά αρώματα.

Συνοδεύστε το γεύμα σας με ένα ορεκτικό, όπως η μαριναρισμένη αγκινάρα με λαδολέμονο ή η Burrata με μαρμελάδα βερίκοκο και φυστίκι Αιγίνης. Για μια χορταστική επιλογή, η σαλάτα Rucola με gorgonzola, πορτοκάλι και vinaigrette εσπεριδοειδών ή η σαλάτα Giardino με αβοκάντο και φρέσκα λαχανικά είναι ιδανικές. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα γλυκό φινάλε: αυθεντικό Tiramisu ή βελούδινη Panna Cotta με μέλι και δυόσμο αποτελούν τις καλύτερες επιλογές για ένα απολαυστικό κλείσιμο. Όλες οι γεύσεις συνδυάζονται άψογα με κρασιά από τον ελληνικό και ιταλικό αμπελώνα, ενώ τα cocktails του Meno Male δίνουν μια ξεχωριστή νότα σε κάθε στιγμή της ημέρας.

*Meno Male: Βεΐκου 10, Αθήνα.

Κόκκιον στο Μοναστηράκι

Το KOKKION δεν είναι απλώς ένα παγωτοπωλείο, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας, τεχνικής αρτιότητας και δημιουργικής ζαχαροπλαστικής. Σχεδιάστηκε ύστερα από συστηματική έρευνα και δημιουργήθηκε με πάθος για την ποιότητα και την πρωτοτυπία. Η ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους και ταλαντούχους ζαχαροπλάστες, παρασκευάζει καθημερινά χειροποίητο παγωτό με αγνές πρώτες ύλες, τοπικές και διεθνείς.

Στο KOKKION θα βρείτε εξαιρετικές γεύσεις όπως καϊμάκι με βουβαλινό γάλα, ανθόγαλο, μασκαρπόνε με περγαμόντο και πετιμέζι, αλλά και σοκολάτες υψηλής περιεκτικότητας με γαλλική σοκολάτα WEISS. Για τους λάτρεις των σορμπέ, προσφέρονται ευφάνταστοι συνδυασμοί όπως λεμόνι με λουίζα, μανταρίνι με τζίντζερ και βερίκοκο με ροδάκινο και δενδρολίβανο.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις vegan και 100% χωρίς λακτόζη επιλογές, ώστε να καλυφθεί κάθε διατροφική ανάγκη των πελατών.

Το κατάστημά τους στην καρδιά της Αθήνας είναι μικρό και φιλόξενο, ιδανικό για μια στάση γεμάτη γευστικές εκπλήξεις. Είτε είστε παθιασμένοι με το παγωτό είτε απλώς περαστικοί, το KOKKION σας προσκαλεί να δοκιμάσετε κάτι ξεχωριστό το φετινό καλοκαίρι.

*Κόκκιον: Πρωτογένους 2, Μοναστηράκι.

Ζαχαροπλαστείο Κούτρας στη Νέα Σμύρνη

Αν θες να δοκιμάσεις παγωτό καϊμάκι όπως πρέπει, πήγαινε μια βόλτα μέχρι το Ζαχαροπλαστείο του Κούτρα στη Νέα Σμύρνη. Από το 1958, ο Κούτρας σερβίρει παγωτά με υφή, άρωμα και γεύση που μένουν στη μνήμη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Κούτρας, εσωτερικός μετανάστης από ένα ορεινό χωριό της Φωκίδας, άνοιξε το ζαχαροπλαστείο του στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Έκτοτε, γενιές μεγάλωσαν με το αυθεντικό παρφέ κρέμα και σοκολάτα, με σιρόπι βύσσινο από αληθινά βύσσινα.

Τα σορμπέ του Κούτρα ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητά τους. Φράουλα, λεμόνι, μάνγκο -όλα φτιαγμένα με φυσικό χυμό, νερό και ζάχαρη, χωρίς προσθήκες. Ξεχωρίζει όμως η πιο αγαπημένη γεύση: το καϊμάκι, αέρινο και βελούδινο, με χαρακτηριστικό άρωμα ανατολής, που ξυπνά αναμνήσεις από παιδικά καλοκαίρια. Στον Κούτρα, το παγωτό δεν είναι απλώς γλυκό· είναι μνήμη, παράδοση και απόλαυση.

*Ζαχαροπλαστείο Κούτρας: Βενιζέλου Ελευθέριου 165, Νέα Σμύρνη.