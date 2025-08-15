Η άβολη είδηση που θέλει 142.000 εκατομμυριούχους να έχουν μεταναστεύσει το 2025 και οι χώρες που προτιμούν -αυτές που έχουν βρει απάγκιο.

Την τελευταία δεκαετία έχουν εγκαταλείψει τις χώρες τους, επειδή κινδυνεύει η ζωή τους ή η ασφάλεια τους, από 45 έως 60 εκατομμύρια άνθρωποι, λόγω συγκρούσεων, βίας, διώξεων και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Άλλοι 100 με 110 εκατομμύρια έζησαν την εμπειρία του εσωτερικού εκτοπισμού για τους ίδιους λόγους, συν τις φυσικές καταστροφές.

Στο ίδιο διάστημα, έγιναν και χιλιάδες μεταναστεύσεις εκατομμυριούχων που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν κινδύνευαν ζωές, αλλά χρήματα.

Μαζική έξοδος από Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία

Το 2024 είχε αναδειχθεί σε χρονιά ρεκόρ εκατομμυριούχων. Το 2025 είναι χρονιά ρεκόρ μεταναστεύσεων.

Όπως έγραψε το Fortune, έως τώρα έχει γίνει η μεγαλύτερη μετανάστευση πλούτου.

Οφείλεται σε συνδυασμό γεωπολιτικών εντάσεων (οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα), οικονομικής αβεβαιότητας (βλ. δασμοί που επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ) και εξελισσόμενων φορολογικών και κανονιστικών περιβαλλόντων.

Ο όγκος των εκατομμυριούχων που έχουν αποφασίσει να αλλάξουν το μέρος που αποκαλούν σπίτι, είναι τέτοιος που αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο.

Για την ακρίβεια, 142.000 άτομα με υψηλή καθαρή αξία (HNWIs), που ορίζονται ως «άτομα με ρευστό επενδυτικό πλούτο τουλάχιστον 1.000.000 δολαρίων», άφησαν τις πολυτέλειες που απολάμβαναν σε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, ώστε να μετακινηθούν σε πιο σταθερά, για τα χρήματα τους, μέρη, τα οποία δεν έχαιραν της προτίμησης τους έως τώρα.

Βασικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι άλλαξε το φορολογικό καθεστώς σε αυτές τις χώρες και πια δεν τους ευνοούσε, ενώ υπάρχουν πάντα και οι πόλεμοι με όσα φέρνουν σε όλους μας.

Εκτιμήσεις θέλουν τους μετανάστες εκατομμυριούχους να αυξάνονται σε 165.000 έως το 2026. Αυτό θα είναι νέο ρεκόρ μεγαλύτερης εθελοντικής μεταφοράς ιδιωτικού κεφαλαίου, στη σύγχρονη ιστορία.

Στην κορυφή της λίστας με τις χώρες που προτιμούν πια, είναι το Μαυροβούνιο. Ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Μάλτα, με τη λίστα να περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Προφανώς και η συγκεκριμένη κατηγορία μεταναστών δεν πληρώνει τους φόρους που πληρώνουμε εμείς.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους οικονομολόγους, οι χώρες που αυξάνουν τους εκατομμυριούχους τους, αυξάνουν και την εισροή κεφαλαίων, ενισχύουν τα ακίνητα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τελικά, τις τοπικές οικονομίες. Αυτά είναι τα θετικά. Υπάρχουν και αρνητικά, όταν τίθεται θέμα άκρατης -ανεξέλεγκτης- ανάπτυξης. Είναι όμως, συζήτηση για άλλη ώρα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ “ΣΠΙΤΙΑ” ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ

Ο λόγος που οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη επιλέγουν χώρες όπως το Μαυροβούνιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, την Κύπρο και -παραδοσιακά- την Ελβετία, είναι πως αυτές οι χώρες δεν φορολογούν εισόδημα ή κληρονομιά. Μετά υπάρχουν και άλλα κίνητρα.

Ας τα δούμε.

Το Μαυροβούνιο έχει αυξήσει κατά 124% τους εκατομμυριούχους που φιλοξενεί την τελευταία δεκαετία (2.800 το 2025), έχει 0% φόρο για μηνιαίο εισόδημα έως 700 ευρώ, 9% για από 701 έως 1000 ευρώ και 15% για ποσά από 1.001 ευρώ και πάνω. Είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Οι κάτοικοι φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημα και οι μη κάτοικοι μόνο για το εισόδημα από πηγές που έχουν έδρα στο Μαυροβούνιο. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου ή φόρος κληρονομιάς μεταξύ συζύγων, παιδιών ή γονέων, ενώ ενθαρρύνονται επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με φορολογικές απαλλαγές (π.χ. απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για παραγωγικές επιχειρήσεις για 8 χρόνια, έως 200.000 ευρώ).

Η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές είναι εύκολη και… είναι στη Μεσόγειο. Ο ΦΠΑ είναι στο 21% γενικά και 0% για εξαγωγές. Στα αρνητικά, έχει ένα 15% φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη και τα μερίσματα, που είναι υψηλότερος από ΗΑΕ, Μάλτα και Κύπρο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ιδιαίτερα το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, θα γίνουν φέτος σπίτι 9.800 εκατομμυριούχων που έχουν συνολικό πλούτο αξίας 63.000.000.000 δολαρίων, γιατί έχουν μηδενικά τα πάντα (φόρο εισοδήματος, κερδών επί του κεφαλαίου, μερισμάτων, πλούτου, κληρονομιάς). Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο παρέχει διαμονή 5 ή 10 ετών για επενδύσεις σε ακίνητα (€550.000+) ή επιχειρήσεις, χωρίς φορολογικές υποχρεώσεις για ξένο εισόδημα και ο ΦΠΑ είναι στο 5% -εκ των χαμηλότερων, παγκοσμίως.

Tο Μαυροβούνιο είναι ένας εξόχως ελκυστικός προορισμός για τους εκατομμυριούχους. iStock

Η Ελλάδα και τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Μάλτα αύξησε κατά 87% τους εκατομμυριούχος της, τα τελευταία 10 χρόνια χάριν των προγραμμάτων επενδυτικής διαμονής και υπηκοότητας. Δεν φορολογείται το ξένο εισόδημα, εκτός αν μεταφέρεται στη Μάλτα και υπάρχει ο ελάχιστος φόρος €5.000/έτος για όσους αποκτούν διαμονή μέσω επένδυσης. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου ή κληρονομιάς, ενώ επένδυση 150.000 ευρώ δίνει διαμονή με ευνοϊκή φορολογία. Ο δε, ΦΠΑ είναι στο 18%.

Η Κύπρος έχει προοδευτικό φόρο εισοδήματος έως 35% για εισοδήματα από 60.000 ευρώ, αλλά οι μη κάτοικοι δεν φορολογούνται για ξένο εισόδημα, μερίσματα ή κεφαλαιακά κέρδη για 17 χρόνια. Απαιτείται ωστόσο, διαμονή στη χώρα για 60 ημέρες κάθε χρόνο και μη κατοικία στην Κύπρο για 10 χρόνια πριν την αίτηση. Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς ή πλούτου, με τον εταιρικό φόρο να είναι από τους πιο χαμηλούς της ΕΕ (12,5%). Ο τυπικός ΦΠΑ είναι στο 19%.

Η Ελβετία, ο πλέον κλασικός προορισμός των εκατομμυριούχων, προτιμάται πλέον μόνο από τους υπερπλούσιους, τους οποίους φροντίζει ιδιαίτερα. Έχει το lump-sum taxation (επιλέξιμοι αλλοδαποί που δεν εργάζονται στη χώρα, πληρώνουν σταθερό ετήσιο φόρο από 150.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα το καντόνι, βάσει δαπανών διαβίωσης και όχι παγκόσμιου εισοδήματος), μηδενικό φόρο κεφαλαιακών κερδών -ιδανική συνθήκη για επενδυτές σε μετοχές ή κρυπτονομίσματα-, πλούτου και κληρονομιάς και ΦΠΑ 7.7%. Έχει και πολιτική σταθερότητα (φευ).

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι ΗΠΑ όπου έχουν πάει 7.500 νέοι εκατομμυριούχοι, κυρίως μέσω του Προγράμματος Επενδυτών Μεταναστών EB-5, το οποίο έχει οδηγήσει σε σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

Μετά είναι η Ελλάδα, με την Πορτογαλία και την Ιταλία. Οι προβλέψεις μας θέλουν να προσελκύουμε 1.200 εκατομμυριούχους, με πλούτο 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια, με την Golden Visa (βλ. ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ σε ακίνητα σε κάποιες περιοχές και σε άλλες 500.000 ευρώ), το κόστος ζωής και φυσικά, το μεσογειακό κλίμα να είναι σε πρώτο πλάνο. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά είναι ο προορισμός όσων μας προτιμούν.

Προφανώς βοηθάει το Alternative Taxation of Foreign Income (Νόμος 4172/2013, άρθρο 5Β), γνωστό και ως Non-Dom καθεστώς, διάρκειας 15 ετών. Οι επιλέξιμοι πληρώνουν 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος από το εξωτειρκό, συν 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας, αρκεί να έχει γίνει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή κινητά περιουσιακά στοιχεία εντός 3 ετών από την αίτηση. Επίσης, ο φόρος κληρονομιάς είναι στο 10% για τους μετανάστες εκατομμυριούχους.

Η Ιταλία θα προσελκύσει 3.600 εκατομμυριούχους, με συνολικό πλούτο 20.7 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους ανταγωνιστικούς φόρους (4% φόρος κληρονομιας, τη Μεσόγειο και το πρόγραμμα επενδυτικής διαμονής να την κάνει τον τρίτο πιο δημοφιλή προορισμό των πλουσίων.

Η Πορτογαλία αναμένει 1.400 εκατομμυριούχους, με συνολικό πλούτο 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το καθεστώς Non-Habitual Residency (NHR) που παρέχει ευνοϊκή φορολογία για ξένα εισοδήματα, έχει κατακτήσει καρδιές.