Χαλαρά beach bar, τίμιο φαγητό και βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με θέα το ενετικό κάστρο.

Περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμάτα, ο παραδοσιακός οικισμός της Μεθώνης σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές χωρίς περιττές αποσκευές. Η καρδιά της χτυπά γύρω από πέτρινα τείχη του ενετικού της κάστρου – ενός από τα πιο σημαντικά στον ελλαδικό χώρο – που αγναντεύει το Ιόνιο. Από κάτω του, η Μεθώνη ξεδιπλώνεται σαν καρτ ποστάλ: ταβερνάκια, πλατείες, αυλές με συκιές, παιδιά με παγωτά στο χέρι.

Καταλύματα θα βρεις αρκετά αλλά το Melina Apartments αναδεικνύεται στο ιδανικό ορμητήριο, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο, με θέα στη θάλασσα και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Κάστρο και το κέντρο. Τα δωμάτια βρίσκονται μέσα σε μία πράσινη έκταση, με φροντισμένα λουλούδια, δέντρα και φυτά.

iStock

Ακριβώς κάτω από τον παραλιακό δρόμο απλώνεται η παραλία της Μεθώνης. Άμμος και μικρό βότσαλο συνθέτουν το σκηνικό, με θέα το Κάστρο. Αν ψάχνεις ένα χαλαρό beach bar, το Sea Breeze προσφέρει τα βασικά: καφέ, δροσερά ροφήματα, μπύρα και snacks.

Όταν φτάνεις στην παραλία, δεν γίνεται να μην προσέξεις τον χαρακτηριστικό κυματοθραύστη: ξεκινά από τα ενετικά τείχη και καταλήγει σε έναν μικρό φάρο. Παλαιότερα, ο κυματοθραύστης ξεκινούσε από το σημείο που βρίσκεται σήμερα το Μπούρτζι και έφτανε ως τα μισά της σημερινής διαδρομής. Τα ερείπια της παλιάς αυτής δομής είναι ακόμη ορατά κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το σημείο αυτό, γνωστό ως Ασπράδες αποτελεί κοινό μυστικό ανάμεσα στους ντόπιους για δροσιστικές βουτιές.

iStock

Λίγο πιο πέρα, το βλέμμα πέφτει στη Σαπιέντζα, ένα από τα τρία νησιά των Μεσσηνιακών Οινουσσών. Η παραλία Άμμος, η μοναδική στο νησί, είναι μια μικρή αποκάλυψη. Απέχει μόλις ένα ναυτικό μίλι από τη Μεθώνη, με καΐκια να εκτελούν καθημερινές εκδρομές (περίπου 20€/άτομο). Θα στρώσεις την πετσέτα σου κάτω από τις κουμαριές και θα κάνεις μπάνιο σε πεντακάθαρα νερά. Φρόντισε να έχεις προμηθευτεί τα απαραίτητα καθώς δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί. (Και φυσικά φρόντισε να μην αφήσεις τίποτα πίσω σου φεύγοντας, συμβάλλοντας με τη σειρά σου στην προστασία του οικοσυστήματος). Στον περίπλου του νησιού θα ανακαλύψεις τις απόκρημνες σπηλιές της δυτικής πλευράς, ενώ στα 7 μέτρα βάθος, με μια μάσκα θαλάσσης, μπορείς να δεις το «ναυάγιο των κιόνων».

Αν θέλεις να βγεις λίγο έξω από τη Μεθώνη, πάρε τον δρόμο προς τη Φοινικούντα και κάνε μια στάση στις Λάμπες. Θα βρεις μια παραλία με υπέροχη αμμουδιά και καθαρά νερά, ανοργάνωτη στη μεγαλύτερη έκτασή της, για να την απολαύσεις όπως πρέπει.

Στη Μεθώνη τρως νόστιμα και οικονομικά (περίπου 20-25 ευρώ/άτομο χωρίς ποτό). Για μεσημεριανό, το ταβερνάκι στο Camping είναι τίμιο και νόστιμο. Μαμαδίστικα λινγκουίνι με γαρίδες, κλασικά μαγειρευτά, χόρτα και σαλάτες, όλα σε καλές μερίδες. Στην πλατεία της Μεθώνης, το Modon είναι μια καλή επιλογή για τη βραδινή έξοδο για φαγητό. Προσφέρει ελληνική και μεσογειακή κουζίνα και ξεχωρίζει το φιλέτο φρέσκο τόνου με χόρτα.

Μάρω Παρασκευούδη

Σε μία πιο δημιουργική ρότα κινείται το εστιατόριο Κατσαρόλες, που ανοίγει αργά το απόγευμα, κι εκτός από κλασικά πιάτα προσθέτει και κάποιους νεωτερισμούς. Νόστιμη μοσχαρίσια μπριζόλα, καλοφτιαγμένα σκιουφιχτά με κολοκύθι, πάντα αγαπημένοι κολοκυθοανθοί και κολασμένες τριπλοτηγανισμένες πατάτες. Εξαιρετική εξυπηρέτηση – γεγονός που κάνει όλη την εμπειρία ακόμα καλύτερη.

Για πρωινό, ο Φούρνος Αθανασίου σε περιμένει με λαλάγγια, παραδοσιακές πίτες, βουτήματα, κέικ και τον πιο «τίμιο» freddo της περιοχής. Αν θέλεις κάτι πιο ρετρό, στο Surreal της πλατείας θα βρεις αυγά μάτια και γιαούρτι με μέλι και φρούτα, ενώ μπορείς να αγοράσεις και χειροποίητη γκλίτσα από έναν ηλικιωμένο κύριο – θαμώνα του μαγαζιού.

Αν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω τη Μεθώνη με μία εικόνα αυτή θα ήταν μια αυλή γεμάτη ανθρώπους που δεν γνωρίζονται καιρό, γύρω από ένα τραπέζι με κρασί και μαμαδίστικα φαγητά: αμπελοφάσουλα με σκόρδο, πατατοσαλάτα με σπιτική κάπαρη, χοντροκατσαρές ντομάτες με ελαιόλαδο και αλάτι, ντάκος και στη μέση ένα γοφάρι – ψαρεμένο το πρωί από τον Ιταλό Stefano που μένει δύο διαμερίσματα παρακάτω – μαγειρεμένο με ντομάτα από το μποστάνι της Πωλίνας.

Εκεί, σ’ αυτή την εικόνα, κρύβεται όλη η μαγεία της Μεθώνης. Στον αντίποδα του υπερ τουρισμού, σε αυτό το μέρος επιστρέφεις για διακοπές όπως παλιά.