Attika Bank: Αναζητά στρατηγικό επενδυτή μέσω αύξησης κεφαλαίου

Στην τελική ευθεία μπήκε μετά τη χθεσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από 120 έως 240 εκατ. ευρώ της Attica Bank.

ADVERTISING

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ αναμένεται να έχει αποκρυσταλλωθεί έως τα τέλη του μήνα και εφόσον λάβουν τα αναγκαία στοιχεία για το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας. Σημειώνεται ότι από την Δευτέρα έχει ανοίξει για τους υποψήφιους επενδυτές το VDR (virtual data room) από το οποίο μπορούν να αντλήσουν όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την χρηματοοικονμική κατάσταση της τράπεζας.

Από την πλευρά της διοίκησης της Attica Bank επισημαίνεται ότι στόχος είναι μέσα από τη διαδικασία της ΑΜΚ να αναδειχθεί στρατηγικός επενδυτής και από τις διερευνητικές επαφές που έχουν γίνει υπάρχει αισιοδοξία ότι η διαδικασία που στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της Attica Bank θα στεφθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον υπάρχει από τουλάχιστον δύο επενδυτικά σχήματα (μεταξύ αυτών το Ellington Management Group, που πρόσφατα εξαγόρασε την εταιρεία διαχείρισης Thea Artemis Financial Solutions και η J C Flowers & Co και η ΒΑΙΝ οι οποίοι έχουν συνάψει κοινοπραξία).

Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει για τους μετόχους της Attica Bank η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης των warrants που εκδόθηκαν υπέρ του Δημοσίου στο πλαίσιο ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου (DTC). Το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που μετετράπη σε τίτλους ανέρχεται σε 151,8 εκατ. ευρώ (με την έκδοση 992.512.679 δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών) και καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση των δικαιωμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Η τιμή εξαγοράς έχει οριστεί στα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, τη στιγμή που η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται σήμερα στα 0,1098 ευρώ (χθες έκλεισε με πτώση 3,85%). Με δεδομένο ότι οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, που ελέγχουν το 46,32% και το 32,34% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, εκτιμάται ότι δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, το ποσοστό του Δημοσίου –μέσω του ΤΧΣ– υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 69% περίπου και θα αποτελέσει ένα μεταβατικό στάδιο έως την πλήρη ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.

Πράσινο φως από την Γ.Σ

Χθες η γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, το reverse split των μετοχών. Με βάση την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της τράπεζας διά συνένωσης (reverse split) θα γίνει σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 60 παλαιές. Ετσι, ο αριθμός των μετοχών θα μειωθεί σε 7.687.567 τεμάχια και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέλθει σε 18 ευρώ από 0,30 ευρώ σήμερα. Οι μέτοχοι αποφάσισαν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136,8 εκατ. ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ως προς τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η τράπεζα ανέφερε σε σχέση με τα warrants που θα αποκτηθούν ότι εφόσον η γενική συνέλευση εγκρίνει το reverse split της μετοχής, «οι τίτλοι που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων θα απομειωθούν διά της συνένωσης 60 τίτλων σε 1 και ο αριθμός των τίτλων θα αντιστοιχεί στον νέο απομειωμένο αριθμό, οι οποίοι θα μετατραπούν μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής τους σε ισάριθμο αριθμό μετοχών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις