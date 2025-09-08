ΕΝΦΙΑ α’ κατοικίας: Σε ποιους οικισμούς καταργείται – Όλη η λίστα

Δείτε αναλυτικά σε ποιους οικισμούς δρομολογείται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ α’ κατοικίας, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η λίστα με τους οικισμούς στους οποίους αναμένεται να καταργηθεί εντελώς ο ΕΝΦΙΑ α’ κατοικίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, κατά την εξιδείκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, σε ειδική συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα (8/9), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με βάση τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας.

Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η λίστα με τους οικισμούς:

Πίνακας επιλέξιμων οικισμών