ΔΕΘ: Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Με βάση όσα είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς με τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές ωφελούνται όλοι οι φορολογούμενοι ενώ τα όσα ανακοινώθηκαν για τους μισθωτούς ισχύουν και για τους ελευθέρους επαγγελματίες.

Τους στόχους της αλλαγής φιλοσοφίας, όπως τονίστηκε, του φορολογικού συστήματος, περιέγραψε σε ειδική συνέντευξη Tύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Πρόκειται για φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Η μεταρρύθμιση δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια, θωρακίζει την εθνική ισχύ, ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει την πορεία της χώρας», τόνισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης που σημείωσε ότι το δημοσιονομικό αποτύπωμα για το 2026 είναι της τάξης των 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τα μέτρα για το 2027 φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ.

«Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Το σύνολο των μέτρων αφορά στο σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μία θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα» συνέχισε ο ΥΠΕΘΟ.

Όπως ανέφερε:

« Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ,

Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ,

από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ, Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως,

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους,

αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους, Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και αυτό ωφελεί ένα εκατ. πολίτες. Αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585 τόσο στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα,

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και αυτό ωφελεί ένα εκατ. πολίτες. Αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585 τόσο στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα,

, Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης . Το τεκμαρτό λειτουργούσε βάσει των κυβικών, τώρα θα λειτουργεί με βάση τους ρύπους.

. Το τεκμαρτό λειτουργούσε βάσει των κυβικών, τώρα θα λειτουργεί με βάση τους ρύπους. Καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση.»

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για 8 άξονες της μεταρρύθμισης εστιάζοντας και στην Περιφέρεια αλλά και στα θέματα της δημογραφίας.

Σε σχέση με τους συνταξιούχους ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι όσοι και όσες έχουν προσωπική διαφορά, το 2026 θα λάβουν τη μισή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αύξηση ενώ το 2027 θα τη λάβουν όλη. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι σε κάθε νοικοκυριό με δύο συζύγους οι μειώσεις πολλαπλασιάζονται “επί 2”.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εστίασε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ενώ τόνισε ότι οι μειώσεις αφορούν και τους ελευθέρους επαγγελματίες,

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Επίσης οι αυξήσεις θα “φανούν” από τον Ιανουάριο του 2026 καθώς θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου, ενώ ωφελούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αναμένεται να μειωθεί στις νέες δηλώσεις για το 2026 (για εισοδήματα του 2025) η παρακράτηση φόρου.

Το ΠΔΕ

Με βάση όσα είπε ο ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης στα 14,6 δισ. το 2025 και 16,7 δισ. το 2026 θα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αύξηση 200% αύξηση σε σχέση με το 2019.

Στο ΤΑΑ, όπως είπε «έχουμε πάρει 21,3 δισ. κι αναμένουμε 2,1 δισ. Το δε 7ο αίτημα θα γίνει τον Νοέμβριο για 1,7 δισ. ευρώ. Και 2,1 δισ. για το δανειακό σκέλος του 6ου αιτήματος και άλλο 1,8 δισ. για το δανειακό σκέλος του 7ου αιτήματος.

Προσδιόρισε στα α 4,9 δισ. τον στόχο απορρόφησης του 2025. «Μένουν 2,8 δισ, του τρέχοντος έτους. Του χρόνου είναι ο στόχος για 7,2 δισ. ευρώ».

Τα συγχρηματοδοτούμενα του 2026, όπως σημείωσε, ανέρχονται στα 6,2 δισ. ευρώ.

Το Σπίτι μου ΙΙ

Σε σχέση με το «Σπίτι μου ΙΙ», ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι ήδη 9.700 έχουν “κλειδώσει” σπίτι στο 60%. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να κλείσει τον Αύγουστο του 2026 αλλά τρέχει πιο γρήγορα – μιας και έχει πιο διευρυμένα κριτήρια – θα κλείσει εντός έτους και θα παρέχει σπίτι σε 20.000 συμπολίτες μας.

Ήδη, όπως τόνισε, «προβλέπεται διπλασιασμός του οφέλους από ανακαινίσεις από τα 4.000 στα 8.100 ευρώ. Επίσης έχουμε μεγαλύτερη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης.»

Οι συντάξεις

Με βάση τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Κώτσηρα, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός των αυξήσεων από το 2027 για όσους έχουν προσωπική διαφορά.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Τεκμήρια

Επίσης όπως ανέφερε ο υφυπουργός, αλλάζει και ο υπολογισμός των τεκμηρίων για τα οχήματα και πλέον το τεκμήριο προσμετράται στη βάση ρύπων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.

Πλέον, για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Νησιά που εντάσσονται στομ μειωμένο ΦΠΑ

Όπως τόνισε ο κ. Κώστηρας, προωθείται μια σημαντική μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Έτσι από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα νησιά που εντάσσονται στον μειωμένο ΦΠΑ – Στον πίνακα αναγράφεται ο Δήμος που περιλαμβάνει και παρακείμενα μικρότερα νησιά:

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Με βάση τον κ. Πιερρακάκη, αίρεται μια αδικία σε βάρος των εγχωρίων παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι ανταγωνιστών, όπως το Netflix, καθώς καταργείται το τέλος συνδρομητικής. Με βάση τον κ Κώτσηρα, από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από ένα εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Το τέλος ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών

Επεκτείνεται, επίσης, με βάση τον κ. Κώτσηρα, η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 ατόμων, σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα. Συνεπώς στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί, οι οποίοι οριακά τίθεντο εκτός ρύθμισης.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 6.000 νέες μητέρες.

Το δημοσιονομικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2025 (δηλώσεις 2026).

«Προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές μιας και οι πατριωτικοί φόροι δεν τιμούν το πρώτο συνθετικό. Μέχρι τώρα είχαμε μέτρα άτακτα και τώρα έχουμε μια συνεκτική παρέμβαση» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, λέγοντας ότι «δείχνουμε το πού θα πρέπει να πάει η χώρα». Σημείωσε, δε, ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα.

«Κάθε φορά θα δίνουμε μια λύση που είναι εφικτή», προσέθεσε κι έκανε λόγο για πακέτο που – με βάση τόσο τις ανακοινώσεις Απριλίου όσο και του Σεπτεμβρίου – είναι γενναίο και δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει.