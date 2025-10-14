Imperial Brands: Τα “καμπανάκια” για τις αυξήσεις φόρων στα καπνικά

H ασύμμετρη και απότομη αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη λαθρεμπορίου και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις αναφέρει η αγορά.

Σταδιακά και με σχετική προετοιμασία της αγοράς ζητεί η Imperial Brands Ελλάς να μπει σε διαδικασία εφαρμογής μια πιθανή αύξηση του ΕΦΚ στα καπνικά, μετά και τις σχετικές συζητήσεις που γίνονται στα σχετικά fora της ΕΕ.

«Οργανωμένα, όχι άτακτα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαφορετικά οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες και για τις εταιρείες και για τους καταναλωτές αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» ανέφερε, τη Δευτέρα, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, Νίκος Νικηφορίδης.

Μάλιστα ο κ. Νικηφορίδης χαρακτήρισε θετική τη στάση, που ακολούθησε στο τελευταίο Ecofin ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης λίγα 24ωρα πριν, προειδοποιώντας ότι η ασύμμετρη και απότομη αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη λαθρεμπορίου και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις.

Συμφωνούμε με τα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης είπε ο επικεφαλής της εταιρείας που διακινεί το brand Davidoff, τα “χαρτάκια” RIZLA, αλλά και τα νέας γενιάς καπνικά προϊόντα puzzle και blu μια απότομη αύξηση του φόρου θα φέρει εκτίναξη του λαθρεμπορίου, πέρα από επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και τη μικρή λιανική, που βασίζει το 50% του τζίρου της στα καπνικά.

«Φυσικά και θα έχει επιπτώσεις στην αγορά και στις εταιρείες οποιαδήποτε… άτακτη κίνηση γίνεται αλλά το βασικό πρόβλημα είναι το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων» ανέφερε ο κ. Νικηφορίδης σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, φέρνοντας το παράδειγμα των διαδοχικών αυξήσεων στον ΕΦΚ το 2015 που εκτίναξε τη «μαύρη αγορά» από το 4%-5% στο 23,5%.

Οι διορθώσεις των επόμενων χρόνων περιόρισαν το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων στο 17,5% γεγονός που έχει επίπτωση τόσο στις εταιρείες και στους καταναλωτές αλλά και στο κράτος που χάνει σημαντικά έσοδα.

Πληγή για τα έσοδα το λαθρεμπόριο

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσης της KPMG, το 2024, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 (23,7%).

Συνολικά, καταναλώθηκαν 2,5 δισ. παράνομα τσιγάρα, ενώ τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 438 εκατ. ευρώ για το 2024, όταν το 2023 είχαν ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ.

Τα νέα προϊόντα καπνού

Στο μεταξύ, δυναμικά αναπτύσσεται η αγορά των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Νικηφορίδης τα νέα τύπου καινοτόμα προϊόντα, θερμαινόμενα, ηλεκτρονικά ή μιας χρήσης έχουν φτάσει σε αξία να αποτελούν το μισό κομμάτι της αγοράς.

Σε όρους όγκου τα τσιγάρα παραμένουν με ισχυρά μερίδια. Έτσι, αν και σε αξία τα παραδοσιακά καπνικά καλύπτουν το 45% και το 55% τα νέας γενιάς ωστόσο σε όγκο οι όροι ανατρέπονται με τα παραδοσιακά να αφορούν στο 74% της αγοράς.

Στα 15 δισεκατομμύρια τσιγάρα η εγχώρια αγορά

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η αγορά των καπνιστών με τα χρόνια συρρικνώνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 15ετία στην εγχώρια αγορά καταναλώνονταν 33 δισεκατομμύρια τσιγάρα.

Σήμερα στο σύνολο της αγοράς, μετρώντας και τα νέας γενιάς προϊόντα, η κατανάλωση ανέρχεται σε 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία στα παραδοσιακά τσιγάρα είναι υψηλότερη ενώ τα νέας γενιάς που υπολογίζονται με το βάρος κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η πορεία της εταιρείας

Στο χάρτη αυτί η Ιmperial brands Hellas καταγράφει καθαρές πωλήσεις 87 εκατ. ευρώ το 2024 έχει μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των καπνικών προϊόντων στο 11,2%. Αποτελεί τον σημαντικότερο παίκτη στην αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων με οδηγό τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης, όπου η Imperial Brands έχει μερίδιο 43,2% με μια αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ενώ και στα θερμαινόμενα προϊόντα παρά τον ανταγωνισμό η εταιρεία κατάφερε να έχει μερίδιο 3,6%.