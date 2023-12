Τράπεζες: Γιατί η Fitch φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίους επενδυτές 

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ανοίγει περαιτέρω τη βεντάλια των επενδυτών, οι οποίοι αν και επιθυμούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά, δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω χαμηλότερης διαβάθμισης. Πρώτος στόχος τα ελληνικά ομόλογα

Νέα χαμόγελα σκόρπισε στις τάξεις του εγχώριου πιστωτικού συστήματος η είδηση της αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch στην επενδυτική βαθμίδα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Όπως εξηγεί στο news247.gr έμπειρος τραπεζίτης «μπορεί εν πολλοίς της αναβάθμιση της Fitch να έχει ήδη προεξοφληθεί, αλλά η ελληνική οικονομία και το εγχώριο πιστωτικό σύστημα πολύ σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με εξαιρετικά ευχάριστα νέα, με σημαντικότερο ότι από την αρχή του επόμενους έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα μπουν στο ραντάρ όλων των μεγάλων μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών».

Η πλήρης ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δε, αναμένεται να ανοίξει περαιτέρω τη βεντάλια των επενδυτών, οι οποίοι αν και επιθυμούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά, εντούτοις δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω χαμηλότερης διαβάθμισης. Το όφελος, μάλιστα, εκτιμάται πως θα είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση των κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 -ΑΤ1) και 2 (Tier 2) που οι τράπεζες εξετάζουν για το 2024.

Έτεροι τραπεζική πηγή, σχολιάζοντας την νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τονίζει ότι «επισήμως πλέον και έπειτα από 13 χρόνια η Ελλάδα εξέρχεται από τις οικονομίες junk στις οποίες κατατάσσονταν από τις αγορές και προσθέτει ότι η απονομή επενδυτικής βαθμίδας και από τον τρίτο, από τους τέσσερις αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ, οίκο αξιολόγησης θα οδηγήσει σε πολύ ευνοϊκότερη χρηματοδότηση της χώρας και σε σημαντικές εισροές επενδύσεων».

Σημειώνεται ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και από την Fitch είχε προεξοφληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές, καθώς είχαν προηγηθεί τα investment grade άλλων οίκων αξιολόγησης. Στο road show του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Morgan Stanley την προηγούμενη εβδομάδας στο Λονδίνο, τα μηνύματα των ξένων επενδυτών «έδειχναν» επίσης την επενδυτική βαθμίδα και από την Fitch, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα και της δυνατότητας που δίνεται στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Το θετικό κλίμα

Ήδη το κλίμα είναι και στην πράξη «πανηγυρικό» τις τελευταίες εβδομάδες γεγονός που επιβεβαιώνεται αρχικά από το deal της Alpha Bank με τη UniCredit. Η συνέχεια αφορούσε την Εθνική Τράπεζα και το άκρως επιτυχημένο placement του 22% των μετοχών, συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εντός κι εκτός Ελλάδας, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτει τις προσφερόμενες μετοχές κατά οκτώ φορές (2,9 φορές στην Ελλάδα και 8,9 φορές στο εξωτερικό).

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία στην αγορά ότι στα επόμενα «πακέτα» μετοχών που θα διαθέσει -πιθανότατα το 2024- το Ταμείο (27% στην Τράπεζα Πειραιώς και περίπου 18% στην ΕΤΕ), το μείγμα των επενδυτών θα είναι εξίσου ποιοτικό.

Στο μεταξύ, ζωηρό είναι το ενδιαφέρον -ιδίως των ξένων- και για τα ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες, με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) έως και το τέλος του 2025. Μολονότι πρόκειται για διαφορετικό μείγμα επενδυτών σε σύγκριση με εκείνους που τοποθετούνται στις τραπεζικές μετοχές, εντούτοις η μεγάλη συμμετοχή για τις ομολογιακές εκδόσεις πιστοποιούν την εμπιστοσύνη στις προοπτικές τόσο του κλάδου όσο και συνολικά της χώρας.

Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας χαρακτήρισε ως εθνική επιτυχία ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι πιστοποιεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις ακόμη πιο θετικές προοπτικές που διανοίγονται με την εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της εισροής επενδύσεων, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Όπως τόνισε ο ΥΠΕΘΟ, η επενδυτική βαθμίδα είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι που οδηγεί τη χώρα μας ακόμα πιο ψηλά, με τη συνέχιση του συνδυασμού δημοσιονομικής σοβαρότητας με την κοινωνική ευαισθησία».

Το ιστορικό

Υπενθυμίζεται ότι τον δρόμο για το investment grade άρχισε να ανοίγει ο ιαπωνικός οίκος Ρ&Ι (o οποίος δεν είναι αναγνωρισμένος από την ΕΚΤ) με την αξιολόγησή του στις 20 Ιουλίου. Ακολούθησε η Scope Ratings στις 4 Αυγούστου (επίσης μη αναγνωρισμένος τότε οίκος από την ΕΚΤ, ο οποίος αναγνωρίστηκε στις 10 Νοεμβρίου). Στις 8 Σεπτεμβρίου ήρθε η πρώτη αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από αναγνωρισμένο οίκο από την ΕΚΤ, τον καναδικό DBRS και στις 15 Σεπτεμβρίου η Moody’s έκανε διπλή αναβάθμιση στην Ελλάδα (από Βa1 σε Baa2), ανεβάζοντας τη χώρα ένα σκαλοπάτι μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Στις 20 Οκτωβρίου την επενδυτική βαθμίδα μάς έδωσε και η Standard & Poor’s.

Το βράδυ της Παρασκευής η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, από ΒΒ+, στο «BBB-» με σταθερές προοπτικές, προβλέποντας μείωση του χρέους στο 160,8% του ΑΕΠ φέτος και στο 141,2% το 2027, από 171,4% το 2022, πρωτογενές πλεόνασμα αυξημένο στο 1,1% του ΑΕΠ το 2023 και κατά μέσο όρο στο 2,2% το 2024-2025 και ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2023 (ελαφρά ανοδική αναθεώρηση από την προηγούμενη εκτίμηση του οίκου) και παρόμοιο το 2024 – 2025.