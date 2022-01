"Ξενοδοχειακός πυρετός" για Hello Kitty, Lego και Porsche

Τα ξενοδοχεία βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο των μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων στον κόσμο που σήμερα παράγουν καταναλωτικά προϊόντα, με όλο και περισσότερες εταιρείες να ανακοινώνουν τα σχέδια τους.

Η αρχή έγινε πριν από δύο δεκαετίες περίπου, όταν μεγάλοι πολυτελείς, οίκοι μόδας του εξωτερικού όπως η Armani και η Bulgari άρχισαν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να λειτουργούν ξενοδοχεία, κυρίως στις μητροπόλεις του κόσμου. Ακολούθησαν και πολυτελείς μπράντες αντικειμένων όπως η εταιρεία γυμναστικής Equinox, ο κατασκευαστής πολυτελών ρολογιών Shinola, ο κατασκευαστής κρυστάλλων Baccarat, αλλά και η ιαπωνική Muji, που άνοιξαν διάφορα boutique ξενοδοχεία. Μια από τις πρόσφατες μεγάλες εξαγορές ήταν αυτή του ομίλου πολυτελείας LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, που απέκτησε την Belmont, η οποία κατέχει ή διαχειρίζεται 45 πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια, τρένα και κρουαζιέρες.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες λιανικής θα πρέπει να συνεργαστούν με τη βιομηχανία της φιλοξενίας για να καταφέρουν να διατηρήσουν την επιτυχία τους. Αυτό θα στηριχθεί στην μοναδική σχέση αλληλεπίδρασης που υπάρχει στα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν ως βιωματικοί χώροι όπου οι εταιρείες μπορούν να χτίσουν σχέσεις αφοσίωσης με τους πελάτες τους.

Hello Kitty, Lego και Porsche

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου πρόκειται να ανοίξει το πολυαναμενόμενο Legoland στο Ντουμπάι, το πρώτο ξενοδοχείο της εταιρείας στη Μέση Ανατολή. Το νέο θεματικό ξενοδοχείο των 250 δωματίων, που βρίσκεται στο Dubai Parks and Resorts, θα προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο θεματικό πάρκο σε όλους τους επισκέπτες. Η είσοδος του, που «φυλάσσεται» από δράκους θα καλωσορίσει τους επισκέπτες στο ξενοδοχείο, όπου θα τους περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες και θεματικά δωμάτια. Υπάρχει επίσης μια τεράστια πισίνα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, με πλωτά παιχνίδια από τούβλα Lego.

Άλλο ένα ηχηρό άνοιγμα στην περιοχή είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Το Ταμείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψε συμφωνία με την Porsche και την Deutsche Hospitality, που περιλαμβάνει τη δημιουργία του πρώτου Porsche Design Hotel στην περιοχή, σε τοποθεσία που όμως δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το πολυτελές ξενοδοχείο θα συνδυάζει ντιζάιν, τεχνολογία και φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών και προσφέρει μια ποικιλία επιλογών διαμονής, όπως standard δωμάτια, σουίτες κ.α.

Η Deutsche Hospitality και η Porsche Design Group έχουν από πέρυσι ανακοινώσει ότι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λανσάρουν την επωνυμία Steigenberger Porsche Design Hotels, με τουλάχιστον 15 νέα ξενοδοχεία σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και τη Σαγκάη.

Σημειώνεται ότι η Deutsche Hospitality διαθέτει 150 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και εξαγοράστηκε το 2020 από τον κινεζικό όμιλο Huazhu.

Πριν από λίγες ημέρες η κατασκευαστική εταιρεία Keyestone Group με έδρα το Χονγκ Κονγκ και η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hyatt Hotels ανακοίνωσαν τα σχέδια τους για το πρώτο Hello Kitty Hotel της Κίνας στη Σάνια της νήσου Χαϊνάν. Το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει έως το 2025 ως μέρος του Sanya Hello Kitty Resort – του πρώτου θεματικού πάρκου Hello Kitty στην επαρχία Χαϊνάν.

Θα διαθέτει 221 δωμάτια και βίλες διακοσμημένες με σχέδια Hello Kitty και άλλους γνωστούς και αγαπημένους χαρακτήρες Sanrio. Επιπλέον θα φιλοξενεί τρία επώνυμα εστιατόρια και μπαρ, μια θεματική αίθουσα χορού, μια πισίνα και ένα υπερσύγχρονο σπα και ένα γυμναστήριο. Οι επισκέπτες καλούνται να ζήσουν το δικό τους ταξίδι στο Sanrio με διαδραστικές εμπειρίες, που θα προσελκύσουν τους θαυμαστές του Sanrio όλων των ηλικιών και θα καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για οικογενειακές διακοπές.

