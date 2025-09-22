Yπολογισμός φόρου με ένα… κλικ

Στα σκαριά είναι ψηφιακό εργαλείο για να γίνουν εύληπτα τα όσα εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και θα νομοθετηθούν τον Οκτώβριο και θα αποτυπωθούν στην τσέπη των φορολογουμένων, από τον Ιανουάριο. Ουσιαστικά το ΥΠΕΘΟ αναζητά αδιαμεσολάβητα κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες.

Έναν “ψηφιακό οδηγό φόρων” για τον υπολογισμό των φόρων, του κάθε μισθωτού – φορολογούμενου, φέρνει στην οικονομική καθημερινότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή, που θα βοηθά τους πολίτες στον υπολογισμό των φόρων τους, αλλά και των καθαρών μισθολογικών απολαβών, εν όψει και των αλλαγών που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν και θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίμακα. Η ίδια, δε, εφαρμογή θα μπορεί να αποτυπώνει και τα όσα μπορούν να αναμένουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τις αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων. Ουσιαστικά, είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για να γίνουν “λιανά” τα όσα εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και θα νομοθετηθούν τον Οκτώβριο.

Καθώς, όμως, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δε φαίνεται, οι αλλαγές αυτές, παρά τον “ορυμαγδό” δηλώσεων, παρουσιάσεων, αρθογραφίας, συνεντεύξεων κτλ, να κάνουν “γκελ” στους πολίτες επιστρατεύεται η ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε με ένα “κλικ” ο πολίτης να βλέπει το όφελος που θα έχει.

Χαρακτηριστικά, με βάση τη δημοσκόπηση της MRB, που έγινε για λογαριασμό του OPEN, το 60,7% κρίνει είτε αρκετά αρνητικά είτε πολύ αρνητικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, με βάση μέτρηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών, επίσης το 60% των πολιτών δε βλέπει βελτίωση στην καθημερινότητά του από τα μέτρα της ΔΕΘ

Πώς λειτουργεί;

Στον ψηφιακό αυτό οδηγό, ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να εισάγει βασικά στοιχεία -όπως το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών και το αν είναι μισθωτός, συνταξιούχος ή ιδιοκτήτης ακινήτου – και αμέσως θα καταγράφεται το πώς διαμορφώνεται, ο φόρος που καλείται να πληρώσει ή το καθαρό εισόδημά του, μετά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα με εστίαση, αποκλειστικά στον φόρο εισοδήματος και στη φορολογία των ενοικίων, δηλαδή, δεν θα περιλαμβάνει άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Στη συνέχεια, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, έρχεται και μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί με προσωποποιημένα δεδομένα καθώς η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Η εφαρμογή αυτή, που θα αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ, θα αντλεί τα πραγματικά φορολογικά στοιχεία του υπόχρεου, ώστε να αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια το όφελος από τις αλλαγές.

Με το δεύτερο, πλήρως προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ, ο κάθε πολίτης θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του φορολογικού του προφίλ: τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Έτσι, το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

Σημειώνεται ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9% ενώ υπάρχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φτάνουν ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από νέους έως 25 ετών. Επίσης με το χαμηλό συντελεστή 9% θα φορολογούνται τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν φορολογούμενοι ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση των καθαρών τους αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου του 2026 λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη τον Απρίλιο του 2027 όταν γίνει η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος 2026.

Σε σχέση με τα εισοδήματα από τα ενοίκια, εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ.