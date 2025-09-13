Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Παρουσιάσεις πριν την αξιολόγηση των προγραμμάτων

Τα τέσσερα αδειοδοτημένα ιδρύματα μοιάζουν απολύτως σίγουρα για τη θετική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών τους παρά το γεγονός ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Το παράλογο εξακολουθεί να υπερισχύει της λογικής στο ζήτημα της λειτουργίας των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη χώρα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας γνωστοποίησε (με επίσημη ανακοίνωση στο site του) ότι υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος της Νομικής Σχολής του University of Keele.

Το αίτημα αυτό δεν κατατέθηκε τυχαία. Είχαν προηγηθεί δημόσιοι προβληματισμοί γνωστών νομικών ότι το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής δεν είναι πλήρες αφού απουσιάζουν από αυτό κρίσιμα μαθήματα.

Το αντίγραφο της σχετικής απόφασης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του NEWS 24/7, δεν έχει παραδοθεί ακόμα στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.

Την Παρασκευή (12 Σεπτεμβρίου) έγινε γνωστό ότι το έγγραφο δεν μπορεί να δοθεί γιατί πολύ απλά δεν … υπάρχει αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει απόλυτη σιγουριά για την θετική αξιολόγηση των προγραμμάτων. Το Keele μάλιστα απέστειλε την Παρασκευή προσκλήσεις στους εκπροσώπους του Τύπου στην επίσημη παρουσίαση του ιδρύματος, που όπως τονίζει χαρακτηριστικά, έλαβε πρόσφατα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

Ακόμα όμως και το ίδιο το Keele αναγνωρίζει (στο κείμενο της πρόσκλησης) ότι “δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τυπικά οι προβλεπόμενες από το νόμο” μετά το πέρας οποίων το ίδρυμα θα διοργανώσει νέα συνάντηση με τα ΜΜΕ.