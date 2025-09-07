Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παγώσει το Airbnb και στην επαρχία

Από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για πιθανή επέκταση της απαγόρευσης για νέα Airbnb εκτός Αττικής.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παγώσει το Airbnb και στην επαρχία άφησε ο πρωθυπουργός από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Είμαι ανοικτός στο να επεκτείνω την απαγόρευση ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση και εκτός Αττικής, σε άλλου δημοφιλείς προορισμούς, και είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε τους επόμενους έναν με δύο μήνες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας απαριθμήσει αρκετά από τα υπάρχοντα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Παρατήρησε επίσης ότι, ενώ στο εξωτερικό οι φοιτητές κατεξοχήν επιλέγουν τη συγκατοίκηση, στην Ελλάδα όλοι ψάχνουν για να βρουν μια γκαρσονιέρα μόνοι τους.

Με τον τρόπο αυτό, παρότρυνε τους φοιτητές να επιλέξουν συγκατοίκηση και για το δικό τους συμφέρον, αφού θα βρουν ευκολότερα ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και θα μοιραστούν τα έξοδα.