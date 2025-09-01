Ο “εφιάλτης” της ακρίβειας “σκιάζει” τη ΔΕΘ

Στο πακέτο της ΔΕΘ ποντάρει η κυβέρνηση της ΝΔ για αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος τα μέτρα να χαθούν μέσα στη θύελλα της ακρίβειας. Τα μηνύματα Μητσοτάκη προς τις εταιρείες ενέργειας.

Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη ΔΕΘ, θα “κλειδώσουν” μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αλλά ήδη έχουν δημιουργηθεί “μεγάλες προσδοκίες” για ένα γενναίο πακέτο με στόχο την αλλαγή του πολιτικού κλίματος για τη Νέα Δημοκρατία.

Το καλάθι της φετινής ΔΕΘ θα περιλαμβάνει κυρίως μειώσεις άμεσων φόρων για τη λεγόμενη “μεσαία τάξη”, αλλά και μέτρα στήριξης της οικογένειας, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι μειώσεις φόρων θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών. Και υποστηρίζουν ότι: “Η μείωση άμεσων φόρων είναι απάντηση και στην πίεση της ακρίβειας”, τονίζοντας ότι έτσι θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Από την κυβέρνηση απορρίπτουν μάλιστα το ενδεχόμενο μείωσης και έμμεσων φόρων, με το σκεπτικό ότι ενδέχεται να μη φτάσει στον καταναλωτή. Επιχείρημα βέβαια που αποτελεί παραδοχή αδυναμίας ελέγχου της αγοράς. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Μαξιμου έχει κλείσει τη συζήτηση για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, επικαλούμενο το δημοσιονομικό κόστος. Έτσι το βάρος δίνεται στη μείωση των άμεσων φόρων.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ. Καθώς και αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες, ανάλογα με το αριθμό των παιδιών. Αναμένεται επίσης να υπάρξουν διορθώσεις στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που είχε κοστίσει σημαντικά στη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα τιμολόγια του ρεύματος

Υπάρχει πάντως ο κίνδυνος τα απανωτά κύματα ακρίβειας των τελευταίων ετών να σκεπάσουν τα μέτρα της ΔΕΘ πριν αυτά καλά καλά ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό το Σάββατο στο Βελλίδειο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του έσπευσε να στείλει ένα μήνυμα στις εταιρείες ενέργειας, καθώς στην κυβέρνηση διαπιστώνουν ότι η πτώση κατά 29% στις τιμές χονδρικής του ρεύματος σε σχέση με πέρυσι δεν αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής.

“Αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών”, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Το ζήτημα βέβαια έτσι μετατίθεται για μετά τη ΔΕΘ.

Εκτός από το ενεργειακό κόστος, βραχνά για χιλιάδες Έλληνες αποτελεί και το στεγαστικό κόστος, παρά το αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Κυβερνητικά στελέχη προαναγγέλουν ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν νέα μέτρα- κίνητρα ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια ενοικίαση. Καθώς και νέες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Ενώ αναμένεται να παραταθεί για το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδματα ακίνητα.

Τα μέτρα αυτά μοιάζουν όμως με απλούς επιδέσμους για τη στεγαστική κρίση, η οποία έχει οξυνθεί με την επέλαση του AirBnB στη χώρα.